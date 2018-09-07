Vesta идет на обгон

Популярная модель АвтоВАЗа третий месяц удерживает лидерство по продажам в России

Все лето Lada Vesta была самой продаваемой в России машиной, опережая южнокорейскую Kia Rio, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Секрет успеха модели АвтоВАЗа в ее низкой цене и в девальвации рубля, говорят эксперты

Фото: Егор Алеев / ТАСС

По итогам августа 2018 года было продано 8,5 тыс. автомобилей Lada Vesta, что позволило модели удержать первое место в топе самых продаваемых машин третий месяц подряд, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), опубликованных в четверг, 6 сентября.

За июнь—август было продано 27,3 тыс. Vesta и только 24,4 тыс. машин южнокорейского конкурента Kia Rio. Всего за три летних месяца в России было реализовано 447,19 тыс. автомобилей.

Летом 2017 года лидерство осталось за Rio — 25,48 тыс. против 19,79 тыс. Lada Vesta.

Тем не менее, по результатам восьми месяцев 2018 года Rio еще удерживает первое место по продажам — 67,17 тыс. штук, следует из данных АЕБ, но разница с самой популярной вазовской моделью — всего 35 машин. В общей сложности в январе—августе своих владельцев обрели 1,14 млн новых автомобилей, то есть доли и Rio, и Vesta составили около 5,9%.

«Компания наращивает продажи вместе с ростом спроса на модель. Ключевое для нас — рекордная за семь лет доля в 20%, которую мы сохраняем на растущем рынке», — сообщил РБК представитель АвтоВАЗа, не уточнив, сколько машин планируется продать до конца года.

Представитель Kia сказал РБК, что Rio является лидером среди всех автомобильных марок на российском рынке уже 20 месяцев подряд, но прогнозы о продажах этой модели по итогам 2018 года также называть не стал.

Коммерческий директор автодилера «Автомир», который продает автомобили Lada и Kia, Алексей Савостин называет две главных причины лидерства Vesta. Во-первых, модель имеет ценовое преимущество перед Rio при сравнимых комплектациях: минимальная цена Rio — 669,9 тыс. руб., Vesta — 584,9 тыс. руб. Во-вторых, у Lada более широкая география продаж — 299 дилеров, а у Kia — 188.

Аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов также считает главным преимуществом Lada перед конкурентами ее цену. «Такая разница в ценах в сегменте до 1 млн руб. — это очень весомый аргумент при выборе бюджетного автомобиля», — отмечает он.

При этом Антонов добавляет, что на руку АвтоВАЗу могла сыграть и августовская девальвация рубля, а также дальнейшая неопределенность в отношении российской валюты. «Падение покупательной способности накоплений населения традиционно приводит к совершению отложенных крупных покупок. Соответственно, Lada в августе покупали как те, кто изначально планировал приобрести эту марку, так и те, кто копил на Rio и Solaris», — отмечает он.

Как писал РБК в конце августа, автопроизводители GM, Land Rover, Ford и Mazda поднимут цены в начале сентября из-за ослабления рубля.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов также отмечает заслугу бывшего президента АвтоВАЗа Бу Андерссона, который довел проект Lada Vesta до конца и выпустил на рынок. Новая марка оказалась «хорошей по качеству и по цене» и, как результат, заняла свое место, отмечает он. «Можно говорить, что АвтоВАЗ попал с Vesta в цель», — говорит эксперт.

«Не опоздали с запуском»​ «Это будет отличная машина для российских условий», — анонсировал запуск Lada Vesta Бу Андерссон в интервью РБК в 2014 году. Экс-глава АвтоВАЗа объяснял: «Главное — чтобы мы не опоздали с запуском ее производства». По его словам, он лично в ежедневном режиме до самого запуска следил за проектом. Тогда шведский топ-менеджер заявил, что верит в бренд Lada. По его словам, миллионы россиян выбирают этот бренд. «Если мы сможем закрепить их выбор в отношении Lada и сказать, что мы улучшили ее потенциал, мы их не потеряем», — отметил он.

Запуск Vesta позволил АвтоВАЗу улучшить свое позиционирование на рынке, отмечает Беспалов: высока вероятность, что и по итогам года Vesta будет самой продаваемой машиной. Но однозначно сказать, кто же станет лидером, сложно: девальвация одинаково отразится как на Lada Vesta, так и на Kia Rio, поскольку у них примерно одинаковый уровень локализации, уточняет эксперт. Согласно данным Kia, уровень локализации при производстве Kia Rio на конец 2017 года составлял 47%. АвтоВАЗ не раскрывает данные по модели Vesta.

Продажи Lada Vesta стартовали в ноябре 2015 года. В базовой комплектации она стоила 514 тыс. руб. (сейчас ее можно купить у официальных дилеров за 584,9 тыс. руб.). Осенью 2017 года в дополнение к седану на рынке появились универсал и его cross-версии, а также модели, работающие на газе (CNG). Летом 2017 года Lada Vesta начали собирать и за пределами России — на заводе «Азия Авто» в Казахстане. А в конце августа 2018-го в рамках Московского международного автосалона АвтоВАЗ показал четыре новинки, в том числе серийные Vesta Sport и Vesta Cross.