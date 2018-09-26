Долг платежом опасен

Бывший президент Московского кредитного банка отправлен под домашний арест

Экс-президент Московского кредитного банка Александр Николашин отправлен под домашний арест по подозрению в вымогательстве. Его адвокат объяснила появление уголовного дела попыткой подзащитного вернуть частный долг

Александр Николашин (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

В субботу, 22 сентября, экс-президента Московского кредитного банка Александра Николашина отправили под домашний арест по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщил источник в главном управлении МВД по Москве и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

РБК отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве с просьбой уточнить обстоятельства уголовного дела.

Информацию о домашнем аресте Николашина РБК подтвердили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы. «22 сентября Николашину Александру Николаевичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч. 3 ст. 163 УК (наказание — до семи лет колонии)», — сообщили в суде.

«Отношения между двумя людьми»

Николашин был задержан по подозрению в совершении вымогательства, сообщила РБК его адвокат Марина Андреева. По ее словам, вменяемый ему эпизод относится к событиям двухлетней давности. «Он не связан с работой Николашина в МКБ», — подчеркнула она.

«Обвинение ему до сих пор не предъявлено, и оно не соответствует действительности, — говорит Андреева. — Не было никакого вымогательства». По словам адвоката, «это касается отношений между двумя людьми». «Человек, который должен Александру Николашину крупную сумму, написал заявление в полицию о вымогательстве. Это было определенное обязательство перед Николашиным, которое не было выполнено. И подписанное ими соглашение предусматривало, что в случае его неисполнения должна быть выплачена неустойка», — отметила адвокат. По ее словам, у защиты есть документы, которые доказывают невиновность Николашина. «Мы будем просить их приобщения», — добавила адвокат.

Как следует из данных в СПАРК, Александр Николашин в 1988 году окончил Саратовское военное командное училище. С 2008 по 2014 год входил в состав наблюдательного совета ОАО «Московский кредитный банк». С 2012 по 2013 год Николашин являлся президентом ОАО «Московский кредитный банк», а с 2013 по 2014 год — президентом ООО «МКБ Капитал», указано в СПАРК. В период с 2008 по 2012 год он также занимал должность председателя правления Московского кредитного банка. Всего Николашин работал в МКБ с 1994 по 2016 год. В 1990-е годы был руководителем службы безопасности МКБ.

Близкий к «Роснефти» МКБ был создан в 1992 году, сейчас является одним из крупнейших российских банков по объему активов (шестое место в российской банковской системе, по данным «Интерфакс-ЦЭА») и вторым частным банком по этому показателю после Альфа-банка. По итогам второго квартала активы банка составили 1,9 трлн руб. По объему привлеченных депозитов населения МКБ входит в первую десятку российских банков. Основной владелец банка — концерн «Россиум» Романа Авдеева (его доля — 56%). МКБ — единственный избежавший санации банк из так называемого списка Гаврилова (помимо него, в список входили Бинбанк, Промсвязьбанк и «ФК Открытие»). Директор по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов утверждал, что ситуация вокруг фигурантов списка «может быть окончательно решена уже осенью» 2017 года. МКБ часто связывают с «Роснефтью». В октябре 2017 года структуры «Роснефти» пополнили капитал банка на 22 млрд руб., разместив там свои депозиты. Как писал Bloomberg, МКБ активно продает облигации за рубежом через свою ирландскую структуру. В частности, в феврале 2018 года были проданы облигации на $500 млн. При этом, как отмечало агентство, привлеченное финансирование позволило банку расширить кредитование «Роснефти», которая лишена доступа к международным рынкам капитала из-за санкций.

«Банк не обращался в суд»

После ухода из банка Николашин был заместителем председателя правления в одном из крупнейших российских автодилерских холдингов — ГК «Автоспеццентр», основным кредитором которого является МКБ.

В банке РБК не смогли подтвердить, что указанный в материалах суда человек — бывший президент МКБ, уточнив, что им «ничего не известно о его судьбе».

«Банк не обращался в суд; о том, является ли фигурант дела Николашин экс-президентом МКБ, в банке неизвестно, как и суть претензий к Николашину», — сказали РБК в банке.

МКБ не обращался в правоохранительные органы по поводу долгов «Автоспеццентра», добавили в МКБ. Представитель «Автоспеццентра» сообщила РБК, что Николашин официально покинул свой пост в компании в январе 2018 года.