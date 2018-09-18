Не держим марку

Иностранные бренды стали реже приходить в Россию

В 2018 году может быть установлен новый антирекорд по активности иностранных торговых брендов в нашей стране, как минимум с 2013 года. Зато к их российским конкурентам арендодатели стали более благосклонны

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Входа нет

Исходя из динамики за январь—сентябрь 2018 года, активность международных торговых брендов, выходящих на российский рынок, в текущем году может стать самой низкой за последние пять лет, считают опрошенные РБК аналитики по торговой недвижимости и ретейлу. Так, по данным Colliers International, с начала года в России появилось всего 19 новых зарубежных брендов (еще восемь находятся «на разных стадиях готовности» к открытию своих первых монобрендовых магазинов) против 55 за весь 2017 год. Похожую оценку приводит Надежда Мартынова, руководитель отдела услуг ретейлерам JLL: 21 международный бренд за девять месяцев и почти в два раза больше (38) за аналогичный период прошлого года. В JLL считают, что результат 2018 года окажется наихудшим с 2013-го, превзойдя лишь 2012 год, когда на рынке появилось только 18 новых брендов.

В CBRE говорят о появлении 15 новых брендов против 35 открытий в год в 2016–2017-м. «Можно предположить, что динамика по итогам полного года будет чуть ниже, чем в предыдущие», — соглашается с коллегами руководитель направления аренды торговых помещений по Москве и Московскому региону CBRE Александра Чиркаева.

«В 2018 году мы также отмечаем снижение числа новых брендов, выходящих на российский рынок, — говорит директор по развитию бизнеса Cushman & Wakefield Ольга Ясько. — Тенденция, которую мы видим в текущем году, — это и есть отражение кризиса». Как поясняет Ясько, выход ретейлера занимает обычно около двух-трех лет: те, кто хотел выйти в Россию в 2014 году, когда рынок был на подъеме, как раз открыли магазины в 2016–2017 годах, а статистика 2018 года отражает тот факт, что после кризиса желающих работать в нашей стране стало меньше. Впрочем, как отмечает Чиркаева, текущую ситуацию не стоит расценивать как свидетельство того, что международные компании перестали развиваться в России совсем. «Разве что американских брендов сейчас ждать не стоит, а европейские продолжают выходить, хотя и с осторожностью», — добавляет она.

Кто выходит в Россию В этом году в нашу страну вернулся премиальный бренд сумок и аксессуаров Coach, открылся магазин одежного Karl Lagerfeld и парфюмерно-косметического Sephora. Также ожидается, что до конца года появится принадлежащий группе H&M бренд одежды COS и откроется парк развлечений DreamPlay от студии DreamWorks.

Моллы против улиц

По словам Надежды Мартыновой, из-за минимизации рисков 86% ретейлеров, открывающих магазины в этом году, выбрали под размещение своих точек торговые центры. В столице, например, новые игроки отдают предпочтение ТРЦ «Афимолл», «Авиапарк», «Времена года», «Метрополис», ГУМ, «Европейский», отмечает эксперт. Наиболее популярным торговым центром для дебюта на российском рынке оказался «Метрополис».

Многие бренды хотели бы начать свою локальную экспансию с открытия на центральных улицах, но эта возможность ограничена из-за сильного дефицита подходящих площадей, объясняет руководитель отдела стрит-ретейла компании JLL в Москве Юлия Назарова. По ее словам, в числе приоритетных локаций в стрит-ретейле для открытия флагманских магазинов в Москве лидируют улицы Петровка, Кузнецкий Мост и Никольская. Вакантность в этих торговых коридорах не превышает 5%, поэтому иногда поиск помещения занимает не один год. По этой причине некоторые бренды меняют планы и открывают свои первые магазины в торговых центрах, отметила она. Как говорит Назарова, сегодня сразу несколько международных брендов (парфюмерия и косметика, одежда и обувь) ведут переговоры по помещениям в стрит-ретейле или находятся в процессе поиска, но открытия ожидаются только в первой половине 2019 года.

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Не видят перспектив

Аналитики Colliers International отмечают, что ввиду сложной экономической ситуации на рынке большинство международных брендов, вышедших на рынок за последние несколько лет, ограничиваются лишь одним магазином и не готовы инвестировать в дальнейшее развитие. На динамике развития уже присутствующих на рынке брендов сказалось и снижение объема ввода качественных торговых площадей, что можно заметить даже на примере крупнейших мировых производителей одежды и обуви, таких как Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius и др.) и H&M, следует из исследования компании. Например, если в 2016 году Inditex открыл 56 магазинов всех брендов в России, то в 2017-м — только десять.

Кроме того, существенное влияние на розничную торговлю окажет планируемое правительством в следующем году увеличение ставки НДС с 18 до 20%. Как правило, ретейлеры закладывают рост налоговой нагрузки в стоимость товара («на конечного потребителя»), но в текущей экономической ситуации это «может привести к снижению объема продаж и, как следствие, к снижению маржинальности большинства ретейлеров и сокращению возможностей для инвестиций в дальнейшее развитие», отмечают в Colliers International.

Российские вешалки

Из-за сокращения числа иностранных арендаторов одним из драйверов заполняемости торговых центров в последние годы стали российские дизайнеры, отмечает Александра Чиркаева: сейчас магазины таких брендов, как 12Storeez, I AM Studio, Terekhov и Terekhov Girl, Brusnika, Ruben, «в своих проектах хотят видеть крупнейшие девелоперы». Топовые торговые центры стали открыты для переговоров с российскими дизайнерами, соглашается Надежда Мартынова. В частности, в ТЦ «Авиапарк» появились монобрендовые магазины Brusnika, Marchelas и другие, напоминает она.

По словам руководителя отдела торговой недвижимости компании IPG.Estate Ольги Кожевниковой, ​соотношение российских и иностранных брендов в торговых центрах, безусловно, изменилось в сторону первых. Она отметила, что снижение активности иностранцев упростило получение площадки под магазин в качественном торговом центре для российских компаний. «Арендодатели стараются минимизировать количество свободных площадей и поэтому теперь более благосклонно настроены к российским брендам», — говорит она. Однако управляющие компании торговых центров относятся к такой ротации осторожно, поэтому, как правило, речь идет о краткосрочной аренде, которая позволяет определить востребованность новых игроков публикой.

«Когда рынок активно рос, девелоперы строили один торговый центр больше другого, а потом случился кризис, и по завершении строительства собственники столкнулись с тем, что рынок изменился, поэтому им пришлось искать новые форматы и имена: с этим в том числе связано то, что в новых торговых центрах можно найти больше товаров молодых российских марок», — объясняет Ольга Ясько.

С тем, что российским ретейлерам стало проще открыть магазин в качественном торговом центре, не соглашается гендиректор S.A. Ricci Александр Морозов. «Возможностей [для развития] стало больше только теоретически, ведь причина снижения активности иностранцев заключается в пессимистичных оценках российского потребительского рынка, — говорит Морозов. — Раскрутиться до масштабов глобального бренда новому молодому российскому на падающем рынке будет крайне трудно». Но тем не менее он признает тенденцию оживления молодых отечественных дизайнеров.

Директор российского отдела аренды финской строительной компании SRV (управляет ТЦ «Охта Молл», «Жемчужная плаза», 4Daily) Людмила Рева также отметила, что на фоне сокращения «иностранных открытий» мобилизуются внутренние игроки. По ее словам, в текущих условиях российские ретейлеры могут быть даже более предпочтительными арендаторами, поскольку многие иностранные игроки просят льготный период аренды, а сейчас девелоперы очень внимательно относятся к бюджетам и не готовы идти на эти жертвы.

Но российские ретейлеры особого расположения к себе не чувствуют. ​«Отношения с арендаторами в посткризисный период, особенно заметно это было в 2017 году, стали более партнерскими — мы помогали друг другу выжить, — рассказал президент BAON Илья Ярошенко. — Но с 2018 года замечаем обратную динамику — владельцы торговых центров пытаются поднять арендные ставки, отменить скидки, аргументируя это тем, что наступила стабилизация рынка». Но до стабильности рынку еще далеко, говорит собеседник РБК: покупательский спрос находится на очень низком уровне, а трафик торговых центров «по-прежнему не вселяет оптимизма».