Госдолг снова в игре

Минфин объявил о проведении 3 октября аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Суммарный объем размещения составит 20 млрд руб., инвесторам предложат два выпуска облигаций — с погашением в феврале 2024 года и в декабре 2021 года, каждый объемом по 10 млрд руб.
ОФЗ с погашением в декабре 2021 года 2 октября торговались с доходностью 8%, шестилетние гособлигации — с доходностью 8,28%.
Согласно плану на четвертый квартал 2018 года, разместить на рынке планируется ОФЗ на 310 млрд руб. по номинальной стоимости. Значительная часть из планируемых размещений (125 млрд руб.) — это короткие бумаги до пяти лет включительно. Бумаги со сроком погашения пять—десять лет планируется предложить в объеме 110 млрд руб., от десяти лет — 75 млрд руб. Таким образом, среднее предложение на 13 аукционах должно составить 24 млрд руб. В третьем квартале при плановом объеме заимствований в 450 млрд руб. Минфину удалось занять лишь 201 млрд руб.
Пауза из-за угрозы санкций
С конца августа из-за волатильности на рынке и резкого роста доходности российских долговых бумаг на фоне санкционных опасений Минфин был вынужден отойти от планового графика заимствований раз в неделю. 21 августа Минфин впервые с апреля объявил об отмене аукциона по размещению ОФЗ, неделей позже провел его. Разместить удалось ОФЗ с погашением в 2021 году лишь на 13,2 млрд из запланированных 15 млрд руб. 5 сентября Минфин объявил аукцион несостоявшимся из-за волатильности на рынке, а затем в течение трех недель отменял аукционы по той же причине.
Из российских облигаций в августе начали активно выходить иностранные инвесторы, после того как Госдепартамент США объявил о планах ввести против России санкции в связи с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Кроме того, был опубликован сенатский законопроект о расширении санкций, который предполагает, в частности, запрет на американские инвестиции в новые выпуски российских ОФЗ и ограничение на долларовые расчеты для российских банков. Только за август нетто-продажи ОФЗ инвесторами-нерезидентами составили около 71 млрд руб., а доля иностранцев в российском госдолге за тот же период сократилась на 1,3 п.п., до 26,6%. Как рассказал 2 октября замминистра финансов Владимир Колычев, в сентябре доля нерезидентов в ОФЗ еще немного снизилась.
Распродажа российского долга сказалась на его доходности — с 1 августа до 10 сентября средняя доходность ОФЗ (по индексу RGBI) выросла с 7,68 до 9,1%, максимального уровня с июня 2016 года. Такой уровень доходностей Минфин счел «малоинтересным и даже неприемлемым», говорил в начале сентября глава финансового ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов, комментируя паузу в заимствованиях на рынке. Имеющийся запас ликвидности может позволить Минфину не заимствовать вообще в течение года, успокаивал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Хороший момент для возвращения
За последние недели ситуация на финансовых рынках для российских инструментов улучшилась: снизилась доходность ОФЗ (в среднем до 8,36%), укрепился рубль (c 70,6 руб. к доллару на максимуме 10 сентября до 65,35 руб. на 19:30 мск на торгах 2 октября). На прошлой неделе российский долговой рынок показал один из лучших результатов, уступив лишь турецкому, отмечает в своем обзоре аналитик «ВТБ Капитала» Максим Коровин: десятилетние ОФЗ опустились в доходности на 0,14 п.п. То, что в сентябре новые размещения не проводились, оказало неплохую поддержку рынку ОФЗ и привело к появлению дефицита доступных инвесторам бумаг, особенно с близкими сроками погашения, считает он.
Движение кривой доходности ОФЗ совпадает с динамикой курса рубля и во многом ею обусловлено, отмечает старший аналитик Райффайзенбанка по финансовым рынкам Денис Порывай. Инвесторы заходят в ОФЗ, видя укрепление рубля и надеясь на его продолжение. После объявления об аукционе ОФЗ всплеска в доходностях долговых бумаг не наблюдалось, цены оставались на высоком уровне, что может свидетельствовать о том, что спрос на бумаги на завтрашнем аукционе будет, прогнозирует Порывай. Вопрос лишь в премии, которую готов будет дать Минфин. Участники рынка считают, что конъюнктура для российских бумаг будет благоприятной по крайней мере до ноября, то есть до выборов в конгресс США, после которых могут быть объявлены новые санкции, добавляет эксперт.
Российский долговой рынок в последние недели действительно демонстрирует признаки восстановления, в основном это обусловлено динамикой курса рубля, согласен старший аналитик «Атона» по макроэкономике и долговым рынкам Яков Яковлев. Например, доходность девятилетних облигаций снизилась с пиковых значений начала сентября уже на 75 б.п. (примерно до 8,45%). Минфин выходит на рынок достаточно осторожно — два аукциона по 10 млрд руб. каждый, при этом с бумагами с достаточно коротким сроком погашения, указывает Яковлев. В коротких бумагах достаточно высокий спрос формируют российские инвесторы, поясняет он.
Возвращение Минфина на рынок с аукционами может оказать опосредованное позитивное влияние на курс рубля: оно укрепит веру инвесторов в наблюдаемую стабилизацию российского финансового рынка, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
В случае если Минфину удастся выполнить план по заимствованиям в четвертом квартале целиком, чистое привлечение средств по итогам года составит 758 млрд руб., подсчитал Максим Коровин. Согласно летнему скорректированному плану Минфина, предполагалось занять на рынке 1 трлн руб. Корректировка обусловлена волатильностью курса рубля: если среднегодовой курс к доллару на 1 руб. превышает значение, заложенное в бюджет, заимствования сокращаются на 70–80 млрд руб., приводит расчеты аналитик «ВТБ Капитала».