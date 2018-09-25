Саммит теряет президентов

Почему Владимир Путин пропустит встречу лидеров стран АТЭС

Владимир Путин не поедет на ноябрьский саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее, рассказали источники РБК. Россию на нем будет представлять Дмитрий Медведев. Ранее от посещения саммита отказался и президент США

Владимир Путин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

​Президенты пропускают

Владимир Путин не планирует ехать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа — Новую Гвинею, рассказал РБК источник, близкий к МИД РФ, и подтвердили федеральный чиновник и собеседник, близкий к Кремлю. Россию на саммите будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили собеседники РБК.

1 сентября стало известно, что посещать встречу на высшем уровне в Папуа — Новой Гвинее отказался президент США Дональд Трамп. США будут представлены на саммите вице-президентом Майклом Пенсом. Трамп в это время будет находиться с визитом в Ирландии.

Федеральный чиновник и источник, близкий к Кремлю, утверждают, что отказ Путина от поездки никак не связан с решением Трампа.

Президент России ранее принял приглашение посетить Восточноазиатский саммит (ВАС), который пройдет в Сингапуре с 11 по 15 ноября. Он накладывается по датам на саммит АТЭС, поэтому решили пропустить поездку в Папуа — Новую Гвинею, объясняет близкий к Кремлю собеседник РБК.

На саммит в Сингапуре изначально планировал прибыть и Трамп, однако 1 сентября пресс-служба американского Белого дома сообщила, что президент эту встречу также пропустит.

Федеральный чиновник говорит, что Путин сможет пообщаться с главами государств на другой встрече на высшем уровне — саммите G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу РБК подтвердить или опровергнуть отсутствие у главы государства намерений посетить саммит АТЭС заявил: «Мы своевременно сообщим о планах президента».

Это второй раз, когда Путин делегирует вместо себя Медведева на саммит АТЭС. В 2015 году президент отменил свою поездку на саммит, проходивший на Филиппинах. Тогда планы главы государства изменились в последний момент — журналисты кремлевского пула уже были аккредитованы на мероприятие и успели получить филиппинские визы.

Саммиты АТЭС в 2016-м и 2017 годах, которые проходили в Перу и Вьетнаме, Путин посещал лично.

В мае 2012 года в статусе премьер-министра Медведев принимал участие еще в одном саммите на высшем уровне — встрече глав государств G8.

Логистика в пользу Сингапура

Президент России впервые примет участие в Восточноазиатском саммите, хотя его полноправным участником Москва, как и Вашингтон, стали восемь лет назад. Обычно саммиты проводят в близкие сроки, чтобы лидеры смогли принять участие в обоих, однако ранее российский президент пропускал ВАС, выбирая АТЭС, а президент США обычно принимал участие в обоих форматах, напоминает эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов.

АТЭС — один из самых больших форумов в Азии, на котором всегда была возможность провести много двусторонних встреч; наблюдатели полагали, что это обстоятельство и является основной причиной участия России, продолжает Цветов. В прошлом году на саммите во Вьетнаме состоялось краткое общение Путина с Трампом.

За отказ от участия в ВАС Россию критиковали, однако в этом году логистика сложилась в пользу участия в этом саммите, говорит Цветов. Папуа — Новая Гвинея находится далеко, у страны мало опыта проведения мероприятий, а в пользу поездки в Сингапур говорит не только форум, но и 50-летие установления дипотношений с Россией и продолжающееся обсуждения заключения соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром, говорит Цветов (соглашение не будет подписано к саммиту, сообщил 20 сентября вице-премьер Максим Акимов).

Из-за логистики и нехватки гостиничных номеров многие лидеры пропустят саммит в Папуа — Новой Гвинее, уверен руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» московского Центра Карнеги Александр Габуев. ​Участие Путина в ВАС позволит провести новый саммит Россия — АСЕАН с перерывом всего в два года (предыдущий прошел в Сочи в 2016 году), напоминает он. На саммите обсудят инвестиции стран АСЕАН в Россию и перспективы создания зоны свободной торговли по типу созданной между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом.