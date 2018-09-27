Лучше гор могут быть свои горы

Ингушетия и Чечня обменялись землями, несмотря на протесты

Чечня и Ингушетия урегулировали многолетний территориальный спор. При этом атмосфера в ингушской столице была напряженной: въезд в город перекрыли из-за протестов местных жителей, недовольных условиями земельной сделки

Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров (слева направо) (Фото: ТАСС)

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров 26 сентября в ингушской столице Магасе подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на документ указывает, что между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии. Ингушетия получит район с горной и лесистой местностью и взамен передаст Чечне «равносильную» территорию, сообщает агентство.

Кадыров назвал подписание соглашения историческим. Он отметил, что отсутствие юридически оформленной границы «давало поводы для различных политических провокационных спекуляций явным врагам вайнахского народа». «Обозначение границы станет новым шагом на пути укрепления дружбы и единства вайнахского народа, ибо черта проведена между субъектами, а не между чеченским и ингушским народами», — заверил глава Чечни.

В атмосфере протеста

С утра в Магасе из-за протестов местные жителей были перекрыты дороги. Председатель отделения партии «Яблоко» в Ингушетии Руслан Муцольгов рассказал РБК, что протестующих не устраивала передача Чечне 17 тыс. га ингушских земель. «По информации общественников и духовенства, речь идет о передаче под юрисдикцию Чечни 17 тыс. га земель, входящих в заповедник «Эрзи» Сунженского района Республики Ингушетия», — рассказал он.

По словам Муцольгова, протестующие начали собираться еще накануне, 25 сентября. «Сначала люди начали прибывать в город Сунжа, центр Сунженского района, чтобы поговорить с муниципальными депутатами. А после вчерашней беседы, на которой никто ничего не смог внятно ответить, люди приехали в Магас, намереваясь услышать информацию из уст главы республики, руководства Ингушетии», — рассказал глава республиканского отделения «Яблока». «Улицы перекрыты, стоят бетонные блоки, въезд в город ограничен полицией, для того чтобы обеспечить беспрепятственное подписание этого соглашения», — описал обстановку Муцольгов.

​О митинге в Сунженском районе также сообщал «Кавказский узел». По данным издания, жители района выражали недовольство отставкой главы Сунженского района Иссы Хашагульгова.

Въезд в город Магас действительно был перекрыт, заявил РБК мэр Магаса Беслан Цечоев, отметив, что в настоящее время «там все нормально, все хорошо». Цечоев пояснил, что люди действительно прибыли в город, он к ним выходил и разговаривал с ними. Он опроверг утверждения о том, что одна республика передает другой несколько населенных пунктов и сельских поселений: «Такого нет. Это не так, это не соответствует действительности».

Цечоев также отметил, что не может комментировать ситуацию с передачей земель заповедника, поскольку этот вопрос — вне его компетенции.

Территориальные споры Чечни и Ингушетии Между Ингушетией и Чечней с середины 1990-х годов идут территориальные споры о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов. В июне 1992 года, после распада Чечено-Ингушской АССР, была образована Республика Ингушетия в составе России, в то время как тогдашнее руководство Чечни во главе с Джохаром Дудаевым взяло курс на независимость от Москвы. Как отмечает «Кавказский узел», граница между двумя субъектами формально определена протоколом 2003 года, подписанного Ахматом Кадыровым и Муратом Зязиковым, согласно которому под юрисдикцию Чечни отходили село Серноводское и станица Ассиновская Сунженского района, а остальная его территория — под юрисдикцию Ингушетии. В 2012 году у глав Ингушетии и Чечни вновь возникли разногласия о границе между двумя субъектами, и каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом, сообщал «Интерфакс-Юг». В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон о переходе под юрисдикцию Чечни ряда населенных пунктов Сунженского района Ингушетии.

На новом сроке

На сайте МВД Ингушетии указано, что в регионе идут мероприятия, направленные «на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности». По данным «Кавказского узла», утром 26 сентября в Сунженский район стали прибывать силы Росгвардии. «Сотрудники Росгвардии пока находятся в резерве», — сообщили РБК в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Муслим Яндиев не ответили на звонки РБК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за событиями в Магасе. «События прямо сейчас разворачиваются. Мы знаем, что есть определенная внутренняя напряженность. На месте проводится работа, преждевременно ставить какие-то диагнозы», — заявил Песков журналистам.

С юридической точки зрения провести и закрепить официальную границу между Чечней и Ингушетией очень важно, в том числе для федерального центра, поскольку проблема остается нерешенной уже много лет, отмечает политолог Ростислав Туровский. «Учитывая, что Ингушетия — республика очень маленькая и что на всем Кавказе вопрос земли стоит остро, неудивительно, что любая передача земли, имеющей хоть какую-то ценность, будет вызывать недовольство и протесты, даже если это будет представлено в качестве равнозначного обмена», — объясняет эксперт.

Туровский предполагает, что договоренности между Ингушетией и Чечней не случайно были достигнуты после 9 сентября, когда Евкуров был вновь утвержден в должности главы республики. «Если бы это было сделано до его нового срока, он бы рисковал [столкнуться с последствиями] всплеска общественного недовольства, а уже пойдя на новый, вероятно, последний, срок, ему было проще пойти на это решение, даже предполагая, что оно вызовет протесты и оппозиция будет выступать против», — объясняет Туровский.