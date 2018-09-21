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2,38 трлн берут в разработки
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2,38 трлн берут в разработки
Газета № 162 (2886) (2109) Экономика, 00:00
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2,38 трлн берут в разработки
Государство увеличивает расходы на фундаментальные исследования
Государство потратит почти 2,4 трлн руб. на исследования и разработки в предстоящие три года. Но около 40% этих расходов идет на военные исследования, а финансирование фундаментальной науки по-прежнему отстает
Фото: Soeren Stache / DPA / ТАСС

Расходы федерального бюджета на научные исследования и разработки в предстоящие три года планируются в сумме 2,38 трлн руб. — 764,6 млрд руб. в 2019 году, 781,2 млрд руб. в 2020 году и 836,2 млрд руб. в 2021 году, следует из проекта бюджета на трехлетку (документ и сопроводительные материалы есть у РБК). В четверг проект бюджета одобрило правительство, до 1 октября он должен быть внесен в Госдуму.

В эти суммы входят секретные и несекретные расходы на фундаментальные и прикладные исследования по всем разделам бюджета (общегосударственные вопросы, национальная оборона, безопасность, национальная экономика, здравоохранение и т.д.).

С одной стороны, ассигнования на исследования и разработки растут (в предыдущем законе о трехлетнем бюджете на 2018–2020 годы расходы на эти цели в 2019 году планировались на уровне 688 млрд руб., в 2020 году — 674 млрд руб.). С другой стороны, по сравнению с 2018 годом (в этом году затраты на исследования и разработки, по оценке Минфина на 1 сентября, составят 857 млрд руб.) в следующем году они снизятся. А доля этих расходов в ВВП уменьшится, согласно проекту бюджета, с 0,85% по итогам 2018 года до 0,71% в 2020–2021 годах.

Исследования гражданские и военные

В составе расходов на исследования и разработки более 40% занимают затраты на прикладные исследования в сферах национальной обороны и национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Эксперты относят расходы на оборону и безопасность к «непроизводительным» — они не помогают экономическому росту. В 2018 году доля затрат государства на оборонно-силовые прикладные исследования составит 48%, к 2021 году опустится лишь до 45%. Расходы на прикладные исследования в области национальной обороны в 2018 году прогнозируются Минфином на уровне 378,4 млрд руб. — это в два с половиной раза больше, чем все фундаментальные исследования (153 млрд руб.).

Расходы бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения в 2019 году составят 433 млрд руб., в 2020 году — 450 млрд руб. и в 2021 году — 463 млрд руб., следует из проекта бюджета. При этом не все из них являются открытыми: например, в 2019 году 19 млрд руб. расходов на исследования в области национальной экономики будут засекречены, подсчитал РБК.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, расходы на гражданские исследования и разработки росли в 2000–2013 годах, но «в последние четыре года в силу бюджетных ограничений, обусловленных экономической ситуацией, наблюдалось снижение (в постоянных ценах) в среднем за год на 8,4%».

Фундаментальная наука

В проекте бюджета запланирован рост расходов на фундаментальные исследования — со 153 млрд руб. в 2018 году до 188 млрд руб. в 2019 году и 218 млрд руб. к 2021 году. Однако в относительном выражении государство по-прежнему тратит на фундаментальную науку очень мало — 0,15% ВВП в 2018 году и 0,18% ВВП в 2021 году. Уровень расходов на фундаментальные исследования в 2018 году «значительно ниже уровня среднеразвитых стран Европы (Венгрия, Польша, Португалия, Эстония и др.)», российские показатели «характерны для развивающихся стран (Мексика, ЮАР)», отмечал в октябре прошлого года профсоюз работников РАН в заключении на предыдущий проект бюджета.

«Бюджетные расходы — это проблема выбора приоритетов, выторговывания, проблема лоббирования, представления интересов и проблема, конечно, политической системы», — полагает научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Власти стремятся ставить и достигать краткосрочных целей, в то время как фундаментальная наука может не предоставить быстрых успешных результатов, продолжил он. «Отсюда такое отношение. Не случайно расходы России на фундаментальные исследования в процентах к ВВП намного меньше, чем в западных странах и даже в странах Восточной Европы. И это, конечно, большой скандал», — сказал РБК Гринберг.

По данным Росстата, общие затраты на исследования и разработки в России (включая бюджетные расходы) в 2015–2017 годах оставались на уровне 1,1% ВВП. Это в два раза меньше, чем в странах ОЭСР (2,3% ВВП), по данным этой организации за 2016 год.

Научные стройки

Одним из национальных проектов, организованных в рамках майского указа президента Владимира Путина о стратегических задачах России до 2024 года, стала «Наука». Ассигнования на этот нацпроект в 2019 году планируются в размере 34,3 млрд руб., в 2020 году — 40,4 млрд руб., в 2021 году — 52,1 млрд руб. Как заявлял в конце августа министр науки и высшего образования Михаил Котюков, проектом «Наука» предусматривается создание 900 новых лабораторий, потребность в новых кадрах для работы в сфере науки до 2024 года составляет более 30 тыс. человек, передавал ТАСС.

Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета, в 2019 году будет выделено дополнительно 3,35 млрд руб. и в 2020 году — 5,3 млрд руб., в том числе на инвестиции в восстановление сгоревшего в 2015 году здания ИНИОН, на строительство объектов ускорительного комплекса ВЭПП-5 («Встречные электрон-позитронные пучки») Института ядерной физики РАН, Гелиогеофизического комплекса РАН, информационно-обрабатывающего сейсмологического центра в Обнинске, а также на реконструкцию корпуса ФИАН (Физический институт имени Лебедева) для создания лаборатории высокотемпературной сверхпроводимости. Также в 2019 году будет выделено 181 млн руб. на работы по модернизации детекторов Большого адронного коллайдера ЦЕРН.

Среди ассигнований на прикладные исследования в области экономики можно выделить 7 млрд руб., которые будут направлены в 2019–2021 годах на субсидии российским компаниям на проведение научно-исследовательских и технологических работ для создания производства газовых турбин большой мощности. В области здравоохранения 106 млн руб. в 2019–2020 годах получит Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора на проведение научных исследований в области ВИЧ-инфекции.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина.
Теги: наука , исследования , Бюджет
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