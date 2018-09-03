ЦБ берет цифровой след

У российской компании BBFpro власти изъяли десятки криптоматов

Центробанк заинтересовался легальностью работы криптоматов в России. По информации РБК, регулятор мог инициировать их изъятие у компании BBFpro, развивающей сеть таких терминалов. Законом их работа никак не регулируется

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

О том, что сотрудники полиции начали изымать принадлежащие компании BBFpro криптоматы (терминалы для покупки криптовалют), РБК рассказал адвокат Центра цифровых прав Саркис Дарбинян, защищающий интересы компании.

Как сообщил РБК руководитель BBFpro Артем Бедарев, компания не получала предварительных запросов от прокуратуры и не понимает, с чем связано изъятие криптоматов. «Устно сообщается, что проверка будет проводиться не менее шести месяцев и до ее окончания технику не вернут», — сказал он. При этом, с его слов, один из сотрудников, проводивших выемку, заявил, что проверка проводится по поручению Генпрокуратуры на основании письма от Банка России (ЦБ). Всего у компании было 22 терминала, расположенных в торговых центрах, магазинах и барах в девяти городах. К середине дня пятницы, 31 августа, все оборудование изъяли.

Представитель иркутского торгового центра «Снегирь», в котором был установлен криптомат, подтвердил, что устройство действительно изъяли в среду, 29 августа. Связаться с другими точками, где располагалось оборудование, на момент публикации не удалось.

Представитель ЦБ не ответил на конкретные вопросы, касающиеся криптоматов BBFpro. В то же время он напомнил, что регулятор «проводит системную работу по выявлению и противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке». «Возможность бесконтрольного трансграничного перевода денежных средств и их последующего обналичивания несет высокие риски потенциального вовлечения криптовалют в схемы, направленные на нелегальную деятельность на финансовом рынке», — сообщил представитель ЦБ.

Однако у Дарбиняна действия сотрудников полиции и прокуратуры «вызывают недоумение». «Никакого запрета на приобретение криптовалют в действующем законодательстве не предусмотрено. Компания соблюдает все установленные законом процедуры, платит налоги и, более того, идентифицирует пользователей даже в отсутствие подобного обязательного требования», — настаивает Дарбинян.

По его словам, компания будет обжаловать действия правоохранительных органов, которые влекут за собой «как репутационные издержки, так и прямой экономический ущерб». Руководитель BBFpro пояснил, что компания сейчас оценивает ущерб: речь идет о возможном оттоке клиентов. «Например, человек увидел на карте Bitcoin ATM наличие терминалов в своем городе, пришел туда, а терминала там нет. Естественно, больше он туда не пойдет», — указал Артем Бедарев.

Представители МВД и Генпрокуратуры не ответили на вопросы РБК на момент публикации.

Чеки вместо денег

По словам Артема Бедарева, сотрудники правоохранительных органов хотят знать о работе терминалов все: как определяется курс, по которому осуществляется продажа биткоина, имеется ли у компании задолженность по налогам, как обрабатываются персональные данные пользователей и «осуществляют ли операторы действия по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как работает криптомат Часть информации о работе системы есть на сайте BBFpro. Так, из пользовательского соглашения следует, что клиент может приобрести биткоины на сумму не более 15 тыс. руб.

Для покупки на большую сумму он должен будет пройти процедуру идентификации. Для этого нужно предоставить контактный телефон, Ф.И.О., дату рождения, данные паспорта, номер ИНН или СНИЛС, загрузить скан либо фото страницы паспорта с лицом, а также селфи с лицевой стороной паспорта и листом бумаги с надписью BBFpro.

Впрочем, пока система идентификации работает в тестовом режиме и осуществить покупку биткоинов больше чем на 15 тыс. руб. нельзя. Но количество транзакций при этом не ограничено.

Биткоины, как и другие криптовалюты, можно перевести в фиатные (то есть традиционные — рубли, доллары и т.д.) деньги несколькими способами. Например, договориться о прямой продаже с заинтересованным в их покупке лицом. Можно также обратиться к услугам криптоброкеров или выйти на криптобиржу, однако эти варианты, как правило, предполагают комиссию.

Итоговая цена биткоина устанавливается в рублях по курсу котировок биржи EXMO.ME на момент внесения платежа в терминал. На 17:45 пятницы, 31 августа, на этой площадке можно было приобрести биткоин за $6,94 тыс., а продать — за $6,97 тыс.

Покупатель криптовалюты также должен выплатить вознаграждение оператору терминала и комиссию за совершение транзакции сервисом Blockchain.info. Комиссия составляет 6% от стоимости криптовалюты, сумма к уплате Blockchain.info определяется в зависимости от количества покупаемого товара и, если в сети нет большой нагрузки, варьируется от 2 до 15 руб., рассказал представитель BBFpro. Покупатель получает криптовалюту в виде бумажного чека или его копии, отправленной на электронную почту или в мессенджере Telegram.

По словам представителя BBFpro, криптовалюту покупают «обычные люди», которым «сложно разобраться с системой пополнения биржи через онлайн-обменники», а также те, кто когда-то «попался на удочку мошенников» и не доверяет обменникам в интернете, айтишники и геймеры. Оборот средств, которые проходят через терминалы, он называть отказался.

Компания сначала тестировала терминалы, которые позволяют не только покупать, но и продавать криптовалюту, но из-за ситуации с правоохранительными органами их внедрение отложили на неопределенное время.

Устройства, где деньги лежат

Согласно интерактивной карте на интернет-ресурсе Coinatmradar, BBFpro — одна из крупнейших сетей криптоматов в России, но не единственная. Другой крупный владелец терминалов — Malavita Corporation, которая развивает криптоматы под брендом RusBit, является разработчиком софта, а также работает над запуском российской криптобиржи Sensation Freedom.

По словам президента Malavita Фаниса Загитова, у его компании сейчас нет проблем, подобных тем, с которыми столкнулась BBFpro. Однако в сентябре 2017 года Malavita пришлось свернуть деятельность в Казани из-за претензий прокуратуры, по мнению которой биткоин-автоматы RusBit нарушали законодательство России. Однако уже в декабре того же года Malavita прошла выездные камеральные проверки в органах Федеральной налоговой службы и возобновила работу в городе. По словам Фаниса Загитова, проверки криптоматов правоохранителями часто связаны с подозрением в легализации денежных средств, полученных незаконным путем. Ситуация усугубляется тем, что в стране нет законодательства, регламентирующего оборот криптовалюты.

Кроме того, в России установлено несколько терминалов под брендами австрийской Trovemat, американской Bitcoin Teller, греческой Bcash Greece Inc. Как сообщил РБК представитель российского офиса Trovemat, им известно, что в отношении BBFpro начата проверка. Претензии к производителям криптоматов могут возникнуть у правоохранительных органов в случае, если на компанию часто жалуются клиенты или же если ее подозревают в нарушении финансового законодательства, например невыплате налогов, отметил он. Представитель Bcash Greece сообщил, что компания является производителем терминалов и разработчиком программного обеспечения, но не знает, как партнеры используют ее продукты в различных странах. Представитель Bitcoin Teller не ответил на вопрос РБК, однако на сайте этой компании указано, что она не отвечает за легальность использования криптоматов в той или иной стране, клиентам следует консультироваться по этому вопросу с юристами.​

Масштаб бизнеса По словам представителя компании Trovemat, в России оборот криптовалюты значительно меньше, чем в Европе и США. «Если в США средний чек составляет $500, то в России это $100. В России оборот нашей компании составляет $2–3 тыс. в месяц [у Trovemat шесть терминалов в нашей стране]», — сказал собеседник РБК. По его словам, криптовалюту через терминалы покупают в основном люди, которые хотят «попробовать, как это работает». «Это очень маленькие суммы среднего чека, которых не хватит на серьезную инвестицию. Тем более перевод в наших криптоматах ограничен суммой 15 тыс. руб.», — добавил он.

И представитель Malavita, и представитель Trovemat отметили, что пока криптоматы регистрируются как вендинговые автоматы, реализующие цифровой товар. При оказании услуги оговаривается, что он работает «в тестовом режиме».

В серой зоне

По словам партнера юридической фирмы Taxology Михаила Успенского, в настоящий момент операции с криптовалютами в России не регулируются специальными правилами. Нет и законодательства, которое бы регламентировало работу криптоматов, указал руководитель блокчейн-интегратора Sputnik DLT Артем Толкачев​. «Тем не менее существует много способов юридически оформить эту деятельность, чтобы это не противоречило закону. Так, в некоторых случаях криптомат может выполнять функцию агента, которому пользователь поручает приобретение криптовалюты и для компенсации расходов вносит денежные средства. То есть законную модель построить можно при условии выполнения требований по надлежащей фиксации операций с наличными денежными средствами», — отметил Толкачев.

«С другой стороны, говорить о законности можно, только изучив конкретные юридические документы самого обменника. Однако большинство обменников их просто не составляет, осуществляют незарегистрированную предпринимательскую деятельность, не платят налоги, порой совершают откровенно мошеннические действия», — рассуждает Успенский. В частности, он вспоминает случай, когда Следственный комитет привлек к ответственности организаторов криптообменника из Костромы, оценив продажу криптовалют за фиатные деньги как незаконную банковскую деятельность.

Старший юрист юридической фирмы GMT Legal Станислав Соколовский считает, что криптоматы действуют вне правового поля. «Фактически криптомат — это платежный терминал. Но в этом случае возникает несколько сложностей. Во-первых, не ясно, как вести учет криптовалюты на балансе организации, которая производит обмен. Во-вторых, в большинстве случаев контрольно-кассовая техника и оборудование подобных автоматов не соответствуют требованиям законодательства России. В-третьих, операции по обмену криптовалют через нерегулируемые криптоматы несут в себе риски нарушения требований валютного контроля и законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», — говорит юрист.