ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,71 67,51 EUR Нал. 79,66 78,41 USD Бирж. 68,12 +0,57 EUR Бирж. 79,15 +0,77 USD ЦБ. 67,74 -0,30 EUR ЦБ. 78,64 -0,86 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7307,40 +55,60 IMOEX 2346,08 +0,01% RTSI 1085,19 -0,65% Brent 78,05 +0,71% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
Правильное распределение
Лента новостей
Умная электроэнергия: как небольшие электростанции меняют энергетику 09:19, РБК и Schneider Electric Более 600 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна 09:08, Общество В Японии выразили протест из-за мероприятий к годовщине окончания войны 09:00, Политика В Минкомсвязи выступили за возвращение в СМИ рекламы крепкого алкоголя 08:56, Общество Ученые разработали новую вакцину против птичьего гриппа 08:55, Общество В Минкомсвязи заявили о необходимости менять законы о персональных данных 08:25, Технологии и медиа Истребитель МиГ-27 разбился в Индии 08:19, Общество Климкин назвал катастрофой ситуацию с эмиграцией украинцев 08:06, Политика Каждый 50-й из претендентов в депутаты заявил о своей судимости 08:00, Политика Медведев выделил шести регионам 2,9 млрд руб. на строительство дорог 07:50, Политика Покупателей нежилых помещений уравняют в правах с дольщиками квартир 07:30, Бизнес Умер ключевой разработчик ядерной программы КНДР 07:25, Политика Самолет экстренно приземлился в Якутске из-за проблем с шасси 07:17, Общество Си Цзиньпин решил вложить в Африку $60 млрд без «политической корысти» 06:41, Политика В США знаменитости отказались от фестиваля из-за экс-советника Трампа 05:57, Политика Минюст призвал усилить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧ 05:32, Общество В США арестовали 75 человек во время акции протеста сотрудников отеля 05:24, Общество Климкин прокомментировал возможность размещения на Украине баз НАТО 04:46, Политика СМИ сообщили о контракте на поставку российских ракетных двигателей США 04:18, Бизнес Киевские власти сообщили о задержании украинского судна в Крыму 04:00, Общество Мантуров заявил о готовности России поставлять вертолетоносцы за рубеж 03:41, Политика СМИ заподозрили иранскую авиакомпанию в перевозках оружия в Ливан 03:21, Политика Политуправление Минобороны займется пропагандой и борьбой с экстремизмом 02:47, Политика Порошенко предложил Раде поменять воинское приветствие на «Слава Украине» 02:38, Политика Трамп предостерег Россию от «серьезной гуманитарной ошибки» в Сирии 02:38, Политика СМИ рассказали о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр в банкоматы 02:09, Политика В Великобритании умерла сыгравшая в «Докторе Кто» актриса 02:03, Общество Трамп ответил на возможное участие Керри в выборах фразой «мне повезло» 01:36, Политика
Правильное распределение
Газета № 149 (2873) (0409) Бизнес, 00:01
0
Правильное распределение
Аналитики «Стрелки» назвали самые привлекательные для выпускников вузов российские города
От размера города не зависит уровень его комфортности для жизни выпускников вузов, пришли к выводу аналитики КБ «Стрелка». Такие же условия жизни, как в региональных столицах, можно получить и в небольших городах
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Только семь из 15 российских городов-миллионников подходят для комфортного проживания выпускников с точки зрения качества жизни и уровня расходов. К такому выводу пришло консалтинговое бюро «Стрелка», которое провело исследование привлекательности российских городов «Куда податься: лучшие города для первой работы (привлекательность городов для выпускников вузов)». В их выборку попали 98 российских городов: региональные столицы и все города с населением более 250 тыс. человек.

Качество жизни «Стрелка» оценивала по комфортности климата, возможности получить туристическую визу, вариативности досуга, а также по разнообразию вакансий для специалистов с опытом работы один—три года. Доступность — по тому, сколько денег у молодых специалистов остается после ежемесячных расходов: кроме традиционных трат, например на аренду квартиры, поездки на общественном транспорте и покупку продуктов, учитывались ежемесячные затраты на 20 перекусов вне дома, два похода в кино и абонемент в фитнес-клуб.

«Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, которые по-прежнему являются привлекательными для выпускников вузов, появляются города, где есть возможности для начала карьеры, — отметил гендиректор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев. — Заметно, что соседние со столицей города занимают высокие позиции в рейтинге. Это связано с доступностью инфраструктуры и близостью к московским сервисам и услугам, например визовым центрам». Он считает, что городам-лидерам нужно больше «говорить о своих возможностях», а городам-аутсайдерам стоит «заняться качеством среды, чтобы стать более привлекательными». «Городам, которые находятся в середине рейтинга, нужно понять свой потенциал и разработать программы, позволяющие стать интересными для людей, определяющих будущее городов», — добавил он.

Самое важное о городах для молодежи

  • 77% российской молодежи (граждан в возрасте 20–34 лет) предпочитают жить в городах.
  • Доля молодежи в исследуемых городах разнится от 29% Таганроге до 36% в Якутске.
  • В каждом третьем городе — лидере рейтинга жилье для выпускников недоступно: затраты на аренду жилья и оплату услуг ЖКХ в этих городах превышают 40% от средней зарплаты. Больше всего от своей зарплаты на жилье тратят выпускники Симферополя, Сочи и Магаса — ​77, 63 и 58% соответственно. Для сравнения: у жителей США на жилье уходит около 25% их зарплаты, а в Великобритании и Канаде — 16 и 35% соответственно.
  • 45 из 50 самых престижных вузов страны находятся в городах — лидерах рейтинга привлекательности для жизни выпускников. Еще пять — в Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Барнауле.
  • Размер города не имеет значения: только семь из 15 городов-миллионников попали в топ рейтинга. Два самых малонаселенных в топе — Новороссийск и Йошкар-Ола (с населением по 270 тыс. человек).
  • Наибольшую часть своей зарплаты на еду тратят выпускники Иваново, Элисты и Владикавказа — 55, 51 и 50% соответственно. Наименьшую долю расходов пропитание занимает у выпускников в Салехарде, Москве и Анадыре — 16, 17 и 18% соответственно.

Центры притяжения

Урбанист Петр Иванов в разговоре с РБК отметил, что Москва, несмотря на расхожее представление, не самый лучший город с точки зрения развития человеческого потенциала. «Есть такое представление, что Москва — это такое сосредоточие денег, возможностей и счастья, но это не так. Есть много городов России, которые с точки зрения развития человеческого потенциала опережают Москву», — сказал Иванов.

По мнению основателя Центра прикладной урбанистики Святослава Мурунова, крупные агломерации — Москва, Петербург, Екатеринбург — все еще притягивают человеческий капитал, «но качественно уже не растут». «Молодежь устремляется в крупные города за образованием, за компетенциями — всем нужны реальные навыки, поэтому Москва и Петербург все еще притягивают, дают шанс такую практику получить, — рассуждает собеседник РБК. — Но некоторые предпочитают, съездив в Москву, вернуться в регион, найти свободную нишу и развиваться там. Вдобавок в регионах у местных элит большой запрос на молодых, на новые городские проекты».

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что, хотя в регионах у выпускников больше возможностей найти свободную нишу по аналогии со столичными сервисами, начать свое дело или же быстрее продвинуться по службе, рано или поздно стремление в крупные города перевесит. «В крупных городах емкость рынка несопоставима и в плане покупательной способности, и в плане возможностей для поиска капитала или инвесторов. Скорее всего, [исследование «Стрелки»] говорит о необходимости децентрализации и том, что многие молодые люди с радостью делали бы карьеру в своем регионе», — добавил собеседник РБК.

Авторы: Надежда Федорова, Екатерина Костина, Егор Губернаторов.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: «Стрелка» , Рейтинг , Города и регионы
Материалы по теме
ВЭБ и «Стрелка» разработают российские «города будущего» Бизнес
Стадионы ЧМ-2018 в семи городах передадут регионам Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter