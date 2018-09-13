Утилизация идет на взлет

Анатолий Сердюков рассказал о возможной схеме замены старых вертолетов

В «Ростехе» предложили реализовать идею правительства о замене вертолетов старше 25 лет с задействованием лизинговой схемы. Крупные игроки против обновления парка не возражают, но региональные эксплуатанты его не выдержат

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Команда на посадку

Обсуждаемые в правительстве меры по запрету эксплуатации вертолетов, выпущенных в 1990-х годах, могут сопровождаться госпрограммой, облегчающей авиаперевозчикам закупку новой техники, как это было сделано в автомобильной отрасли. Об этом РБК заявил директор авиакластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков на международной выставке «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике.

«Возможно, будет выработана программа утилизации и задействована лизинговая схема. Например, старый вертолет будет приниматься в зачет первого платежа, взамен авиакомпания получит новую машину», — объяснил Сердюков.

В конце августа газета «Коммерсантъ» сообщила, что в правительстве обсуждается вопрос о запрете на эксплуатацию вертолетов старше 25 лет для поддержки «падающего производства «Вертолетов России». Источники газеты отмечали, что вертолетный рынок стагнирует и «сбывать продукцию все сложнее — из-за насыщения рынка, санкций и конкуренции».

Как власти стимулировали спрос на продукцию автопрома Первая программа обновления автопарка и утилизации старых легковых автомобилей в соответствии с постановлением правительства стартовала 8 марта 2010 года и продлилась до 2011 года. Она обошлась в 30 млрд руб. Сдающие старый автомобиль в утиль могли купить со скидкой новый из перечня, утвержденного Минпромторгом. В качестве компенсации за снижение цены производители получали субсидии из бюджета. С 2014 года программу перезапустили и распространили не только на легковые автомобили, но и на коммерческий транспорт, грузовики и автобусы. На нее было потрачено более 50 млрд руб. В конце 2017 года Минпромторг сообщил, что не планирует продлевать программу утилизации на 2018 год.

Инициатива по замене устаревшего парка прежде всего направлена на повышение безопасности полетов, пояснил также Сердюков. Он отметил, что российские авиакомпании используют большое количество старых машин, которые эксплуатируются 25–30 лет и более. «Надо четко осознавать, что ресурс техники — не вечный. Наступает время, когда летать на таких вертолетах становится опасно», — сказал глава ростеховского авиакластера.

До 70% парка на замену

Парк гражданских вертолетов в России насчитывает примерно 1800 вертолетов, из них летают 25 лет и больше — более 60–70%, сообщил РБК гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Согласно реестру воздушных судов, основу парка составляют вертолеты типа Ми-8 и разработанные на его базе.

«Так как большинство этих вертолетов эксплуатировалось еще в ранний постсоветский период, многим авиакомпаниям они достались в начале 1990-х», — напомнил он. ​Модернизацией вертолетов большинство авиакомпаний не занималось, добавил Богинский.

«Наша задача — обеспечить безопасную эксплуатацию и, конечно, загрузить свое производство. Поэтому мы, если такая программа будет, конечно, активно в нее включимся», — сказал глава «Вертолетов России».

При этом он согласился, что техника, которая производилась в 1990-х и начале 2000-х годов, была дешевле. «Поэтому мы ставим вопрос, который необходимо решить — вопрос стоимости приобретения. Если будет поддержка государства, то это благотворно скажется на цене владения», — подытожил гендиректор «Вертолетов России».

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Зачем помогать производителям вертолетов

Из отчетов «Вертолетов России» о финансовых результатах за последние пять лет следует, что выручка компании ежегодно увеличивалась. В 2013 году по МСФО она составляла 138,2 млрд руб., в 2014 году — 169,8 млрд, в 2015-м — более 219,9 млрд, в 2016-м — 214,4 млрд, по итогам 2017 года этот показатель составил рекордные 228 млрд руб.

Основу этого благополучия обеспечивали экспортные контракты, реализация госпрограммы вооружений и закупка госструктурами вертолетов семейства Ми-8, пояснил директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Однако спрос на новую вертолетную технику со стороны отечественных силовых структур неизбежно будет сокращаться, уверен он. «Минобороны скоро завершит массированный переход на новые вертолеты, другие силовые структуры тоже. Крупных экспортных контрактов, сопоставимых с тем, что мы видели раньше, на ближайшее время особо не предвидится, если не говорить только лишь об Индии, которая рассматривала приобретение порядка 48 вертолетов», — пояснил эксперт, добавляя, что крупные заказы выполнены, остались относительно небольшие сделки.

В 2013 году «Вертолеты России» изготовили для российских и иностранных заказчиков 303 вертолета. В 2014 году поставили заказчикам 271 вертолет. В 2015 году объем поставок составил 212 вертолетов, в 2016 году — 189 вертолетов. В 2017 году был поставлен 221 вертолет.

На что заменят старые машины

Олег Пантелеев предполагает, что устаревшие Ми-8Т в случае введения запрета заменят преимущественно на Ми-8АМТ/МТВ, а Ми-2 — на «Ансаты» и Ка-226. «Если исходить из того, что в перспективе нужно будет заменить 1000–1200 вертолетов, то это означает, что «Вертолетам России» надо будет поставить порядка 550–700 машин. Это минимум десятилетняя перспектива», — подытожил эксперт, отметив, что «больше рынку не требуется».

Отрасли такая замена обойдется не менее чем в 300–350 млрд руб. в текущих ценах, говорит директор «АвиаПорта». «Речь идет только о замене существующего парка, без его роста. При этом мы говорим только о российском рынке и преимущественно о замене вертолетов советского производства, — поясняет сделанные допущения Пантелеев. — Мы также допускаем, что Ми-8Т заменят не только на вертолеты аналогичной размерности (Ми-8АМТ/МТВ), но и на более легкие». Еще одно допущение заключается в том, что Ми-2 будут заменены не только на «Ансаты» и Ка-226, но и на ВРТ-500, а также вертолеты иностранного производства.

Запрет на эксплуатацию старой техники не должен ударить по компаниям-перевозчикам, подчеркнул Анатолий Сердюков в разговоре с РБК, задача государства — проработать лизинговую схему и механизм компенсации лизинговых платежей для покупателей. Он должен стать​ «действительно привлекательным инструментом, который реально поможет авиакомпаниям обновить вертолетный парк, а предприятиям промышленности — загрузить свои мощности», подытожил глава авиакластера «Ростеха».

Все обернется консолидацией отрасли

РБК направил запросы крупнейшим вертолетным операторам — «Ютэйр — Вертолетные услуги», «Русские вертолетные системы» и «Газпром авиа» — с просьбой пояснить свое отношение к обсуждаемой инициативе. В «Газпром авиа» на запрос РБК не ответили, в РВС и «Ютэйр — ВУ» сообщили, что не эксплуатируют вертолетную технику старше 25 лет. «Ютэйр — ВУ» поддерживает проекты по усилению безопасности полетов и модернизации индустрии», — подчеркнули также в пресс-службе компании.

В Ассоциации вертолетной индустрии, в которую входят 68 российских игроков отрасли, РБК заявили, что реализация проекта по списанию старых вертолетов не затронет крупных игроков, но приведет к сокращению количества эксплуатантов за счет исчезновения небольших компаний, которые используют преимущественно старую технику. Как полагают в ассоциации, введение запрета на эксплуатацию вертолетной техники старше 25 лет «выбивает» с рынка весь парк вертолетов Ми-8Т, а также значительную часть вертолетов других его модификаций.

«Сегодня существует огромное количество региональных компаний, эксплуатирующих технику, оставшуюся еще с советских времен, для которых закупка новых вертолетов даже с учетом определенной финансовой поддержки со стороны государства может оказаться неподъемной», — заявили в пресс-службе Ассоциации вертолетной индустрии. Там также уверены, что для небольших региональных игроков ввод в эксплуатацию новой техники грозит увеличением стоимости полетов, а также потребует переподготовки летно-технического персонала.

Сейчас средняя стоимость летного часа на вертолете Ми-8 и его модификациях может варьироваться от 130 тыс. до 380 тыс. руб. — в зависимости от региона, условий эксплуатации, стоимости топлива и др., сообщили в ассоциации. Однако дать прогноз, как возрастет показатель после обновления парка, в ассоциации не смогли: «все очень субъективно и зависит от конкретного оператора».

Глава «Вертолетов России» Андрей Богинский полагает, что в случае обновления парка стоимость летного часа у авиакомпаний, наоборот, снизится — за счет лучших летно-технических характеристик новой техники.