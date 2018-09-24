ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,18 65,88 EUR Нал. 78,75 77,36 USD Бирж. 66,41 +0,15 EUR Бирж. 78,07 +0,02 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6687,40 -33,70 IMOEX 2426,80 +1,08% RTSI 1149,53 +0,78% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
В чем плюсы законопроекта о социальном заказе
Лента новостей
WSJ назвала экспорт российской пшеницы угрозой для фермеров из США 08:53, Экономика Китайского миллиардера заподозрили в финансовых махинациях 08:39, Общество Пентагон отверг сообщения об эвакуации лидеров ИГ из Дейр-эз-Зора 08:12, Политика Плюс 91% за год: названы 10 самых выгодных инвестиций 2018 года 08:03, Quote При крупном пожаре на складе в Мытищах погибли два человека 08:02, Общество Помпео не увидел пользы от действий России в Сирии и на Украине 07:42, Политика Навального задержали сразу после освобождения из-под ареста 07:25, Политика Власти увеличат в 11 раз субсидии банкам на кредиты малому бизнесу 07:00, Финансы Избранный губернатор Хабаровского края рассказал о своих планах 06:51, Политика В сенате США начали новое расследование в отношении выдвиженца Трампа 06:08, Политика СМИ сообщили о планах администрации Трампа начать кампанию против Китая 05:30, Политика Глава УПЦ отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви 05:00, Общество Мексика опровергла причастность своих дипломатов к покушению на Мадуро 04:30, Политика Голикова поддержала повышение возраста продажи алкоголя до 20 лет 04:24, Общество В хабаровском избиркоме назвали срок вступления в должность Фургала 04:07, Политика Голикова допустила продление программы маткапитала после 2021 года 03:44, Общество Владимирский избирком признал сбой в работе ГАС «Выборы» 03:23, Политика В «Роскосмосе» допустили создание научной станции на Луне вместе с США 03:16, Технологии и медиа Вслед за Хабаровским краем кандидат ЕР проиграл во Владимирской области 03:09, Политика В Чехии сильный ветер обесточил 140 тыс. домов 02:40, Общество «Газпром» лишился первого места в списке крупнейших энергокомпаний мира 02:23, Бизнес СМИ опубликовали новое видео прохода кораблей Украины под Крымским мостом 02:05, Политика Постпред США при ООН назвала вопросом времени уход Асада 01:22, Политика Кандидат от ЛДПР вышел вперед на выборах во Владимирской области 01:20, Политика Берлускони сообщил о планах участвовать в выборах в Европарламент 00:59, Политика ВМС Украины обвинили Россию в «опасных инцидентах» в Керченском проливе 00:48, Политика Владимирский избирком объяснил сбой работы онлайн-табло подсчета голосов 00:30, Политика ЛДПР отозвала наблюдателей во Владимирской области 00:07, Политика
В чем плюсы законопроекта о социальном заказе
Газета № 163 (2887) (2409) Экономика, 21 сен, 15:54
0
Светлана Солянникова В чем плюсы законопроекта о социальном заказе
Новый закон позволит вовлечь бизнес в традиционно государственную сферу оказания социальных услуг

Материал опубликован в рамках полемики вокруг законопроекта «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». О другой позиции читайте в колонке «Цена услуги: как привлечь бизнес в социальную сферу и не ошибиться».

Сейчас в России нет системного регулирования участия негосударственных организаций в оказании госуслуг. Региональные власти пытаются решать этот вопрос самостоятельно и разрабатывают свою нормативную базу, не подкрепленную на федеральном уровне. Это, естественно, создает дисбалансы, условия привлечения негосударственных организаций к оказанию госуслуг сильно различаются в разных регионах. Кроме того, вовлекают негосударственные структуры в сферу госуслуг только те регионы, которые готовы нести риски, связанные с контролем целевого использования бюджетных средств.

Для решения проблемы Минфином был разработан законопроект о социальном заказе, который одобрен правительством, внесен в Госдуму и планируется к рассмотрению в осеннюю сессию. Конечно, у законопроекта есть и критики, утверждающие, что на самом деле он не позволит повысить качество государственных услуг. Но так ли это?

Критерии конкуренции

Стоит подчеркнуть, что до внесения в Госдуму законопроект несколько лет широко обсуждался федеральными и региональными органами власти с привлечением экспертного и профессионального сообществ, общественных организаций, что позволило учесть в итоговом варианте мнения всех участников этого процесса.

Первоначально в законопроекте для отбора исполнителей услуг предполагалось проводить аукционы с использованием ценового критерия, что вызвало критику экспертов. Законопроект, внесенный в Госдуму, уже не содержит нормы о проведении аукционов, и это полностью соответствует современным международным подходам к конкурентному привлечению негосударственных организаций к оказанию госуслуг. Сейчас в законопроекте для отбора исполнителя услуг предусматривается исключительно конкурс. При этом зафиксировано, что победителем признается тот, кто предложил лучшие условия исполнения соглашения об их оказании.

Оказанием большинства госуслуг в социальной сфере сейчас занимаются региональные власти и органы местного самоуправления. Важно, что разработанный законопроект не навязывает им способ оказания госуслуги, предоставляя право самостоятельно решать при формировании государственного заказа, использовать или нет конкурентные инструменты. Поскольку законопроект предоставляет заинтересованным органам право, а не устанавливает обязанности, его можно рассматривать как рамочный акт, который позволит регионам успешно реализовывать их собственные полномочия.

Во время работы над законопроектом экспертами подробно обсуждался вопрос о процедурах отбора исполнителей госуслуг на уровне федерального закона, изучалась сложившаяся практика. В итоге решили закрепить в законопроекте только базовые положения, обеспечивающие единство подходов при организации конкурсов. Такими положениями стали условия допуска к отбору исполнителей услуг, требования к участникам конкурса; общие требования к порядку проведения конкурса, условия объединения госуслуг на конкурсе; условия отмены конкурса и содержание объявления о его проведении; регламентация изменения и отзыва предложений участников конкурса, требования к содержанию предложений участника конкурса; общие требования к рассмотрению и оценке предложений участников конкурса.

Именно на основе этих норм ответственные за оказание услуг структуры должны разработать и утвердить порядки проведения конкурса. Это гарантирует отсутствие дискриминации для всех участников. При этом правительство уполномочено определить еще ряд условий процедуры проведения конкурса, что позволяет предупредить возникновение рисков нарушения прав участников конкурсов.

Тем самым законопроект исключает произвол в принятии решений, выстраивает четкую и прозрачную систему правового регулирования, обеспечивающую конкуренцию при отборе исполнителей услуг и защиту их прав. Можно было бы пойти другим путем и использовать для определения процедур в сфере отбора исполнителя госуслуг закон о федеральной контрактной системе. Но это означало бы остановку реструктуризации бюджетного сектора в России, поскольку этот закон регулирует отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) для закупок, предмет которых потребляется самими органами власти и учреждениями, и поэтому не подходит для выбора исполнителей услуг, в случаях когда такая услуга оказывается не госоргану, а гражданину.

Гарантии для частников

Еще один важный момент, который обязательно нужно отметить, ​— законопроект включает нормы, регламентирующие условия расторжения соглашений об оказании госуслуг, что создает дополнительные гарантии для исполнителей. По российскому Гражданскому кодексу расторгнуть можно любой договор, гарантий для сторон от принятия таких решений кодекс не предусматривает. А разработанный законопроект о соцзаказе как раз создает их, что также будет немаловажно для бизнеса.

Критики законопроекта указывают на неравенство между госучреждениями и негосударственными организациями. Госучреждения получают бюджетные средства не только за оказание услуг, но и на содержание закрепленного за ними имущества. Такой же подход будет распространен на негосударственные организации благодаря применению единых нормативов. Уже сейчас финансирование выполнения госзадания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества и расходов на уплату налогов за это имущество. Можно согласиться, что такие нормативы не вполне достаточны, чтобы обеспечить развитие организации, которая оказывает госуслуги. Но их точно можно назвать первым шагом в правильном направлении, за которым последуют и другие. По мере развития конкуренции и практики вовлечения частного бизнеса в традиционно государственную сферу можно будет скорректировать подход к содержанию имущества, которое используется при оказании госуслуги.

Поэтому хотелось бы отметить, что законопроект нужен «здесь и сейчас», поскольку он переформатирует процесс оказания госуслуг, создает гарантии формирования равных условий для всех исполнителей и условия для решения задачи повышения качества и доступности госуслуг для населения России.

Об авторах
Светлана Солянникова руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , госуслуги , социальная сфера , конкуренция
Материалы по теме
Борис Рудник Цена услуги: как привлечь бизнес в социальную сферу и не ошибиться Мнение
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter