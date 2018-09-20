Мир по линии разграничения

О чем лидеры двух Корей договорились в Пхеньяне

На саммите в Пхеньяне лидеры КНДР и Южной Кореи договорились создать буферную зону для предотвращения военных инцидентов и демонтировать в КНДР два ядерных объекта. Однако неясно, когда страны смогут заключить мирный договор

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин (слева направо) (Фото: Joint press corp / Zuma / ТАСС)

​​«Эпоха мира и процветания»

Второй день стартовавшего 18 сентября в столице КНДР межкорейского саммита завершился принятием лидерами двух стран совместного заявления. На пресс-конференции по итогам переговоров Ким Чен Ын заявил, что реализация содержащихся в нем мер позволит приблизить «эпоху мира и процветания» — с 1950 года страны де-юре находятся в состоянии войны (Сеул и Пхеньян так и не заключили мир после окончания активных боевых действий в 1953 году). Ким также выразил намерение посетить Сеул до 2018 года, сообщает сайт президента Мун Чжэ Ина. Если такой визит состоится, он станет первым в истории — ни один северокорейский лидер никогда не был в столице Южной Кореи.

Мун после переговоров отметил, что стороны приблизились к решению проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. По его словам, страны впервые решились на «конкретные шаги» в этом направлении: Северная Корея закроет ракетный полигон Тонхчан и остановит работу ядерного реактора в Йонбене.

Эта встреча лидеров Севера и Юга, которая завершится 20 сентября их совместной прогулкой на гору Пэкту, имеющую для всех корейцев символическое значение (она упоминается в гимнах обеих стран), — уже третья в этом году и пятая в истории (предыдущие прошли в 2000 и 2007 годах).​ Первый раз в 2018 году они общались в южной части демилитаризованной зоны на границе Северной и Южной Кореи в апреле. Тогда была подписана декларация, которая предполагает прекращение взаимной пропагандистской активности, соединение железных дорог и решение вопроса разделенных семей. Менее чем через месяц, в мае, лидеры встретились еще раз, также у демаркационной линии.​ 12 июня в Сингапуре Ким Чен Ын впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом. Саммит завершился принятием совместного заявления о полной ликвидации ядерного военного потенциала Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Сентябрьские договоренности двух лидеров Трамп назвал «очень воодушевляющими». «Ким Чен Ын согласился разрешить допуск ядерных инспекторов, приступить к финальным переговорам, полностью разобрать тестовый полигон и платформу для запуска ракет в присутствии международных экспертов», — перечислил он результаты саммита в Twitter.

Старое и новое

Незадолго до того, как лидеры приняли совместное заявление, главы оборонных ведомств КНДР и Южной Кореи Но Гван Чхоль и Сон Ён Му подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере. Его цель — снижение напряженности между двумя странами и предотвращение случайных военных столкновений, документ также конкретизирует действия по разрядке обстановки на границе, о чем Ким и Мун принципиально договорились в ходе апрельского саммита.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын (слева направо) (Фото: PyongYang press corps / EPA / ТАСС)

Соглашение подразумевает создание в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения. Такая же зона будет создана в районе демаркационной линии. Третья зона будет создана в воздухе — для предотвращения возможного столкновения воздушных судов. Помимо этого будет создана совместная военная комиссия для решения проблем взаимного доверия. Между военачальниками Севера и Юга откроют прямой канал связи.

Договоренности, аналогичные достигнутым на этом саммите, ранее уже срывались, напомнил в разговоре с РБК ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. Например, в 2007 году КНДР уже демонтировала ядерный реактор в Йонбене, однако в 2009 году из-за осложнившихся отношений с Западом вновь запустила его.​ Однако эксперт считает принципиально новым то, что теперь сторонам, кроме прочего, удалось согласовать меры по укреплению доверия в военной сфере. «Потенциально эти соглашения могут оказаться прорывными, так как на протяжении всей послевоенной истории Корей трения и соприкосновения вдоль демаркационной линии регулярно приводили к стычкам и военным конфликтам», — говорит он.

Шаги к единству

18 сентября на открывающем саммит банкете Мун и Ким произнесли тост «за единство» двух стран, а в течение переговоров стороны всячески подчеркивали теплый характер встречи. Лидеры договорились провести до конца года «эпохальную церемонию» соединения железных дорог двух государств. Кроме того, страны собираются подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году и пообещали отправить на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио единую команду спортсменов.

В дополнение к этому анонсированы восстановление постоянного павильона для встреч разделенных войной семей в районе горы Кымган и старт проработки по линии Красного Креста возможности проведения видеомостов для таких семей, установления между ними постоянного канала обмена видеосообщениями​. Сеул также объявил о запуске нового телеканала о Северной Корее, который будет рассказывать о культуре и быте северян.

Несмотря на теплую атмосферу и множество дружелюбных заявлений, проходящий в Пхеньяне саммит нельзя назвать «прорывным», считает сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. О «самом важном» — денуклеаризации — лидеры говорили «меньше, чем следовало», полагает эксперт: «Этот вопрос упирается в проблему санкций, которые США пока снимать не собираются, и здесь от Муна не зависит ничего».

Накануне поездки президента Южной Кореи в КНДР госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД​ Южной Кореи Кан Гён Хва подтвердили важность сохранения давления на Северную Корею. Пхеньян, в свою очередь, тоже не спешит идти навстречу, говорит Асмолов, так как ему нужны гарантии того, что следующая после Трампа администрация не пересмотрит смягчение санкционного режима, даже если оно произойдет.

Асмолов также подчеркивает, что по-прежнему нет никакого прогресса в заключении мирного договора между двумя Кореями. Без подвижек в этом вопросе планы Кима посетить Южную Корею сложнореализуемы, продолжает эксперт, потому что согласно закону о национальной безопасности Южной Кореи от 1948 года КНДР является незаконной политической организацией, а ее лидер подлежит аресту. Более того, 3-я статья Конституции Южной Кореи считает суверенной территорией Южной Кореи весь полуостров, напоминает эксперт.