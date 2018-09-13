В прослушке послышался заговор

Почему в Армении заговорили о «политическом терроре»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после публикации в СМИ прослушки глав двух республиканских спецслужб распорядился провести полицейские рейды против прежней правящей элиты. Оппозиция заговорила о «политическом терроре»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Обыски и задержания

Сотрудники полиции Еревана в среду, 12 сентября, доставили в отделение пять человек, в ходе обысков у них было найдено оружие, проверяется законность его ношения, сообщили РБК в пресс-службе полиции Армении. В полиции рассказали, что обыски были связаны с поручением премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер накануне на митинге в армянской столице поручил главам полиции и Службы национальной безопасности (СНБ) Валерию Осипяну и Артуру Ванецяну «провести рейды у олигархов, высокопоставленных чиновников, уложить на асфальт всю их охрану, обезоружить» и через два часа доложить о проделанной работе. Поручение он дал после того, как на YouTube была выложена прослушка телефонных разговоров Ванецяна и главы Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Хачатряна. Они обсуждали уголовное дело против экс-президента Роберта Кочаряна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

По словам Пашиняна, прослушка является заговором, к которому могут быть причастны бывшие власти страны. «Серж Саргсян и Роберт Кочарян! Вы бросили вызов народу. Посмотрите теперь, каким будет ответ народа», — обратился он к политическим противникам, второму и третьему президентам страны. Пашинян сменил Саргсяна на посту премьер-министра в мае этого года в результате массовых демонстраций. ​

Что обсуждали главы спецслужб Глава СНБ Артур Ванецян и глава ССС Сасун Хачатрян обсуждали «дело 1 марта». По нему обвиняемыми проходят второй президент страны Роберт Кочарян и нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, которым инкриминируют попытку свержения конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года. Тогда в результате столкновения между силовиками и демонстрантами, протестующими против итогов президентских выборов, погибли десять человек, более 250 получили ранения. Артур Ванецян в разговоре просит заменить меру пресечения генсеку ОДКБ на подписку о невыезде, чтобы не вызывать проблем в отношениях с Москвой. «Брат, только не [надо арестовывать] Хачатурова! Он глава ОДКБ. Это будет полный позор для нас», — говорил Ванецян Хачатряну. Из одного из разговоров следует, что премьер также вел переговоры с главами спецслужб. «Брат, прошу, к делу Хачатурова отнесись очень внимательно. Хотя премьер (Пашинян. — РБК) говорит посадить, но русские выходят из себя», — сказал Ванецян. Пашинян ранее неоднократно говорил, что в деле нет политической составляющей. Подлинность записи подтвердил Ванецян, заявивший, что в связи с инцидентом прослушкой будет начато расследование, передало News.am.

Согласно источникам «Sputnik Армения», задержанные — охранники олигарха и депутата Самвела Алексаняна. Сам Алексанян задержан не был, обыски у него не проходили, сказали РБК в МВД. ​СМИ называли Алексаняна близким к Кочаряну и Саргсяну бизнесменом. Он также был депутатом парламента от Республиканской партии, однако в июне покинул фракцию. Его семье принадлежат супермаркеты «Ереван-Сити» в столице, компания — производитель алкогольной продукции «А и Г», медицинский центр и другие предприятия.

Депутат партии премьера «Гражданский договор» Ален Симонян в разговоре с РБК сказал, что требования Пашиняна абсолютно обоснованны, так как помогают навести общественный порядок: «Теперь в Ереване нет особых людей, разъезжающих в кортежах по несколько машин, в которых зачастую находится оружие, причем оружие автоматическое».

Никол Пашинян (Фото: Геворг Газарян / Zuma / ТАСС)

Раскол к выборам

В оппозиции призывы Пашиняна и действия силовиков восприняли в штыки. «В Армении начинается политический террор», — прокомментировал заявления и действия премьера вице-спикер парламента страны, пресс-секретарь оппозиционной Республиканской партии Эдуард Шармазанов (цитата по «Новости-Армения»). Содержание беседы руководителей двух силовых ведомств доказывает, что было давление на суд, а дело носит политический характер, отреагировал на публикацию прослушки Роберт Кочарян, слова которого РБК передал его представитель. Во вторник Ванецян сообщил о возбуждении нового дела о финансовых махинациях и отмывании денег, фигурантом которого стал Кочарян. «Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов», — указал Ванецян на пресс-конференции 11 сентября.

Ситуацию в Армении изучит мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщила в среду вице-спикер армянского парламента, глава делегации страны в организации Арпине Ованнисян.

«В Армении стабильная политическая ситуация. Криминогенная ситуация также полностью находится под контролем правительства и правоохранительных органов», — прокомментировал ситуацию Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте вечером 12 сентября (цитата по «Новости-Армения»).

Опрошенные РБК эксперты связывают виток политической борьбы между старыми и новыми властями с предстоящими 23 сентября выборами парламента Еревана, в котором проживает треть населения страны. В преддверии выборов в городской совет столицы новое руководство Армении пытается поляризовать политическое поле страны и поделить действующих лиц на революционеров и контрреволюционеров, считает председатель армянского центра «Сотрудничество во имя демократии» Степан Даниелян. «Они хотят, чтобы создавалось впечатление, что противники революции постоянно хотят взять реванш», — сказал эксперт РБК.

Опубликованная аудиозапись поставила новое правительство в уязвимое положение накануне важных для него выборов в городской парламент Еревана, поэтому правительство решило пойти в наступление, которое согласуется с их «политикой разоблачений», сказал РБК директор ереванского Центра политических и правовых исследований Джонни Меликян. Требование Пашиняна обезоружить охрану олигархов и чиновников является частью предвыборной кампании партии Пашиняна, считает он.

Самвел Алексанян — слабая политическая фигура, однако он очень влиятелен в армянском бизнесе, говорит Степан Даниелян. Гораздо больший политический вес у другого олигарха — основателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Эксперт допускает, что арест охранников Алексаняна может быть сигналом Царукяну не препятствовать планам нового правительства. Подобные действия в отношении представителей армянского бизнеса могут негативно сказаться на общей бизнес-атмосфере в стране, считает Даниелян. Однако даже с учетом всех издержек, подчеркивает эксперт, действия новых властей Армении отвечают запросу общества на ревизию работы прошлых правительств страны.