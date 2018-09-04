Правильное распределение

Аналитики «Стрелки» назвали самые привлекательные для выпускников вузов российские города

От размера города не зависит уровень его комфортности для жизни выпускников вузов, пришли к выводу аналитики КБ «Стрелка». Такие же условия жизни, как в региональных столицах, можно получить и в небольших городах

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Только семь из 15 российских городов-миллионников подходят для комфортного проживания выпускников с точки зрения качества жизни и уровня расходов. К такому выводу пришло консалтинговое бюро «Стрелка», которое провело исследование привлекательности российских городов «Куда податься: лучшие города для первой работы (привлекательность городов для выпускников вузов)». В их выборку попали 98 российских городов: региональные столицы и все города с населением более 250 тыс. человек.

Качество жизни «Стрелка» оценивала по комфортности климата, возможности получить туристическую визу, вариативности досуга, а также по разнообразию вакансий для специалистов с опытом работы один—три года. Доступность — по тому, сколько денег у молодых специалистов остается после ежемесячных расходов: кроме традиционных трат, например на аренду квартиры, поездки на общественном транспорте и покупку продуктов, учитывались ежемесячные затраты на 20 перекусов вне дома, два похода в кино и абонемент в фитнес-клуб.

«Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, которые по-прежнему являются привлекательными для выпускников вузов, появляются города, где есть возможности для начала карьеры, — отметил гендиректор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев. — Заметно, что соседние со столицей города занимают высокие позиции в рейтинге. Это связано с доступностью инфраструктуры и близостью к московским сервисам и услугам, например визовым центрам». Он считает, что городам-лидерам нужно больше «говорить о своих возможностях», а городам-аутсайдерам стоит «заняться качеством среды, чтобы стать более привлекательными». «Городам, которые находятся в середине рейтинга, нужно понять свой потенциал и разработать программы, позволяющие стать интересными для людей, определяющих будущее городов», — добавил он.

Самое важное о городах для молодежи 77% российской молодежи (граждан в возрасте 20–34 лет) предпочитают жить в городах.

Доля молодежи в исследуемых городах разнится от 29% Таганроге до 36% в Якутске.

В каждом третьем городе — лидере рейтинга жилье для выпускников недоступно: затраты на аренду жилья и оплату услуг ЖКХ в этих городах превышают 40% от средней зарплаты. Больше всего от своей зарплаты на жилье тратят выпускники Симферополя, Сочи и Магаса — ​77, 63 и 58% соответственно. Для сравнения: у жителей США на жилье уходит около 25% их зарплаты, а в Великобритании и Канаде — 16 и 35% соответственно.

45 из 50 самых престижных вузов страны находятся в городах — лидерах рейтинга привлекательности для жизни выпускников. Еще пять — в Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Барнауле.

Размер города не имеет значения: только семь из 15 городов-миллионников попали в топ рейтинга. Два самых малонаселенных в топе — Новороссийск и Йошкар-Ола (с населением по 270 тыс. человек).

Наибольшую часть своей зарплаты на еду тратят выпускники Иваново, Элисты и Владикавказа — 55, 51 и 50% соответственно. Наименьшую долю расходов пропитание занимает у выпускников в Салехарде, Москве и Анадыре — 16, 17 и 18% соответственно.

Центры притяжения

Урбанист Петр Иванов в разговоре с РБК отметил, что Москва, несмотря на расхожее представление, не самый лучший город с точки зрения развития человеческого потенциала. «Есть такое представление, что Москва — это такое сосредоточие денег, возможностей и счастья, но это не так. Есть много городов России, которые с точки зрения развития человеческого потенциала опережают Москву», — сказал Иванов.

По мнению основателя Центра прикладной урбанистики Святослава Мурунова, крупные агломерации — Москва, Петербург, Екатеринбург — все еще притягивают человеческий капитал, «но качественно уже не растут». «Молодежь устремляется в крупные города за образованием, за компетенциями — всем нужны реальные навыки, поэтому Москва и Петербург все еще притягивают, дают шанс такую практику получить, — рассуждает собеседник РБК. — Но некоторые предпочитают, съездив в Москву, вернуться в регион, найти свободную нишу и развиваться там. Вдобавок в регионах у местных элит большой запрос на молодых, на новые городские проекты».

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что, хотя в регионах у выпускников больше возможностей найти свободную нишу по аналогии со столичными сервисами, начать свое дело или же быстрее продвинуться по службе, рано или поздно стремление в крупные города перевесит. «В крупных городах емкость рынка несопоставима и в плане покупательной способности, и в плане возможностей для поиска капитала или инвесторов. Скорее всего, [исследование «Стрелки»] говорит о необходимости децентрализации и том, что многие молодые люди с радостью делали бы карьеру в своем регионе», — добавил собеседник РБК.