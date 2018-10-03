Госдолг снова в игре

Минфин возобновляет аукционы по размещению облигаций федерального займа

Минфин после месячного перерыва проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа на 20 млрд руб. За сентябрь ведомство не заняло на рынке ни рубля. Момент для возвращения выбран удачный, признают эксперты

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Минфин объявил о проведении 3 октября аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Суммарный объем размещения составит 20 млрд руб., инвесторам предложат два выпуска облигаций — с погашением в феврале 2024 года и в декабре 2021 года, каждый объемом по 10 млрд руб.

ОФЗ с погашением в декабре 2021 года 2 октября торговались с доходностью 8%, шестилетние гособлигации — с доходностью 8,28%.

​Согласно плану на четвертый квартал 2018 года, разместить на рынке планируется ОФЗ на 310 млрд руб. по номинальной стоимости. Значительная часть из планируемых размещений (125 млрд руб.) — это короткие бумаги до пяти лет включительно. Бумаги со сроком погашения пять—десять лет планируется предложить в объеме 110 млрд руб., от десяти лет — 75 млрд руб. Таким образом, среднее предложение на 13 аукционах должно составить 24 млрд руб. В третьем квартале при плановом объеме заимствований в 450 млрд руб. Минфину удалось занять лишь 201 млрд руб.

Пауза из-за угрозы санкций

С конца августа из-за волатильности на рынке и резкого роста доходности российских долговых бумаг на фоне санкционных опасений Минфин был вынужден отойти от планового графика заимствований раз в неделю. 21 августа Минфин впервые с апреля объявил об отмене аукциона по размещению ОФЗ, неделей позже провел его. Разместить удалось ОФЗ с погашением в 2021 году лишь на 13,2 млрд из запланированных 15 млрд руб. 5 сентября Минфин объявил аукцион несостоявшимся из-за волатильности на рынке, а затем в течение трех недель отменял аукционы по той же причине.

Из российских облигаций в августе начали активно выходить иностранные инвесторы, после того как Госдепартамент США объявил о планах ввести против России санкции в связи с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Кроме того, был опубликован сенатский законопроект о расширении санкций, который предполагает, в частности, запрет на американские инвестиции в новые выпуски российских ОФЗ и ограничение на долларовые расчеты для российских банков. Только за август нетто-продажи ОФЗ инвесторами-нерезидентами составили около 71 млрд руб., а доля иностранцев в российском госдолге за тот же период сократилась на 1,3 п.п., до 26,6%. Как рассказал 2 октября замминистра финансов Владимир Колычев, в сентябре доля нерезидентов в ОФЗ еще немного снизилась.

​Распродажа российского долга сказалась на его доходности — с 1 августа до 10 сентября средняя доходность ОФЗ (по индексу RGBI) выросла с 7,68 до 9,1%, максимального уровня с июня 2016 года. Такой уровень доходностей Минфин счел «малоинтересным и даже неприемлемым», говорил в начале сентября глава финансового ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов, комментируя паузу в заимствованиях на рынке. Имеющийся запас ликвидности может позволить Минфину не заимствовать вообще в течение года, успокаивал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Хороший момент для возвращения

За последние недели ситуация на финансовых рынках для российских инструментов улучшилась: снизилась доходность ОФЗ (в среднем до 8,36%), укрепился рубль (c 70,6 руб. к доллару на максимуме 10 сентября до 65,35 руб. на 19:30 мск на торгах 2 октября). На прошлой неделе российский долговой рынок показал один из лучших результатов, уступив лишь турецкому, отмечает в своем обзоре аналитик «ВТБ Капитала» Максим Коровин: десятилетние ОФЗ опустились в доходности на 0,14 п.п. То, что в сентябре новые размещения не проводились, оказало неплохую поддержку рынку ОФЗ и привело к появлению дефицита доступных инвесторам бумаг, особенно с близкими сроками погашения, считает он.

Движение кривой доходности ОФЗ совпадает с динамикой курса рубля и во многом ею обусловлено, отмечает старший аналитик Райффайзенбанка по финансовым рынкам Денис Порывай. Инвесторы заходят в ОФЗ, видя укрепление рубля и надеясь на его продолжение. После объявления об аукционе ОФЗ всплеска в доходностях долговых бумаг не наблюдалось, цены оставались на высоком уровне, что может свидетельствовать о том, что спрос на бумаги на завтрашнем аукционе будет, прогнозирует Порывай. Вопрос лишь в премии, которую готов будет дать Минфин. Участники рынка считают, что конъюнктура для российских бумаг будет благоприятной по крайней мере до ноября, то есть до выборов в конгресс США, после которых могут быть объявлены новые санкции, добавляет эксперт.

Российский долговой рынок в последние недели действительно демонстрирует признаки восстановления, в основном это обусловлено динамикой курса рубля, согласен старший аналитик «Атона» по макроэкономике и долговым рынкам Яков Яковлев. Например, доходность девятилетних облигаций снизилась с пиковых значений начала сентября уже на 75 б.п. (примерно до 8,45%). Минфин выходит на рынок достаточно осторожно — два аукциона по 10 млрд руб. каждый, при этом с бумагами с достаточно коротким сроком погашения, указывает Яковлев. В коротких бумагах достаточно высокий спрос формируют российские инвесторы, поясняет он.

Возвращение Минфина на рынок с аукционами может оказать опосредованное позитивное влияние на курс рубля: оно укрепит веру инвесторов в наблюдаемую стабилизацию российского финансового рынка, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

В случае если Минфину удастся выполнить план по заимствованиям в четвертом квартале целиком, чистое привлечение средств по итогам года составит 758 млрд руб., подсчитал Максим Коровин. Согласно летнему скорректированному плану Минфина, предполагалось занять на рынке 1 трлн руб. Корректировка обусловлена волатильностью курса рубля: если среднегодовой курс к доллару на 1 руб. превышает значение, заложенное в бюджет, заимствования сокращаются на 70–80 млрд руб., приводит расчеты аналитик «ВТБ Капитала».