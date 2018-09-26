ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,48 65,13 EUR Нал. 78,14 76,68 USD Бирж. 65,89 +0,06 EUR Бирж. 77,56 +0,19 USD ЦБ. 65,82 -0,34 EUR ЦБ. 77,38 -0,30 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6431,05 -12,35 IMOEX 2444,22 +0,58% RTSI 1169,04 +0,52% Brent 81,85 +0,84% DJIA 26492,21 -0,27% Nasdaq 8007,47 +0,16%
Цены тянутся за модой
Лента новостей
Козак поддержал металлургов в споре с энергетиками 09:00, Бизнес США передадут Украине списанные катера береговой охраны 08:56, Политика Пентагон заявил о ядерной угрозе со стороны России 08:34, Политика Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени 08:00, Общество Россия опередила Китай, Индию и Бразилию в неравенстве регионов 07:58, Экономика Глава УВЗ заявил о разработке альтернативы беспилотной «Армате» 07:13, Общество Россияне стали чаще покупать отечественное вино 07:00, Бизнес Российские артиллеристы впервые применили «кочующие минометы» 06:52, Политика Избирком утвердил победу кандидата от ЛДПР в Хабаровском крае 06:13, Политика Суд отправил гражданина Таджикистана в колонию за вербовку россиян в ИГ 06:06, Общество Dunkin Donuts уберет «пончики» из названия 05:24, Бизнес Порошенко решил продать подконтрольный ему судостроительный завод 04:48, Бизнес «Коммерсантъ» узнал об ограничении срока льгот для компаний Дерипаски 04:26, Бизнес В Бразилии госпитализировали второго кандидата в президенты 03:59, Политика МИД Сирии назвал главную цель поставок российских С-300 Дамаску 03:33, Политика В Москве загорелось здание с бумажной продукцией на площади 900 кв. м 02:51, Общество Столтенберг обсудил с Лавровым создание военной базы США в Польше 02:29, Политика Хуг перед уходом назвал условие быстрого прекращения конфликта в Донбассе 01:57, Политика Экс-премьер Франции Вальс поборется за должность мэра Барселоны 01:56, Политика Близ Риги загорелась башня лютеранской церкви 01:18, Общество Порошенко случайно зашел в переговорную комнату Лаврова в ООН 00:54, Политика Белый дом пригрозил не дать Европе обойти санкции против Ирана 00:35, Политика Четверо пострадали при обстреле военными Марокко лодки с мигрантами 00:23, Общество СМИ узнали об идее РЖД забрать у «Аэроэкспресса» перевозки в Шереметьево 00:05, Бизнес Волкер передал Порошенко копию декларации о непризнании Крыма российским 25 сен, 23:42, Политика Ликсутов рассказал о новых ограничениях скорости в Москве 25 сен, 23:31, Общество Лавров связал арест «российского шпиона» в Норвегии с пропагандой 25 сен, 23:16, Политика Механизм несогласных: как сторонники сделки с Ираном защищаются от Трампа 25 сен, 23:05, Политика
Цены тянутся за модой
Газета № 165 (2889) (2609) Бизнес, 25 сен, 07:01
0
Цены тянутся за модой
Эксперты прогнозируют подорожание одежды и обуви на 5–20%
Ослабление курса рубля и планируемое повышение ставки НДС с 18 до 20% может стать причиной роста цен на одежду и обувь в 2019 году. Подорожание может составить 10–20% в премиальном сегменте и 5–10% в бюджетном
Фото: Алексей Сухоруков / Zuma / ТАСС

Фешен-ретейл ожидает очередного повышения цен на одежду и обувь после «затишья» в 2017 году. По словам гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, в отличие от цен на продукты питания цены на одежду и обувь обычно растут с некоторой отсрочкой, поскольку увеличение расходов на базовые продукты приводит к «режиму экономии», в первую очередь на развлечениях и обновлении гардероба. Модные бренды откладывают повышение цен на одежду, чтобы удержать покупателей.

Стабилизировавшийся в 2017 году рубль снова заметно упал в текущем году, причем в два этапа: в апреле он снизился на 12% (с 57 до 64 руб. за доллар), а с начала августа по середину сентября — еще более чем на 12% (максимум — 12 сентября — 69,97 руб.; курс ЦБ на 25 сентября — 66,15 руб. за доллар). Вторым важным фактором для удорожания будет повышение с 1 января 2019 года основной ставки НДС с 18 до 20%: это вызовет рост инфляции, а заявления Центробанка о невозможности контролировать инфляцию еще сильнее усугубляют атмосферу нестабильности, отмечают в Fashion Consulting Group.

«Несмотря на то что розничные операторы до минимума сжимают свою маржу, оттягивают момент переоценки товара и стараются максимально завуалировать рост цен, чтобы не потерять покупателей, ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году, — говорит Лебсак-Клейманс. — И поскольку бизнес не может работать в ущерб себе, аналогичный по качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене». По ее оценкам, при сохранении текущего курса рубля речь может идти о росте цен на аналогичный товар на 10–20% в премиальном сегменте и на 5–10% в бюджетном, где покупатель особенно чувствителен к цене.

Ценообразование в фешен-сегменте сильно зависит от валютного курса, соглашается президент BAON Илья Ярошенко. С ослаблением рубля и повышением НДС себестоимость коллекций неизбежно вырастет, а значит, и цены тоже вырастут на 5–10%, считает он. Что касается ценообразования западных брендов — оно целиком и полностью зависит от валютных колебаний, российские производители могут снизить зависимость от курса, размещая заказы на отечественных фабриках, но ткани все равно приходится импортировать, поэтому основная часть закупочной цены также привязана к валюте, объяснил он.

«Последнее слово остается за клиентом, который совершит покупку только по цене, которая будет для него приемлемой, поэтому ретейлерам приходится жертвовать маржинальностью, чтобы удержать уровень цен, — говорит Ярошенко. — Тем не менее запас прочности у компаний небезграничен, и прошлые кризисы уже привели к тому, что дальше держать цены за счет собственных ресурсов становится нереально, поэтому в 2019 году цены в рознице могут подняться так же, как и валюта».

Для импортеров непредсказуемость курса рубля — самая основная проблема, поскольку контракты заключаются в евро, а продажи осуществляются в рублях, объяснил генеральный директор BNS Group (дистрибьютор Michael Kors, Topshop, Calvin Klein Jeans, Mexx и др.) Денис Богатырев. Соответственно, при ослаблении рубля цены в магазинах практически всегда поднимаются пропорционально курсу, а единственная возможность для компании снизить затраты при резком ослаблении курса рубля — это скорректировать объем закупки, закупить меньше товара, чем было изначально запланировано.

Модным ретейлерам сейчас приходится бороться за доступ к кошельку потребителя еще и с продуктовой розницей, поскольку стоимость потребительской корзины растет быстрее, чем зарплаты, отмечает гендиректор сети Familia Константин Надеждин.

«Мы планируем до последнего держаться в нынешних ценовых коридорах. За счет специфики формата рост цен даже в дальней перспективе всегда будет ниже, чем в среднем в нашем секторе, — прокомментировал Надеждин. — Так как у нас велика доля прошлых коллекций, ценообразование у нас строится по принципу дисконта от прошлых цен регулярных ретейлеров. До повышения цен по сравнению с остальным рынком пройдет полгода-год». При этом в Familia признают: несмотря на то что экономические спады считаются временем роста для off-price-ретейла, работающие в этом сегменте компании тоже вынуждены «ужиматься».

Главный операционный директор ЦУМа Александр Павлов допускает, что колебания курса евро будут корректировать розничные цены на товары европейских брендов: «Так как мы покупаем товар за границей, наши рублевые цены привязаны к курсу евро и будут меняться в соответствии с ним. При этом если смотреть на цены в евро, то они такие же, как в Европе».

Представитель обувного ретейлера Zenden Александр Милых сообщил, что в компании не видят оснований для резкого роста цен: «Мы планируем держать цены за счет маржи, и лично нам не хотелось бы говорить о выживании, поскольку у нас достаточно амб­ициозные планы по росту продаж».

Представители Bosco (управляет московским ГУМом) и «Джамилько» (представляет в России DKNY, New Balance, Escada и др.) не прокомментировали возможный рост цен.

Как меняется средний чек

В августе 2018 года средний чек на одежду и обувь вырос по сравнению с августом 2017-го на 10% и составил 2,7–2,8 тыс. руб. за один поход в магазин, число покупок увеличилось на 5%, подсчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД» (входит в группу Сбербанка). Самыми популярными покупками стали свитера, брюки, куртки-ветровки и женская обувь. Тем не менее, если сравнивать март—август 2018 года с аналогичным периодом 2017 года, то приходится констатировать: средний чек снизился на 3%, а число покупок за тот же период выросло почти на 40%. Снижение среднего чека в компании объясняют предосенними скидками: покупатели придерживаются модели экономного потребления и приобретают товары в рамках акций.

Не курсом единым

Связь между курсом рубля и ценами на одежду непрямая, отмечает Лебсак-Клейманс, и грамотные ретейлеры осуществляют неизбежные повышения цен максимально мягко. Так, по ее словам, сегодня существует немало способов, которые позволяют отвлечь внимание от повышения цены и акцентировать внимание на выгодности покупки — акции, акцент в рекламе на периоды распродаж, персонализированные программы лояльности.

Кроме того, многие ретейлеры находят возможности предложить в коллекциях отдельные модели по низким ценам в основном за счет более дешевых материалов и простоты дизайна, а наличие в коллекциях таких позиций, если они грамотно представлены в торговом зале и помечены яркими ценниками, делает общее повышение цен менее очевидным и позволяет покупателям даже в момент жесткой экономии находить что-то приемлемое, что удерживает их от «перетекания» в более дешевые магазины, заключила она.

В фешен-ретейле выигрывает тот, кто грамотно сочетает способы регулирования финальных цен на коллекции — акционные предложения, периоды распродаж, программы лояльности, соглашается Ярошенко. Тем не менее курс валюты не единственный фактор, определяющий стабильность компаний фешен-сегмента: например, для BAON осенне-зимний сезон — самый важный, поскольку компания традиционно специализируется на верхней одежде, и поэтому холодная зима для нее важнее стабильного курса валют, заключил он. Погодный фактор также сыграет свою полож­ительную роль, анома­льное тепло завершил­ось, температура при­шла в календарную норму. Поэтому совсем скоро продажи осенне-зимней коллекции поднимутся до заплан­ированного уровня.

Автор: Ольга Дубравицкая.
Теги: одежда , рост цен , курс рубля , рубль
Материалы по теме
Новым иностранным брендам предсказали антирекорд на российском рынке Бизнес
Meхх вернется в Россию весной 2019 года Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter