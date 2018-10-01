Отчаянный прорыв

Какие доходы может принести производство травяного напитка

Оксане Черкашиной так понравился иван-чай, что она решила заняться его промышленным производством. В 2017 году оптовые продажи чая «Купеческий» принесли ей 142 млн руб. выручки

Оксана Черкашина (Фото: Из личного архива)

«На выставке «Продэкспо» к нам подошел мужчина попробовать наш чай со стевией — натуральным сахарозаменителем, — вспоминает Оксана Черкашина, основательница нижегородской компании — производителя иван-чая «Купеческий». — Продегустировав напиток, он ушел, но уже через пять минут вернулся и спросил, можно ли купить несколько упаковок. Торговать на выставке было нельзя, но он нас уговорил. Сейчас каждое такое мероприятие приносит нам около 400 тыс. руб. выручки».

Для сбора своей первой партии иван-чая еще в 2013 году 50-летняя Черкашина вместе с семьей ездила на легковом автомобиле в поселок Ильино Нижегородской области. «В полях и лесах было полно этого растения, но чай из него делали немногие: люди продолжали считать его сорняком», — говорит предпринимательница. Собранные и ферментированные листья она вручную сушила в обычной духовке и под солнцем во дворе собственного дома, а полученные 5 кг чая раздала друзьям и знакомым. Сегодня Черкашина продает иван-чай «Купеческий» нескольким крупным продуктовым сетям, таким как «Пятерочка» и «Перекресток Экспресс», а также сотне с лишним небольших магазинов. В прошлом году этот бизнес принес ей 142 млн руб. выручки и около 61 млн руб. прибыли.

Короли вяленой рыбы

Оксана Черкашина пришла в бизнес еще в 1990-х. Переехав в перестройку с семьей из Чирчика (город в Ташкентской области в Республике Узбекистан) в Астрахань и получив там образование инженера-ихтиолога, она вместе с мужем Станиславом Тювильдиным занялась оптовой торговлей вяленой рыбой. Начинали супруги в 1994 году с четырех мешков товара, привезенных поездом из Астрахани в Нижний Новгород. К 2000 году они перегоняли рыбу 20-тонными фурами, получая около 10 млн руб. прибыли в год. «Мы стали королями вяленой рыбы в Нижегородской области», — гордится предпринимательница.

В начале 2000-х годов Черкашина задумалась о запуске еще одного бизнеса. «Дела шли хорошо, но мне хотелось иметь запасной аэродром: мало ли что могло случиться с основным делом, — объясняет она. — Да и постоянно пахнуть рыбой мне, честно говоря, надоело». В 2004 году супруги приобрели сепаратор-пресс для переработки курятины и полуразрушенное здание на 300 кв. м, где вместе с двумя нанятыми сотрудницами стали производить полуфабрикаты (фарш, филе и т.п.).

Продавали товар также оптом, поначалу развозом по клиентам занимался сам Черкашин (к тому времени рыбный бизнес супруги закрыли). За счет того, что в качестве сырья предприниматели закупали кур-несушек, а реализовывали полуфабрикаты по цене более дорогих бройлеров, рентабельность производства составляла порядка 42,5%. К 2014 году их ООО «ВК» разрослось до 100 сотрудников, а его оборот достиг 120 млн руб., прибыль — около 48 млн руб.

Иван-чай Черкашина впервые попробовала еще зимой 2012 года, будучи беременной четвертым сыном. «Муж принес баночку с чудо-заваркой прямо в роддом», — вспоминает она. Узнав о полезных свойствах понравившегося напитка, предпринимательница поначалу решила делать его вручную. Но сломав летом 2013 года несколько мясорубок (в них прокручивались листья кипрея, из которого делают иван-чай) и получив лишь 5 кг чая из собранных 50 кг сырья, пришла к выводу: без профессионального оборудования не обойтись. «По предыдущему опыту я понимала, что, закупив оборудование, можно делать продукт в разы качественнее и выходить на хорошие объемы производства. Многим существующим игрокам не хватало средств на приобретение машин, и поэтому на рынке то и дело встречался некачественный продукт. В нашем распоряжении как раз были свободные средства, которые приносило ООО «ВК», — их можно было вложить в чайное оборудование».

Сор из избы По данным ГК «Step by Step», в 2017 году в России было расфасовано около 103,2 тыс. т чая. Большая часть этого продукта была доставлена из-за рубежа (в основном из Китая). Объем розничных продаж чая в России стабильно растет на протяжении вот уже нескольких лет. Так, в 2014 году общий объем продаж в стране составлял 125,4 млн руб., а в 2017 году достиг 178,8 млн руб. Положительная динамика во многом была обусловлена увеличением стоимости чая, замечают в агентстве. Еще недавно иван-чай делали отдельные любители. Сегодня его доля на российском рынке чая оценивается в 5%, говорит Лада Кцоева, руководитель направления инициативных исследований и бизнес-планирования Step by Step. «Спрос на этот продукт растет, что обусловлено повышением осведомленности общества о его полезных свойствах», — добавляет Кцоева. Крупнейшими поставщиками иван-чая, по ее словам, являются две компании — «Айдиго» и «Можно» (обе из Екатеринбурга). На иван-чай все чаще обращают внимание зарубежные потребители: сегодня он экспортируется в Германию, Италию, США и другие страны. «За рубежом люди переходят от обычного чая к чайным напиткам с добавками, травами, который не нуждается в сахаре, молоке и обладает полезными свойствами, — рассказывает Кцоева. — Иван-чай позиционируется там как элитарный качественный чай премиум-сегмента».

Дурную траву с поля в дом

Закупать оборудование: ферментаторы, роллеры, сушильные шкафы и др. — Черкашина решила в Китае. «Как раз там можно научиться делать чай по всем правилам», — поясняет она. Договорившись с 16 фабриками в разных городах КНР, предпринимательница вместе с мужем и сыном, знающим английский и китайский, отправилась в Китай. За две недели им удалось посетить почти все намеченные заводы и узнать все необходимое о методе изготовления чая.

Фото: Из личного архива

Китайские фабрики делали его так: сначала завяливали листья, вороша в контейнерах, а затем скручивали их в роллере, ферментировали в условиях повышенной влажности и сушили. Оборудование (пять роллеров, семь сушильных печей, экструдер, ферментатор, пресс и др.) Черкашина заказала у китайских производителей по возвращении в Россию. На это она потратила в общей сложности около 11 млн руб. Еще в 10 млн руб. обошлось строительство первого цеха в Нижнем Новгороде площадью около 600 кв. м.

Запустила производство предпринимательница в 2014 году. К этому времени она успела адаптировать оборудование под изготовление именно иван-чая. «Я заметила, что у многих игроков, даже у тех, кто приобрел профессиональные машины, — иван-чай сгоревший, — рассказывает Черкашина. — Экспериментируя с температурой в печах, я поняла, что это происходит потому, что большинство игроков просто копируют китайский метод производства обычного чая. Листья у него другие — жесткие, грубые, поэтому в Китае его и сушат при 80–90 градусах. Иван-чай нежный, и мы сушим его при 45 градусах». Правда, из-за этого, добавляет предпринимательница, сушка идет в два раза медленнее и приходится больше тратиться на электричество.

Занимаясь настройкой производства, Черкашина договорилась о поставках сырья с частными сборщиками из Нижегородской области, Иваново, Брянска и т.д. С началом сезона, в июле 2014-го, они начали доставлять предпринимательнице по 1–3 т свежих листьев кипрея за раз, получая за каждый килограмм от 30 до 50 руб. Сезон заканчивался в сентябре, и чтобы успеть запастись товаром на весь год, Черкашина с мужем стали возить нанятых сборщиков в поля на своих легковых машинах. Каждый такой сборщик собирал в среднем 80–100 кг за день.

Иван-чай «Купеческий» в цифрах 1300 руб. — средняя оптовая цена 1 кг 40% — средняя маржа 67 млн руб. — общие инвестиции 200 кг чая получается из 1 т листьев 20% расходов — траты на электричество Источник: данные компании

Нечаянно-негаданно

С первыми оптовыми заказчиками иван-чая «Купеческий» (продажи ведутся через ООО «ВК» и ИП Черкашина), так же как и с инвестициями, предпринимательнице помогло куриное производство: заказчики куриных полуфабрикатов из Казахстана стали покупать у проверенного поставщика и новый продукт. Стоимость чая для них составляла 2,5 тыс. руб. за 1 кг. К концу 2014 года заказывать чай стали и небольшие продуктовые магазины в Дзержинске и Нижнем Новгороде. За весь год предпринимательница продала 7 т иван-чая, которые принесли ей 10,5 млн руб. выручки и около 5,2 млн руб. прибыли. Добавив к этим деньгам еще 5 млн руб., она построила второй цех той же площади.

«Поначалу среди клиентов у нас были только небольшие оптовики — в крупные сети зайти не удавалось, — признается предпринимательница. — Они еще не воспринимали нас всерьез: порой мы заполняли заявку на сайте, ждали 90 дней, пока наш запрос рассмотрят, а в итоге все равно получали отказ».

Ситуацию спасла выставка «Продэкспо», в которой Черкашина впервые приняла участие в феврале 2015 года. Сразу после нее предпринимательница наконец-то договорилась с первым крупным клиентом — сетью аптек «Формула-ФР», которая заказала «Купеческий» сразу на 8 млн руб. «Я знала, что клиентам стоит только попробовать наш чай, и они сразу в него влюбятся, — уверяет Черкашина. — Участие в выставке стало правильным ходом — так мы начали знакомить крупных заказчиков с пока неизвестным поставщиком».

Иваново детство Кипрей узколистный (иван-чай, ивановская трава) — травянистое растение, которое на Руси традиционно использовалось в народной медицине. Иван-чай содержит ряд полезных органических веществ (витамин С, витамины группы В, органические кислоты, флавоноиды, лектины, дубильные вещества, танин и др.), а также микроэлементов (железо, медь, марганец, калий, кальций, фосфор). Напиток из кипрея — так называемый копорский чай — известен на Руси на протяжении нескольких веков. Благодаря противовоспалительному и спазмолитическому действию его применяли для лечения желудочных болезней, а также урологических заболеваний. В конце XIX века напиток производился в России тысячами пудов; существовал даже законодательный запрет на подмешивание сушеных листьев кипрея в обычный чай, который привозился из-за границы и стоил намного дороже.

Чтобы успеть запасти побольше чая на год, в середине 2015 года предпринимательница купила «газель» Next на 18 человек: «Теперь можно было возить сборщиков массово и собирать сразу много сырья». За весь 2015 год ее команда смогла произвести и продать 21 т иван-чая. Оборот составил 31,5 млн руб., прибыль — 12,6 млн руб. Около 25% выручки принес заказ сети аптек «Формула-ФР».

В 2016–2017 годах благодаря регулярному участию в «Продэкспо», где Черкашина стала проводить целые дегустационные представления, в число клиентов добавились сеть петербургских магазинов «Море чая», самарская сеть «Пеликан», магазины «Круста» в Сергиевом Посаде, а также казахстанское подразделение Metro Cash & Carry и дистрибьюторы из Польши, Сербии, Белоруссии и с Украины. «Иван-чай есть в нашем ассортименте с 2005 года, говорит Александр Чудок, генеральный директор ТД «Рубин» (сеть из 60 магазинов «Море чая»). — С Оксаной Черкашиной я познакомился в Москве на специализированной выставке в 2016 году. Мне очень понравилась ее увлеченность этим продуктом и умение красиво его подать. Попробовав образцы ее чая, я решил ввести в ассортимент «Моря чая» ее качественно сделанный и вкусный «Купеческий». Вот уже третий год мы представляем его во всех наших магазинах».

В 2018 году следом за региональными ретейлерами с заказом к Черкашиной пришли и магазины розничного оператора X5 Retail Group: «Перекресток Экспресс» и региональные «Пятерочки». «Мы начали сотрудничество в июне этого года в рамках программы поддержки и развития сотрудничества с локальными производителями, — поясняют в X5 Retail Group. — Благодаря высокому качеству продукции и активному продвижению иван-чай торговой марки «Купеческий» демонстрирует хорошие результаты продаж».

Оксана Черкашина (Фото: Из личного архива)

Впрочем, несмотря на рост количества российских ретейлеров среди клиентов, около 75% выручки сегодня приносят зарубежные оптовые заказы, 15% — заказы аптечных сетей, а 10% — все остальные. «На российском рынке конкуренция намного выше, чем на зарубежном, — пробиться к таким гигантам, как «Ашан» или «Магнит», почти нереально, — уверяет Черкашина. — А за рубежом наш иван-чай идет нарасхват: казахские партнеры, к примеру, закупают его в виде сырья 20-тонными фурами и отправляют в Китай».

За нынешний сезон Черкашина уже успела запасти 121 т иван-чая — листового черного и зеленого, гранулированного и прессованного с ягодами, травами и цветами. На ее фабрике постоянно заняты 54 человека (переработка и фасовка). В сезон (с июля по середину сентября) число работников вырастает до 220. «В горячую пору, когда созревает иван-чай, работает вся моя семья — даже младший пятилетний сын помогает. Мне приятно, а для них — хорошая подработка», — говорит Черкашина.