Фондовый рынок США поставил новый рекорд по продолжительности роста

«Бычий» цикл на фондовом рынке США продолжается уже 3453 дня — это новый рекорд по продолжительности роста. Так считают большинство биржевых аналитиков, но некоторые ставят этот факт под сомнение

Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Бычий» (повышательный) цикл, или bull market, на рынке акций США в среду, 22 августа, установил исторический рекорд по продолжительности — 3453 дня (почти девять с половиной лет). Прежний самый долгий «бычий рынок» в США продолжался 3452 дня, с 11 октября 1990-го по 24 марта 2000 года. По итогам среды индекс S&P 500 снизился менее чем на 0,1% по отношению к предыдущему дню и остановился на уровне 2862 пункта, в 11 пунктах от январского исторического максимума.

О новом рекорде непрерывного роста фондового рынка (с точки зрения индекса S&P 500) сообщили в S&P Dow Jones Indices, которая как раз и рассчитывает этот ведущий индекс, фирма CFRA Research и другие аналитические компании, а вслед за ними и главные деловые СМИ — Wall Street Journal, Bloomberg, CNBC и т.д. Эти же СМИ поставили рекорд под сомнение, потому что «бычий рынок» и «медвежий рынок» (bear market) — крайне условные и произвольные понятия.

Рост со дна 2009 года

Неформальная конвенция Уолл-стрит такова: под «бычьим» трендом понимается цикл, в котором ведущий биржевой индекс вырос на 20% относительно предыдущего минимума и далее не снижался на 20%. В соответствии с этим определением текущий bull market начался 9 марта 2009 года, когда индекс S&P 500 завершил торги на кризисном «дне» (676 пунктов). «Немногие инвесторы поставили бы на то, что самый продолжительный «бычий рынок» в американской истории вырастет из наихудшего финансового кризиса после Великой депрессии», — отмечает WSJ.

С 9 марта 2009 года по 22 августа 2018-го (данные по индексу S&P 500 взяты на 21:38 мск) американский рынок вырос на 323%, а его совокупная капитализация составляет около $31,6 трлн по сравнению с $8,1 трлн в марте 2009-го. Менее чем за два года, прошедшие от избрания Дональда Трампа президентом США, рынок акций страны подорожал на $7,7 трлн (согласно данным терминала Bloomberg). Для сравнения: за время «бычьего рынка» при Бараке Обаме (семь с половиной лет) капитализация американских бирж выросла на $15,8 трлн.

«Самый долгий бычий цикл в истории фондового рынка — поздравляю, Америка!», — написал Трамп в Twitter.

Однако предыдущий рекордный цикл роста был еще более доходным: за 3452 дня в 1990–2000 годах индекс S&P вырос на 417% (см. инфографику).

Все субъективно

Не все биржевые аналитики согласны, что нынешний «бычий» тренд — самый длинный в истории. Возможно, bull market, точно закончившийся в марте 2000 года со взрывом «пузыря доткомов», начался намного раньше — не в октябре 1990 года, а в декабре 1987-го, и длился 4494 дня. Все зависит от того, как расценивать падение S&P 500 на 19,92%, состоявшееся в промежутке между июлем и октябрем 2000 года, указывает CNN Money. Большинство аналитиков округляют то падение до 20% и считают, что это был «медвежий» цикл, разорвавший период роста с 1987 года. Но если считать, что падения на 20% не было, то «бычий рынок» продолжался с декабря 1987 года по март 2000-го.

«Самый долгий» подходит для броских заголовков, но все это очень субъективно», — отмечает Bespoke Investment Group. Снижение рынка на 19,34% в 1998 году или на 19,39% в 2011 году не было менее болезненным для инвесторов, чем падение на 19,92% в 1990-м, пишут аналитики Bespoke (данные представлены здесь). Если быть последовательным, в 1990 году падение индекса S&P 500 не достигло 20%, а значит, тот «бычий» цикл (1987–2000) остается рекордным по продолжительности, убеждены они.

Принятые на биржах определения «коррекции» (снижение как минимум на 10%) и «медвежьего рынка» (снижение как минимум на 20%) произвольны и не имеют под собой никаких объективных оснований, пишет Bloomberg. «Мы любим рекорды, любим круглые числа, но никто в здравом уме не станет использовать это как инвестиционную стратегию», — сказал агентству директор по исследованиям Pension Partners LLC Чарли Билелло. Есть альтернативные способы определять границы биржевых циклов, отмечает CNBC: например, некоторые считают, что «бычий рынок» начинается тогда, когда индекс превысил предыдущий докризисный максимум, и с этой точки зрения нынешний «бычий» цикл начался лишь в марте 2013 года, когда S&P 500 преодолел пик октября 2007 года.