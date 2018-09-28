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Заграница нам поможет с визами
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Заграница нам поможет с визами
Газета № 167 (2891) (2809) Политика, 27 сен, 18:07
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Заграница нам поможет с визами
Отечественные туристы стали в пять раз чаще получать разрешение на въезд в США за пределами России
За год, прошедший с момента сокращения штата в посольстве США в Москве, около трети получивших американские визы россиян сделали это за пределами РФ. В 2018 году число виз, выданных россиянам за границей, выросло почти в пять раз
Информационные стенды у посольства США в Москве (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Сколько россиян получили американские визы?

За последние 12 месяцев (с сентября 2017 года по август 2018 года) россияне получили 136,1 тыс. неиммиграционных (туристических, учебных, деловых и т.д.) виз США. При этом в консульствах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке было выдано 89,8 тыс. виз. Таким образом, как минимум 46,1 тыс., или около 34%, выданных россиянам виз были выданы дипломатическими учреждениями США за пределами России, подсчитал РБК на основе открытых данных Госдепартамента США.​

Вместе с увеличением количества американских виз, выдаваемых россиянам за рубежом, сокращается общее количество получаемых ими въездных документов. Количество выдаваемых американских виз начало сокращаться с августа прошлого года. По итогам сентября 2017 года россиянам во всем мире выдали вдвое меньше виз США, чем в августе того же года (7,1 тыс. против 14,9 тыс.), в дипмиссиях в России количество выданных американских неиммиграционных виз снизилось в том же месяце почти на 65%.

Число выданных виз сократилось, как неоднократно объясняли в посольстве США в Москве, из-за сокращения персонала дипломатической миссии почти на 60%. В июле 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на американские санкции против Москвы численность персонала американского посольства должна быть уравнена с численностью российской дипмиссии в США (до 455 человек), после чего прекратили свою работу в России 755 сотрудников посольства и консульств США. В марте было закрыто генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Москва пошла на этот шаг в ответ на санкции Вашингтона по «делу Скрипалей», после того как 60 дипломатов были вынуждены покинуть посольство России в США.

Все это привело к существенному снижению числа организованных турпоездок в США: их стало меньше примерно на 80%, так как туроператоры не могут гарантировать потенциальным туристам дату визового собеседования в посольстве, сказала РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Согласно статистике Госдепартамента, летом 2017 года россиянам было выдано 43 тыс. туристических и деловых виз, летом нынешнего года — 28,7 тыс.

В каких странах россияне теперь получают визы?

На фоне усложнения процедуры получения визы в России россияне стали искать возможности в других странах, отмечает Ломидзе, однако говорить о возникновении визового туризма не приходится, обычно это краткие поездки — на собеседование.

С сентября прошлого года число россиян, получающих американскую визу не в России, стало приближаться к отметке 5 тыс. человек в месяц, а их доля не опускалась ниже 27%, свидетельствует статистика. Весной и летом 2018 года число выданных россиянам за границей американских виз выросло в годовом исчислении почти в пять раз. Если в марте—августе 2017 года неиммиграционные визы США в консульствах за пределами России получили 5527 россиян, то в марте—августе 2018 года — уже 27 651.

Среди стран, куда россияне отправлялись получать визы, — Латвия, Эстония и Грузия, следует из данных Ассоциации туроператоров России. ​Например, американское консульство в Риге в марте—августе 2018 года выдало на 51% (всего 3,2 тыс.) больше неиммиграционных виз, чем за тот же период в 2017 году, в Таллине — на 32% (1,5 тыс.), в Тбилиси — на 27% (3,6 тыс.). При этом рост выдачи виз гражданам этих стран составлял от 1,5 до 5,2%.

В Москве сейчас период ожидания между подачей электронной анкеты и датой визового собеседования составляет 300 дней для гостевой визы, во Владивостоке — 60 дней, в Екатеринбурге — 300 дней. В Риге же срок ожидания составляет один день, в Таллине — три дня, в Ереване — четыре, в Тбилиси — 36 дней.

«Конечно, рост сроков ожидания визы не стимулирует к тому, чтобы ездить в США и делать дела. Зачастую тем, кому нужно срочно оформить визу, мы рекомендуем ехать за границу и оформлять визы там. У нас также есть договоренность с посольством о том, что у членов палаты и наших партнеров есть некий приоритет при записи на собеседование», — прокомментировал РБК визовый вопрос президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. Он напомнил, что ситуация с выдачей виз ухудшалась в три этапа: в марте 2017 года президент США Дональд Трамп распорядился усилить проверки соискателей американской визы по всему миру, что увеличило сроки выдачи до двух месяцев; потом последовало сокращение числа сотрудников американской дипмиссии почти на 60%, что увеличило срок пребывания в очереди до полугода; а после взаимной высылки дипломатов из США и России в марте этого года продолжительность ожидания выросла до года.

Иммиграция на уровне

В 2017 финансовом году (с сентября 2016 года по сентябрь 2017-го) было выдано 3689 иммиграционных виз (выдаются заинтересованным в получении статуса постоянного жителя США) россиянам или лицам, рожденным в России.

За 11 месяцев 2018 финансового года (заканчивается 30 сентября 2018-го), судя по ежемесячным оперативным данным Госдепартамента, россияне получили 3662 иммиграционные визы.​

Авторы: Филипп Алексенко, Полина Химшиашвили.
Теги: США Россия , визы , Санкции
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