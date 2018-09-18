Доходный коридор

Почему ЦБ решил провести дополнительную экспертизу рынка ОСАГО

ЦБ, еще недавно не признававший снижения убыточности на рынке ОСАГО, все-таки закажет повторное исследование тарифов «автогражданки». Его результаты могут привести к изменениям в реформе ОСАГО

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Банк России решил провести повторное исследование тарифов на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) из-за снижения его убыточности в 2018 году, сообщила журналистам замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина. По ее словам, исследование будет заказано до того, как подготовленный ЦБ проект указания о расширении тарифного коридора для ОСАГО на 20% в обе стороны будет направлен на регистрацию в Минюст. Из-за изменения тарифного коридора затраты среднего обобщенного водителя должны вырасти с нынешних 5,8 тыс. до 7 тыс. руб. за полис.

О запуске первого этапа реформы тарифообразования на рынке ОСАГО ЦБ объявил в середине мая, аргументируя ее необходимость в том числе убыточностью этого вида страхования. В 2017 году убыток страховщиков от ОСАГО составил 15 млрд руб., сообщал ранее ЦБ.

Статистика ЦБ за первое полугодие 2018 года показала снижение выплат по ОСАГО на 36% к январю—июню 2017 года (до 66,5 млрд руб.) при сокращении сборов на 2% (до 107 млрд руб.). Средняя премия за этот период снизилась с 5,75 тыс. до 5,67 тыс. руб. (минус 1,4%), по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), а средняя выплата — на 16%, до 64,5 тыс. руб.

«У нас поменялась немножко ситуация на рынке, это все знают. Это серьезный тренд, мы не можем его не учитывать», — сказала замглавы департамента ЦБ (цитата по ТАСС). По ее словам, повторное исследование тарифов даст ЦБ нормальное представление о том, сохранится ли эта тенденция и чем она вызвана. Планирует ли ЦБ по итогам оценки менять предлагаемые параметры расширения тарифного коридора, Никитина не уточнила. «Сейчас я не готова вам сказать, что он будет снижен или повышен», — сказала представитель регулятора.​

Почему снижается убыточность ОСАГО

Выплаты по ОСАГО резко сократились — почти в полтора раза — еще в первом квартале 2018 года, писал ранее РБК. Но тогда ЦБ не видел оснований говорить о снижении убыточности «автогражданки». «Анализ ситуации на рынке ОСАГО не дает пока оснований делать выводы о системном снижении объемов страховых выплат по ОСАГО», — пояснили в пресс-службе регулятора.

На рынке уверены, что основной вклад в изменения выплат по ОСАГО как по итогам квартала, так и по итогам полугодия вносит бывший лидер рынка — «Росгосстрах» (РГС), ранее принадлежавший Данилу Хачатурову, а ныне входящий в периметр санации банка «ФК Открытие». Его выплаты упали на 72,5% — с 40 млрд руб. в январе—июне 2017 года до 11 млрд руб. за первые шесть месяцев 2018 года.

Без учета «Росгосстраха» снижение выплат по ОСАГО за первое полугодие в целом по рынку составило бы всего 13% (с 63 млрд до 55 млрд руб.), подсчитали в РГС. Представитель компании добавил, что доля «Росгосстраха» в этом виде страхования снизилась до 10–12%, тогда как ранее превышала 30%. Сокращение доли «Росгосстрахом» резко снизило средний убыток на рынке, подтверждает глава дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. «Это повлияло на весь рынок с учетом системы прямого возмещения убытков (ПВУ)», — сказал он. ПВУ предполагает, что при ДТП потерпевшая сторона имеет право обращаться за выплатой в свою страховую компанию, которая, в свою очередь, уже требует возмещения у страховщика виновника аварии.

Снижение убыточности ОСАГО связано с расширением практики применения возмещения в натуральной форме, приводят еще одну причину в РСА. Такой способ возмещения лишает недобросовестных юристов возможности получать накрутки на выплаты через суды.

О заметном снижении убыточности ОСАГО речи пока не идет, уверены в СК «МАКС». «Небольшие положительные сдвиги в несколько процентных пунктов в большей степени объясняются коротким периодом наблюдения, чем сломом негативного тренда», — ​отмечает начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга дирекции развития страхования СК «МАКС» Евгений Попков. Снижение убыточности не означает, что положение дел улучшилось везде, вторит ему заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, отмечая: «Нет уверенности, что снижение убыточности обусловлено объективными факторами». Несмотря на определенные позитивные сдвиги на рынке ОСАГО, целый ряд клиентских сегментов и ряд регионов остаются для страховых компаний сверхубыточными, подчеркивают в «Росгосстрахе».

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Целесообразно ли расширять коридор тарифов по ОСАГО

Сами страховщики выступают против изменения параметров предлагаемого ЦБ расширения тарифного коридора по ОСАГО из-за изменений на рынке. Расширение тарифного коридора на 20% дает страховщикам возможность сделать тариф более справедливым для каждого автовладельца и пока в РСА не видят причин менять объявленное значение, заявил РБК представитель союза.

Размер тарифного коридора не имеет значения для убыточности, считает руководитель управления андеррайтинга «АльфаСтрахования» Денис Макаров. «Он имеет смысл для либерализации цен на ОСАГО — именно к этому призывает страховой рынок, ведь, отпустив тарифы на ОСАГО в свободное плавание, потребители и рынок увидят истинную цену на ОСАГО, когда каждый покупатель сможет получить свой персональный тариф», — отмечает он.

Именно ширина тарифного коридора создает возможности для справедливого ценообразования ОСАГО, то есть позволяет страховщикам не только увеличивать стоимость полисов для неопытных, неаккуратных и не соблюдающих правила водителей, но и снижать тарифы для законопослушных автовладельцев с большим стажем безаварийной езды, отмечают в «Росгосстрахе». «Чем шире тарифный коридор, тем справедливее стоимость ОСАГО для всех категорий автомобилистов», — считают там.

Представители потребителей на рынке ОСАГО, наоборот, не согласны с целесообразностью расширения тарифа на 20% в обе стороны. В связи со сложившейся тенденцией на рынке ОСАГО можно однозначно утверждать, что поднимать тариф на 20% вверх нецелесообразно, говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. «Страховые компании получили механизмы занижения выплат клиентам в виде натурального возмещения вместо денег», — отмечает он. По мнению Янина, при такой ситуации тариф было бы логичнее снижать.

Вместо расширения коридора разумнее было бы дать возможность более значительного снижения тарифа для добросовестных водителей и повышения — для недобросовестных, говорит руководитель комитета по контролю качества страховых продуктов Объединения потребителей России Андрей Крупнов. «Расширение тарифного коридора при сохранении действующей системы коэффициентов ни к чему хорошему не приведет», — уверен эксперт.

Возможно, ЦБ после повторного исследования тарифов изменит коридор тарифов, но от его расширения в обе стороны он вряд ли откажется, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. На фоне снижения убыточности и приближения ситуации к сбалансированной страховщики уже не будут сразу завышать тарифы, чтобы компенсировать свои убытки в токсичных регионах (регионах с высокой убыточностью по ОСАГО. — РБК), а станут использовать коридор для конкурентного ценообразования в прибыльных регионах, чтобы увеличить там свою долю, заключил эксперт АКРА.