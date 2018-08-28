ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБК
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,30 66,14 EUR Нал. 79,38 77,30 USD Бирж. 67,52 +0,42 EUR Бирж. 78,87 +0,92 USD ЦБ. 67,40 -0,39 EUR ЦБ. 78,23 -0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6918,10 +233,50 IMOEX 2312,93 +1,45% RTSI 1084,13 +1,85% Brent 75,78 -0,41% DJIA 26049,64 +1,01% Nasdaq 8017,90 +0,91%
Всемирное штормовое предупреждение
Лента новостей
Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 04:26, РБК и Сбербанк «Коммерсант» узнал о желании Алжира закупить 14 российских истребителей 04:12, Политика Тяжелые авиаудары армии Йемена сбили цели хуситов в аэропорту столицы 03:41, Политика Россия развернула у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей 03:05, Политика AP узнало о психическом расстройстве стрелка во Флориде 03:00, Общество Латвия заявила о возможном конфликте США и ЕС из-за «Северного потока-2» 02:33, Политика Пентагон назвал пропагандой слова Москвы о наращивании сил у Сирии 02:10, Политика Toyota вложит $500 млн в Uber для разработки беспилотных автомобилей 02:01, Бизнес В прощальных словах Маккейна нашли скрытую критику политики Трампа 01:29, Политика «Роскачество» отреагировало на слова Роспотребнадзора о качестве формы 01:11, Общество Франция подготовит меры в случае неудачи переговоров об условиях Brexit 00:39, Политика Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 00:25, РБК и Schneider Electric «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии 00:19, Спорт Moody's предсказало ухудшение хронических проблем России из-за санкций 00:11, Экономика Трамп велел приспустить флаг США над Белым домом до похорон Маккейна 00:06, Общество Более 3 тыс. человек эвакуировали из-за пожара близ статуи Свободы 27 авг, 23:49, Общество Mercedes-Benz полковника Захарченко продали на торгах со второго раза 27 авг, 23:29, Общество СМИ узнали о переброске нового вооружения на Хмеймим из-за активности США 27 авг, 23:20, Политика Суд отклонил иск «Росгосстраха» к «РГС Медицине» о товарных знаках 27 авг, 22:53, Финансы Как частные инвесторы модернизируют сектор ЖКХ 27 авг, 22:51, РБК и Сбербанк Евросоюз по Макрону: сможет ли Брюссель добиться автономии от Вашингтона 27 авг, 22:47, Политика Роспотребнадзор не согласился с данными «Роскачества» о школьной форме 27 авг, 22:27, Общество Компания Фридмана вложит €2 млрд в добычу нефти и газа в Норвегии 27 авг, 22:22, Бизнес Минобороны показало видео ракетных стрельб в Охотском море 27 авг, 22:00, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Онлайн 27 авг, 22:00, Спорт В ЦИК назвали маловероятным объединение инициаторов референдума о пенсиях 27 авг, 21:57, Политика Reuters сообщил о решении саудовского короля по IPO Saudi Aramco 27 авг, 21:28, Бизнес Ультиматум Сальвини: как Рим предлагает изменить миграционную политику ЕС 27 авг, 21:20, Политика
Всемирное штормовое предупреждение
Газета № 144 (2868) (2808) Экономика, 27 авг, 20:59
0
Всемирное штормовое предупреждение
Банк международных расчетов диагностировал проблемы глобальной экономики
Наблюдаемое сейчас по всему миру усиление протекционизма чревато ростом цен и безработицы и замедлением экономического роста. В результате мировую экономику может накрыть «идеальный шторм», предупредил Банк международных расчетов
Штаб-квартира банка международных расчетов в Швейцарии (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Вызванные протекционизмом, экономическим национализмом и торговыми войнами нарастающие угрозы могут спровоцировать «идеальный шторм», который накроет мировую экономику. Такое предупреждение дал главный управляющий Банка международных расчетов (BIS), также называемого «Центробанк центробанков», Агустин Карстенс в ходе своего выступления на симпозиуме по экономической политике в Федеральном резервном банке Канзаса 25 августа (*.pdf).

На протяжении десятилетий страны усиливали глобализацию, международное сотрудничество, разрабатывали правила для либерализации торговли, повышали открытость рынков — сейчас же на смену пришли протекционизм, попрание торговых правил, закрытие рынков, международная конфронтация, заявил Карстенс.

«Проявлением этой тревожной тенденции стало голосование по Brexit, усиление националистических движений в Европе, изменение курса американской торговой политики и введение взаимных торговых ограничений», — отметил Карстенс. Такая политика обречена на провал хотя бы потому, что она стремится повернуть время вспять, вернуть страны к более простому миру локального производства, заявил он.

«Отказ от глобализации может обнулить десятилетия экономических достижений, ставших результатом укрепления торговых и инвестиционных связей, — заявил Карстенс. — Он чреват ростом цен и безработицы, а также замедлением экономики, нарушениями в работе рынков и сокращением капитальных затрат на фоне страха инвесторов и ужесточения денежно-кредитной политики». В результате совпадения всех этих факторов мировую экономику накроет «идеальный шторм», предупредил Карстенс.

Главными его предпосылками экономист считает дефицит долларовой ликвидности, который может ударить по международной торговле в условиях, когда глобальные долги исчисляются триллионами долларов, а также повышение рисков валютных войн. На американские банки приходится большая часть выраженных в долларах аккредитивов, которые являются важным источником торгового финансирования в мире. Дефицит долларов среди неамериканских банков может ударить по глобальной торговле. Ужесточение денежно-кредитной политики в США несет риски неамериканским нефинансовым структурам, чей объем задолженности составляет $11,5 трлн, сказал Карстенс.

Кроме того, «эскалация валютных войн может закрыть доступ зарубежных инвесторов к финансовым рынкам, вызвать намеренные ограничения иностранных вложений, а также подчинить движение капитала политической конъюнктуре», отметил банкир. Среди прочего Карстенс раскритиковал торговую политику президента США Дональда Трампа, заявив, что она несет урон не только глобальной экономике, но и самим США.

«Я нахожу несколько парадоксальным тот факт, что США вставляют себе палки в колеса, когда американская экономика работает на полную мощность», — отметил банкир. Повышение пошлин может вызвать рост цен, из-за чего ФРС ускорит повышение ставки, рассуждает Карстенс. Эти меры могут подстегнуть рост стоимости доллара. В результате американские экспортеры окажутся под двойным ударом, а развивающиеся экономики — под тройным. «Укрепление доллара ужесточает финансовые условия, провоцирует отток капитала и замедляет рост», — указал Карстенс.

Автор: Олег Макаров.
Теги: BIS , ФРБ , протекционизм , торговая война , Трамп
Материалы по теме
Трамп заявил о возможности заключения торгового соглашения с Мексикой Политика
В торговой войне США и Китая прошел новый раунд повышения пошлин Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter