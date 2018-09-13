Вино не для нашего стола

Минсельхоз предлагает ограничить госзакупки иностранной алкогольной продукции

В ведомстве предложили дополнить перечень иностранных продуктов, закупки которых для государственных и муниципальных нужд ограничены, винами. Они «в достаточных объемах» производятся внутри России и ЕАЭС, считают в министерстве

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Закупки для государственных и муниципальных нужд вина, произведенного в других странах, предлагается ограничить. Проект соответствующего постановления правительства разрабатывается Минсельхозом, о чем сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

​В уведомлении отмечается, что перечень продуктов иностранного происхождения, закупки которых для госнужд ограничены постановлением правительства 2016 года, предлагается дополнить «винами, винами игристыми, винами ликерными, винами фруктовыми (плодовыми)».

«Данные виды винодельческой продукции производятся на территории Российской Федерации, а также на территории Евразийского экономического союза в достаточных объемах», — говорится в документе.

В августе 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением обязал закупать для государственных и муниципальных нужд продукты, произведенные в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят также Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Тогда была ограничена возможность закупки произведенных за рубежом свежей и мороженой рыбы и рыбных консервов, морепродуктов, говядины, свинины, мяса птицы и мясных субпродуктов, сливочного масла, сыров, риса и сахара, а также поваренной соли и сухого и сгущенного молока.

Свободно приобретать эти продукты для госнужд разрешается только для обеспечения работы дипломатических миссий, торгпредств и других работающих за границей представительств государства. В остальных случаях заявки на поставку для госнужд таких продуктов предписывается отклонять, если на конкурс поданы хотя бы два предложения от поставщиков из России или стран ЕАЭС.

Что ждет российское вино Согласно проекту «Концепции развития виноградарства и виноделия в России на период 2016–2020 годов и плановый период до 2025 года», разработанной Минсельхозом, до 2020 года основные усилия правительство должно направить на «обновление материально-технической базы и создание благоприятного инвестиционного климата» для винной отрасли. Цель на 2021–2025 годы — «создание экспортного потенциала Российской Федерации, выведение отечественного виноделия на мировой уровень». Согласно приводимой министерством оценке, для развития отечественного виноделия на указанный период потребуется от 21,4 млрд до 84,6 млрд руб. Основной источник финансирования (более 90%) — федеральный бюджет, остальное — регионы и частные инвесторы. ​

Госзакупки российских вин на сегодняшний день «мизерные», заявил РБК директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. «Для мероприятий, которые проводят государственные организации, закупаются дорогие вина, и раз они закупаются за государственный счет, то правильнее, чтобы они были российские», — считает эксперт. Таким образом, российское вино начнут «больше уважать», говорит Дробиз, уточняя, что такой шаг обоснован и с экономической точки зрения.

По оценке ЦИФРРА, в России производится 350 млн л вина и 120 млн л игристых и шампанских вин в год. Именно отечественные вина превалируют в структуре потребления (62%). В сегменте игристых и шампанских вин российские производители занимают 80%.

Сегодня госзакупки вина — это «капля в море», на них приходится не более 0,5% от общего объема потребления вина, комментирует президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Поэтому, по его словам, предложение Минсельхоза нельзя считать достаточной мерой поддержки виноделия как отрасли, но куда важнее, что государство восприняло всерьез российское виноделие и показало, что верит в него, считает собеседник РБК.

По словам президента винного дома «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, несмотря на то что госзакупки российских вин — это не очень большой рынок с точки зрения потребления вина по стране в целом, его объем значителен для сегмента премиальных вин. «Это статусная история, — отмечает Титов. — Представленность на государственных банкетах, особенно в посольствах, очень важна для локального и мирового признания российских вин, правительства винных держав должны закупать и продвигать вина своих стран».