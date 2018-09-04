Дела кандидатские

У 2,2% выдвинувшихся на региональных выборах — уголовное прошлое

Около 2,2% решивших баллотироваться 9 сентября в региональные и муниципальные депутаты имеют судимость, подсчитал РБК. Чаще всего — за кражу и побои, но есть и осужденные за захват заложников и подделку избирательных документов

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

С приводом — на выборы

В единый день голосования, 9 сентября, в России должны пройти более 3,7 тыс. выборов депутатов разных уровней. По закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», выдвинутые или выдвинувшиеся кандидатами в депутаты обязаны указывать данные о своей судимости — в том числе снятой и погашенной. РБК на основании данных ГАС «Выборы» подсчитал, сколько всего ранее судимых россиян решили баллотироваться в региональные и муниципальные парламенты.

Кого не берут в депутаты По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» баллотироваться на выборах не могут россияне, ​осужденные за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, если их судимость ко дню голосования не снята и не погашена. Также лишены пассивного избирательного права осужденные за экстремизм и подвергнутые административному наказанию по ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). ​На людей с погашенной и снятой уголовной судимостью ограничения не распространяются. По ст. 66 УК судимость считается погашенной по окончании срока, который устанавливает закон с начала отбытия наказания. Погашение предусматривает аннулирование всех последствий, которые вызывает судимость. Снятие судимости возможно по решению суда либо после амнистии или помилования.

Всего для участия в проходящих в единый день голосования выборах в представительные органы власти в 2018 году выдвинулись, то есть подали документы на регистрацию в избирательные комиссии, от партий или самовыдвиженцами около 52,2 тыс. человек. Каждый второй из них — от «Единой России», каждый шестой — самовыдвиженец. При этом судимость имеют почти 1,2 тыс. из выдвинутых кандидатами (около 2,2% от всех выдвинутых). Среди единороссов таких около 1,5% от числа выдвинутых партией. Самый высокий процент судимостей у самовыдвиженцев — около 4,6% (примерно каждый 20-й). Среди выдвинутых от КПРФ и «Яблока» судимость имеет примерно каждый 30-й.

Для сравнения, в 2017 году на всех региональных и муниципальных выборах депутатов были выдвинуты кандидатами около 55,3 тыс. человек, из них судимость имели около тысячи, то есть 1,9% от всех выдвинутых. Среди самовыдвиженцев доля судимых составляла 2,9% (столько же — среди справедливороссов и кандидатов от Партии роста). Из крупных партий больше было только у «Яблока»: из 100 кандидатов партии по всей России судимость имели четверо. Таким образом, доля судимых среди самовыдвиженцев выросла более чем в полтора раза.

От кражи до захвата заложника

Самые частые преступления, за которые были осуждены выдвинутые кандидатами в депутаты, — кражи (каждый пятый с судимостью), побои и умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести (каждый десятый с судимостью), хулиганство (почти 9% от всех выдвинутых кандидатами с судимостью).

Более половины выдвинутых с судимостью (62%) указали в анкетах, что судимость погашена, еще 17% — что судимость снята (такое может быть, например, по причине амнистии, помилования или снятия судом по ходатайству), а каждый пятый не указал, была ли судимость погашена или снята.

Пятеро выдвинутых кандидатами ранее были осуждены по ст. 141 УК РФ и 142 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий и фальсификация избирательных документов, документов референдума). Трем из них избиркомы отказали в регистрации, а двух — Ирину Шашеву от «Единой России» и Асадула Ибрагимова, выдвинувшегося самостоятельно, — к участию в выборах допустили.

Есть и более редкие статьи: среди баллотирующихся в депутаты облсовета Ивановской области — пенсионер, осужденный за кражу «из одежды, сумки или другой ручной клади» (судимость погашена). По этой же статье были судимы еще несколько кандидатов в муниципальные представительные органы. Кандидатом в заксобрание Ульяновской области был зарегистрирован человек, имевший снятую судимость за захват заложника.

При этом среди выдвинувшихся в депутаты есть и те, кто имеет более одной судимости за аналогичные преступления — к примеру, кражи, побои или хранение наркотиков. 33-летний безработный Рустам Нуриахметов, выдвигающийся от ЛДПР в депутаты Рыбно-Слободского городского поселения в Татарстане, имеет девять снятых судимостей — его обвиняли в разбое, краже и неоднократно в мошенничестве. В Кемеровской области кандидатом в члены совета народных депутатов Прокопьевского муниципального района зарегистрировали представителя ЛДПР, судимого за две кражи, два грабежа и причинение телесных повреждений средней тяжести.

Самые судимые партии

Наибольший процент судимых среди самовыдвиженцев — 4,6%. Среди партий (анализировались только те, которые выставили более 100 человек на выборы в регионах) лидером оказалась КПРФ — 3,5% выставленных коммунистами людей были судимы. Пресс-секретарь партии Александр Ющенко в разговоре с РБК выразил мнение, что это невысокий процент. «В 1990-е годы бывали разные ситуации, приходилось отстаивать свое доброе имя, в том числе кулаками. Мало ли что там было, когда людям было по 17 лет», — подчеркнул коммунист. При этом, отметил он, КПРФ проводит проверки своих кандидатов и при выявлении судимостей, не сопоставимых с выдвижением на выборы депутатов разных уровней, снимает их кандидатуры.

На втором месте «Яблоко»: среди выдвинутых кандидатов от этой партии были судимы 3,4%. В пресс-службе «Яблока» РБК заявили, что списки на выборы формируют региональные отделения партии. Федеральное руководство «Яблока» рекомендует не включать в списки кандидатов с судимостью, за исключением судимости по политическим мотивам. «В зарегистрированных на выборах списках кандидатов с судимостью нет, но они оказались в списке Забайкальского края, который не был зарегистрирован, — пояснили в пресс-службе. — Мы проверим, почему в нем оказались люди с судимостью, и в случае необходимости примем организационные меры».

На третьем месте оказалась партия «Родина» — 3% выдвинутых судимых. Глава партии Алексей Журавлев не отвечал на звонки РБК.

На четвертом месте по проценту судимых, выдвинутых кандидатами, — «Справедливая Россия» с 2,8%. (Когда РБК подсчитал количество кандидатов с судимостью, в том числе снятой и погашенной, на московских муниципальных выборах прошлого года, больше всего среди них было справедливороссов — девять человек.) «Важно понимать, о каких именно преступлениях идет речь, — настаивает член центрального совета «Справедливой России» Михаил Емельянов. — Если человек 20 лет назад стал виновником ДТП, которое привело к тяжким телесным повреждениям, разве это должно быть основанием для поражения его в правах?» В Российской Федерации каждый третий мужчина был «ознакомлен с Уголовным кодексом», напомнил эсэр. «Если судимость погашена, я не думаю, что это должно быть основанием для невыдвижения», — подчеркнул Емельянов.