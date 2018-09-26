Металлурги оказались энергичнее

Правительство пересматривает программу модернизации энергомощностей

В споре с энергетиками о дорогостоящей программе модернизации электростанций металлургам удалось отчасти склонить правительство в свою сторону. Вице-премьер Дмитрий Козак предложил сократить первый этап этой программы в три раза

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ограниченная модернизация

Правительство обсуждает возможность сократить первый этап новой программы модернизации энергомощностей с трех лет до одного года, чтобы оценить ее эффективность, следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака с представителями металлургических компаний, которое состоялось 19 сентября. Объем модернизации предлагается ограничить 3 ГВт, хотя ранее Минэнерго предлагало модернизировать на первой стадии 11 ГВт.

«Вице-премьер нас услышал, поэтому дал соответствующее поручение профильным ведомствам по подготовке проекта постановления правительства с участием ассоциации «Русская сталь», — сказал РБК ее исполнительный директор Алексей Сентюрин. «Русская сталь» объединяет крупнейшие металлургические компании России, включая НЛМК, «Северсталь», ММК и «ЕвразХолдинг».

Проработать возможность такого сокращения Козак поручил Минэнерго, Минэкономразвития и Минпромторгу, следует из документа. Ведомства должны направить свои заключения до 28 сентября. Представитель Козака Илья Джус подтвердил РБК, что такое поручение действительно было отдано.

Представители промышленности, которым, по задумке Минэнерго, придется оплатить замену оборудования на старых тепловых электростанциях, ранее спорили с энергетиками о доходности, которую нужно закладывать в проекты модернизации: 12 или 14%. «Логика поручения правительства состоит в том, что условия для инвесторов можно только улучшать. Мы хотели бы посмотреть, как пройдет отбор проектов для модернизации на год с доходностью 12%, кто сделает заявки. Если ситуация будет негативная, можно улучшить условия», — объяснил РБК источник, близкий к правительству. «Рентабельность таких проектов не должна превышать 12%, а не 14%, как хотят энергетики, так как даже уровень доходностей облигаций в энергетическом секторе сейчас не превышает 8%», — добавил Сентюрин.

По словам близкого к правительству источника, трехлетний срок первого этапа модернизации явно выгоден генерирующим компаниям и невыгоден потребителям. Правительство выступило за гибкий подход и возможность коррекции, уточнил он.

Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Представители Минэнерго, Минэкономразвития и Минпромторга не ответили на вопросы РБК.

Сетевой платеж могут снизить Козак также поручил ведомствам проработать с ассоциацией «Русская сталь» возможность снизить плату за резерв сетевой мощности, решение о введении которой было недавно принято правительством. В частности, речь идет об исключении оплаты резерва мощности в отношении собственной генерации потребителей и оплаты резерва, который обусловлен требованиями к надежности и безопасности электроснабжения промышленных объектов.

Путин дал добро

Программа модернизации старых тепловых электростанций, по мнению Минэнерго, должна поправить положение тепловой генерации, экономика которой страдает из-за регулирования тарифов на тепло, а также предотвратить дефицит мощности в энергосистеме, который в случае возникновения придется закрывать новыми объектами, что обойдется экономике дороже. Минэнерго предложило модернизировать 40 ГВт до 2035 года по схеме ДПМ, которая впервые использовалась во время реформы РАО «ЕЭС России»: энергетики обязуются к определенному сроку построить новые блоки, а промышленные потребители — заплатить за них с доходностью около 14%. Такая модернизация обойдется отрасли в 1,35 трлн руб. Минэнерго подчеркивало, что эта программа не приведет к росту тарифов для потребителей выше инфляции: модернизировать электростанции предполагается за счет сохранения платежей за первую программу ДПМ (они должны были упасть в несколько раз после десяти лет с начала запуска новых блоков).

Новую программу модернизации дважды одобрил президент Владимир Путин. Но металлурги, для которых цена электроэнергии критически важна, продолжают спорить с правительством и энергетиками, называя новую программу неоправданно дорогой. «Я это называю «железный депозит» — гарантированная доходность 14% — выше, чем доходность вклада в любом банке», — сказал РБК директор Сообщества потребителей энергии Василий Киселев.

Ничто не мешает правительству провести сначала отбор заявок на модернизацию на год, а затем продолжить их собирать в соответствии с планами Минэнерго, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Но, по его словам, на первом этапе сокращение мощностей с 11 до 3 ГВт позволит потребителям сэкономить около $4,8 млрд (по текущему курсу ЦБ — 317 млрд руб). У Минэнерго есть опасения, что после первого трехлетнего отбора программу модернизации могут отменить по политическим причинам, поэтому министерству важно было отстоять заключение договоров на модернизацию сразу на трехлетний период, поясняет он. ​

Сейчас основной вопрос даже не в доходности таких проектов, говорит Киселев. После недавних решений в электроэнергетике не выполняется главное условие модернизации — рост тарифов не выше инфляции, напоминает он. Недавно правительство решило продлить субсидирование тарифов на Дальнем Востоке за счет надбавки к платежам для потребителей из Европы и Сибири, а также согласовало значительный рост сетевого тарифа, поддержав введение платы за резерв мощности и фактическое возвращение «последней мили» (вид перекрестного субсидирования, при котором промышленные потребители субсидируют стоимость электроэнергии для населения), говорит Киселев.

Трехлетний срок первого этапа модернизации позволит машиностроителям оценить потребность в спросе и развернуть деятельность по загрузке производства необходимого оборудования, передал РБК через представителя директор ассоциации «Совет производителей энергии» Дмитрий Вологжанин. «Важно законтрактовать проекты модернизации на три года уже сейчас, чтобы захеджировать риски наступления дефицита в отдельных системах», — заключил он.