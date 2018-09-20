Провинция снесется со столицей

Депутаты рассмотрят предложение расширить программу реновации на регионы

Московский опыт реновации могут распространить на всю Россию, законопроект об этом внесен в Госдуму. Если его примут, в регионах смогут сносить дома, заручившись согласием владельцев 70% жилья. К реновации привлекут инвесторов

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации», документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы — руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Галина Хованская.

Главной целью инициативы заявлено предотвращение появления аварийного жилья в России. Для этого законопроект предоставляет право органам государственной власти субъектов Российской Федерации реализовывать программы реновации жилищного фонда за счет средств бюджета регионов «и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников», говорится в пояснительной записке к документу. Источники и объем финансирования региональных программ, а также порядок их реализации также будут определять местные власти — таким образом, чтобы условия проживания граждан при этом не ухудшались. Кроме того, в законопроекте указано, что «для осуществления реновации жилищного фонда, в том числе капитального ремонта и реставрации объектов культурного наследия», могут быть предоставлены средства федерального бюджета.

Документ вводит само определение реновации жилищного фонда, под которой понимается реконструкция или снос не подлежащего капитальному ремонту жилья, а также строительство на высвобождаемой территории новых домов и инфраструктуры. ​

Программа реновации аварийного и ветхого жилья в настоящее время реализуется в Москве. Голосуя в Госдуме летом 2017 года за принятие закона о реновации в столице, Сергей Миронов предложил распространить инициативу на всю Россию, а в апреле 2018 года заявил, что его идея была поддержана премьер-министром России Дмитрием Медведевым. «Дмитрий Анатольевич сказал, что на реализацию такого предложения нужно изыскивать средства. Но у нас есть конкретные наработки на этот счет», — рассказывал тогда глава «Справедливой России».

Как дома попадут в программы реновации За 90 дней до утверждения программы реновации власти должны разместить в интернете и на стендах в доме информацию о том, что планируют включить дом в программу.

Собственники квартир должны провести общее собрание. Инициировать его могут собственники, обладающие 10% голосов (то есть владеющие 10% помещений в доме). При этом, если квартиры находятся в региональной или муниципальной собственности, органы власти голосовать не смогут.

В общем собрании должны очно или заочно принять участие собственники, обладающие не менее чем 70% голосов.

Дом включат в программу реновации, если за это проголосуют все проголосовавшие собственники. Если против выскажется хотя бы один собственник — дом не включат в программу. Что получат собственники квартир Собственники жилья в реновируемых домах вправе получить за свою квартиру равноценное возмещение «в денежной форме или в форме равноценного жилого помещения». Вариант возмещения выбирает владелец квартиры. Если собственник выбирает денежную компенсацию, то ему дополнительно должны выплатить сумму за непроизведенный капитальный ремонт многоквартирного дома. Определение равноценности в законопроекте не прописано.

Те, кто арендует квартиры у региона, получат взамен равнозначные жилые помещения. Равнозначная квартира, согласно законопроекту, — это помещение, в котором не меньше площадь и количество комнат и которое «соответствует стандартам благоустройства, санитарным и техническим требованиям». Такая квартира также должна быть расположена в том же населенном пункте, а в городах федерального значения — в том же внутригородском муниципальном образовании, в котором расположен сносимый дом.

Жителям коммуналок взамен комнат по законопроекту предоставят отдельные квартиры.

Денег нет

Реновация хрущевок проводится в регионах и сейчас: власти продают инвесторам на торгах право развития застроенных территорий. Инвесторы расселяют дома, строят новые и продают квартиры в них. При этом девелоперы должны отдельно договариваться с каждым собственником квартиры. Так до принятия московского закона было и в столице.

Особенность московской реновации сейчас еще и в том, что она пока проходит без привлечения частных инвесторов — за счет города. Перенести такой опыт финансирования на регионы сейчас невозможно, сказал в интервью РБК на Восточном экономическом форуме на прошлой неделе министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. «Реновация — вещь хорошая, но у большинства субъектов Российской Федерации финансовых возможностей сегодня на это нет», — заявил Якушев, отметив, что приоритетом федерального бюджета является не реновация, а решение проблемы аварийного жилья.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «приведенный подход к реновации жилищного фонда не только позволяет эффективнее использовать бюджетные средства, но и привлекать внебюджетные источники финансирования».

О том, что в региональных бюджетах не найдется денег на масштабную реновацию, говорят и застройщики. «Как общий документ, регламентирующий обновление старого фонда, законопроект целесообразен. Однако главное в нем то, что реновация должна проводиться при участии госбюджета. А пока мы не видели готовности власти участвовать финансово в реновации за пределами столицы», — говорит руководитель службы по работе с госорганами «СПб Реновация» (развивает 22 квартала с хрущевками в Петербурге) Дмитрий Михалев.

«В регионах это никогда не произойдет за счет местного бюджета. Это невозможно нигде, кроме Москвы», — согласна заместитель генерального директора по маркетингу компании «Талан» (работает в том числе над проектами развития застроенных территорий в регионах) Наталья Гарифуллина. По ее словам, реновация в регионах необходима, но для этого она должна происходить по схеме государственно-частного партнерства. «Цена на «метр» в регионах намного ниже, чем в Москве, и застройщик не может в рамках экономики таких проектов построить социальную инфраструктуру, транспортные развязки, общественные пространства и т.п. В этом, конечно, должны финансово участвовать регионы», — поясняет Гарифуллина.

Для регионов программа реновации намного более актуальна, чем для Москвы, считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая, отмечая, что в программы реновации стоит включать аварийное и ветхое жилье. «В регионах сейчас не хватает средств на более насущные нужды, и программа сноса хрущевок — это непозволительная роскошь. При этом на инвестиционный интерес тоже рассчитывать не приходится: объем предложения нового жилья высокий, а спрос — слабый, — говорит Литинецкая. — Едва ли в условиях экономической нестабильности и непредсказуемости кредитно-денежной политики и регулирования в строительной сфере региональные девелоперы с охотой возьмутся за участие в сносе хрущевок под залог будущего спроса».