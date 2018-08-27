Анкара встала на защиту Идлиба

О чем договорились в Москве Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Турция убеждает Москву не допустить наступление Дамаска на последнюю зону деэскалации, где соседствуют умеренные оппозиционеры, поддерживаемые Анкарой, и террористы. Взамен Турция обещает нейтрализовать последних

Мевлют Чавушоглу (слева) и Сергей Лавров (справа) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Последняя зона

В пятницу, 24 августа, в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Турции — Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, на которых особое внимание было уделено провинции Идлиб на северо-западе Сирии — последней из четырех зон деэскалации, по-прежнему удерживаемой сирийской оппозицией.

Судьба Идлиба волнует в первую очередь Турцию, которая поддерживает умеренных боевиков в этой провинции. Союзники опасаются начала наступления сирийской армии на Идлиб, после того как под контроль Дамаска в этом году перешли остальные три зоны — в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге Сирии и в районе города Хомс.

Зоны деэскалации были созданы в прошлом году тройкой гарантов перемирия между сирийской армией и умеренной вооруженной оппозицией — Россией, Турцией и Ираном. Режим прекращения огня не распространяется на боевиков запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Хайет Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (бывшее название — «Фронт ан-Нусра»).

Анкара неоднократно предостерегала Дамаск от любой военной операции против союзных ей умеренных боевиков и грозила военным ответом. Контролируют ситуацию в Идлибе и сдерживают наступление правительственных войск турецкие военные, которые развернули 12 наблюдательных пунктов по периметру и внутри провинции Идлиб.

Дамаск с таким положением дел мириться не собирается. Министр Сирии по делам национального примирения Али Хайдар ранее заявлял: «Идлиб стал прибежищем для самых радикальных сил в лагере антиправительственных формирований, которые не могут стать частью политического проекта сирийского правительства». По его словам, которые передает издание Al-Masdarnews, с этой категорией боевиков невозможно достичь взаимопонимания и соглашений. Однако, как рассказал в разговоре с РБК один из высокопоставленных представителей умеренной вооруженной оппозиции Фаузи Абу аль-Абд, пока никаких признаков начала наступления сирийской армии на Идлиб не наблюдается. По словам другого оппозиционера — Бахжата Хаджара, сирийская армия стягивает войска к границам провинции, но к активным действиям пока не приступала.

Нездоровая оппозиция

Сложность урегулирования «многослойной и непростой» ситуации в Идлибе, как отметил Лавров по итогам встречи, заключается в том, что кроме «здоровой оппозиции» в провинции также находятся «несколько десятков тысяч» боевиков террористических структур, которые пытаются контролировать всю территорию провинции и всячески препятствуют усилиям Турции по размежеванию умеренных боевиков и террористов.

По данным турецкой газеты Hurriyet, террористы «Хайет Тахрир аш-Шам» контролируют более 60% территории провинции Идлиб. Остальная находится под контролем так называемого Национального фронта освобождения, состоящего из 70 тыс. человек, в который объединились лояльные Турции группировки умеренной оппозиции. Сирийская же армия контролирует маленький участок на юго-востоке — там, по данным издания, проживает около 2,5 млн человек, половина которых — беженцы из других районов Сирии.

Как отметил Лавров, террористы в Идлибе «не просто сидят и отсиживаются, оттуда постоянно осуществляются набеги и обстрелы на позиции сирийской армии». Он также напомнил, что именно из этой зоны боевики совершали атаки с использованием беспилотников на российскую военную базу Хмеймим в провинции Латакия. ​

Сложная задача для Анкары

Необходимость в нынешней встрече Лаврова и Чавушоглу, предполагает Фаузи Абу аль-Абд, вызвана опасениями, что Анкара не справится с возложенной на нее задачей по размежеванию боевиков умеренной оппозиции и ХТШ, — это условие, при котором Идлиб может избежать широкомасштабной военной операции сирийской армии. Хаджар подчеркивает, что Турция пытается убедить лояльных ей оппозиционеров, что Идлиб останется зоной деэскалации, но для этого они должны начать борьбу против экстремистов. По словам Хаджара, борьба с экстремистами началась, но умеренная оппозиция до сих пор не уверена, что одновременно сирийская армия не откроет фронт против нее. Поэтому, как рассказал оппозиционер, умеренные боевики привели свои силы в высокую боевую готовность.

Озабоченность турок вызвало и последнее заявление лидера ХТШ Абу Мухаммеда аль-Джулани​ 22 августа, в котором он предостерег все формирования оппозиции в Идлибе от ведения каких-либо переговоров и заключения мирных соглашений с Дамаском, считает аль-Абд. «Сама мысль о капитуляции перед врагом и сдаче ему оружия — предательство», — заявил аль-Джулани, слова которого передает телеканал Al-Jazeera. Он также призвал всех не полагаться на турецкие наблюдательные пункты, если сирийская армия начнет продвигаться в сторону Идлиба, так как «политические позиции [Турции] могут измениться» в любое время. Лидер экстремистов ХТШ подчеркнул: в Идлибе ни при каких обстоятельствах не повторится сценарий остальных трех зон деэскалации, которые были сданы Дамаску после подписания соответствующих соглашений. Тогда сдавшие оружие боевики из Восточной Гуты, юга Сирии и севера Хомса были вывезены в Идлиб или примкнули к сирийской армии.

По мнению старшего преподавателя Высшей школы экономики Леонида Исаева, наступление сирийской армии на Идлиб — лишь вопрос времени. «Пока России удалось убедить сирийцев не начинать военную операцию в Идлибе хотя бы до середины сентября», — полагает он. Но, по его мнению, развитие ситуации в провинции будет зависеть от результатов предстоящего саммита лидеров Ирана, России и Турции в сентябре, дата которого, как утверждает Лавров, уже определена, но еще не объявлена. Тем не менее Исаев уверен, что Турции не удастся обособить террористов от умеренных оппозиционеров: такие попытки были и раньше в других районах, но успехом не увенчались.

Турция заинтересована в предотвращении военных действий в Идлибе не только чтобы сохранить свое влияние в этом районе — Анкара хочет избежать очередного наплыва беженцев. По меньшей мере 250 тыс. сирийцев могут бежать в Турцию, если Дамаск начнет наступление на Идлиб, пишет газета Hurriyet со ссылкой на правительственные источники. По данным издания, турецкие разведывательные службы в одном из новых докладов рекомендуют правительству Турции удерживать беженцев в «безопасных зонах» на севере Сирии вдоль турецкой границы. В другом докладе правительству советуют тщательно проверить происхождение всех сирийских беженцев при их въезде в Турцию, чтобы убедиться, что они не связаны с террористическими группами в Идлибе.