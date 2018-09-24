Национальная репетиция в столичном масштабе

В Ереване прошли выборы Совета старейшин

В Армении прошли выборы в Совет старейшин Еревана. Для премьера Никола Пашиняна — это репетиция перед национальными выборами: итоги голосования в столице покажут, согласны ли избиратели на роспуск и переизбрание парламента

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

​​Перезагрузка столицы

23 сентября в Ереване прошли выборы в городской парламент — Совет старейшин. После утверждения их итогов 65 депутатов, избранных на четыре года, выберут мэра столицы.

В голосовании приняли участие 43,65% избирателей (около 350 тыс. человек), сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян (цитата по «РИА Новости»). Это выше, чем на предыдущих выборах в городской парламент, — в 2017 году итоговая явка составила 40,99%. В Ереване проживают чуть более миллиона человек — это около трети населения всей Армении.

Наибольшую активность ереванцы проявили вечером — в течение дня явка уступала показателям прошлого года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал это обстоятельство в прямом эфире в Facebook, заявив, что на прошлых выборах власти использовали административный ресурс, подкупали избирателей и привозили их на участки. Всего этого сейчас не было, добавил он.

По данным армянского Следственного комитета, голосование прошло почти без нарушений: было получено пять звонков о нарушении тайны ​голосования и два — о попытках повторного голосования.

​Голосование было внеочередным, так как прежний мэр столицы Тарон Маргарян из-за протестов в начале июля подал в отставку, а Совет старейшин после этого не смог избрать нового мэра. Сейчас Маргарян, занимавший пост мэра с 2011 года, проходит свидетелем по делу о пропаже порядка 2 млрд драмов (чуть менее $4 млн) из фонда «Ереван» — общественной организации при мэрии, средства которой тратились на нужды города. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

С момента образования ереванского совета в 2009 году большинство в нем неизменно имела Республиканская партия Армении (РПА), до этой весны — правящая партия. Однако на воскресных выборах победу, согласно соцопросам, скорее всего, одержит блок «Мой шаг», за который агитировал Пашинян. На выборах 2017 года союзники Пашиняна (тогда это был блок «Елк») получили в совете только 14 мест.

По данным опроса, проведенного Gallup International 18–20 сентября, за возглавляемый Айком Марутяном блок «Мой шаг», в который входят партия премьера «Гражданский договор» и партия «Аракелутюн», были готовы проголосовать 60,6% ереванцев. На втором месте идет партия одного из богатейших людей страны Гагика Царукяна «Процветающая Армения» и ее кандидат Наира Заграбян — за нее готовы отдать свои голоса 9,2% избирателей, далее идет блок «Луйс», выдвинувший кандидатуру Артака Зейналяна (сейчас министр юстиции) с 3,4%, и «Страна абрикоса» с 1,3%. РПА в выборах в Совет старейшин Еревана не участвует.

«Мой шаг» получит достаточно голосов, чтобы единолично избрать мэра, уверен председатель армянского центра «Сотрудничество во имя демократии» Степан Даниелян. По его мнению, это связано с тем, что электорат блока наиболее мотивирован и активен. В «Гражданском договоре» исключают возможность того, что Марутян не будет избран мэром, сказал в разговоре с РБК депутат от этой партии Ален Симонян: «Будет абсолютное большинство за «Мой шаг», и мы даже не обсуждаем вариант, что нам придется заключать с кем-то коалицию, чтобы назначить мэра города».

Марутян в случае победы обещает гражданам, что ключевые вопросы в управлении столицей будут решаться на «местных референдумах», он также намерен модернизировать городскую инфраструктуру.

Царукян пообещал в случае победы «Процветающей Армении» покрыть недостачу городского бюджета из своих личных средств. Кандидат от его партии Наира Заграбян заявила, что, если станет мэром, построит новую станцию метро и восстановит городскую канатную дорогу. Главный кандидат блока «Луйс» Артак Зейналян заявил о планах внедрить альтернативные источники энергии и расширить сеть метро.

Генеральная репетиция

19 сентября на митинге в поддержку блока «Мой шаг» Пашинян заявил, что на выборах в Совет старейшин Еревана решится судьба всей Армении. Если победит сторонник премьера, это будет означать, что армянский народ по-прежнему выступает за проведение парламентских выборов, сказал премьер. «Все те силы, которые говорят, что проголосуют против парламентских выборов, вообще не должны получить голосов на выборах в Совет старейшин, поскольку они против народа», — сказал тогда Пашинян.

Проведение новых парламентских выборов было одним из ключевых обещаний Пашиняна, пришедшего к власти в мае этого года после массовых протестов. Однако премьер пока не определился с тем, по какой процедуре будет распущен нынешний состав парламента и проведено новое голосование, хотя крайним сроком проведения выборов он называл май следующего года.

Против роспуска выступают депутаты ныне оппозиционной РПА. Возможность самороспуска парламента с целью проведения внеочередных выборов в Конституции Армении не прописана, объяснил РБК депутат от РПА Хосров Арутюнян. Досрочные выборы в парламент могут быть назначены, только если премьер подаст в отставку, а парламент в течение двух недель не сможет утвердить другого кандидата, говорит он. ​По мнению Арутюняна, Пашинян мог бы уйти в отставку, предварительно договорившись с парламентом о том, что депутаты не станут избирать другого премьера, запустив процедуру роспуска. ​Поэтому самым вероятным сценарием остается проведение конституционного референдума, который изменит правила роспуска парламента. При этом Пашинян уже заявил, что такой сценарий считает неприемлемым и будет настаивать на проведении конституционной реформы, которая изменит правила роспуска парламента.