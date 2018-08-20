Коньяк потек по пути бальзама

Латвия оказалась одним из крупнейших импортеров французского алкоголя

За последние 12 месяцев поставки французского коньяка в Латвию выросли на рекордный 41%, упрочив позиции этой прибалтийской страны как ключевого импортера. Большая часть закупленного коньяка затем отправляется в Россию

Фото: Luke Sharrett / Bloomberg

Успех Латвии

В сезоне, который длился с августа 2017 по июль 2018 года, Латвия упрочила свои позиции в рейтинге крупнейших импортеров французского коньяка, следует из материалов Национального межпрофессионального бюро коньяков Франции (BNIC). В сезоне 2017/18 французские коньячные дома поставили в Латвию 3,8 млн бутылок, что на 41% больше, чем в сезоне 2016/17. Это самый высокий прирост среди ключевых рынков сбыта. В результате Латвия поднялась с девятого на седьмое место в рейтинге крупнейших импортеров коньяка.

Лидером по закупке коньяка остаются США с 86,5 млн бутылок (+10% к сезону 2016/17). Из европейских стран-импортеров более высокий, чем в Латвии, спрос на коньяк зафиксирован лишь в Великобритании (10,8 млн бутылок; + 4%) и Германии (4,8 млн бутылок; сократился на 18%). На родине коньяка, во Франции, за прошедший сезон осталось 4,3 млн бутылок (сокращение на 5%), или 2,2% от всего объема производимого напитка.

Россия в первую десятку импортеров французского коньяка не входит. В сезоне 2017/18 коньячные дома увеличили поставки на российский рынок до 1,8 млн бутылок, что на 5% больше, чем в предыдущем сезоне, сообщила представитель BNIC Флора Клеман. Она уточнила, что, как и в Латвию, в Россию поставляется преимущественно уже бутилированный напиток.

Российский след

Поставки коньяка из Франции в Латвию начали расти в начале 2000-х и резко увеличились в сезоне 2006/07, свидетельствует статистика BNIC. Тогда был зафиксирован рост сразу в 2,3 раза, до 1,6 млн бутылок.

«Значительная доля» поставляемой французскими коньячными домами в Латвию и Эстонию продукции перенаправляется в Россию, отмечает Клеман. По ее словам, это обусловлено «индивидуальной стратегией» каждого конкретного коньячного дома: Латвия и Эстония входят в ЕС и граничат с Россией. Назвать дома, которые активно работают с покупателями в Латвии, в BNIC не смогли.

Латвия является «экспортным хабом» для алкоголя, констатируют в своем исследовании аналитики Euromonitor International. Значительная часть ввозимого в Латвию алкоголя реэкспортируется в другие страны Прибалтики и Россию, что связано «с удобной и развитой инфраструктурой этой страны, особенно в категориях таких товаров, как алкогольные напитки и табак», указывает Euromonitor.

Фото: Cayce Clifford / Bloomberg

Не только коньяк, но и другой импортный алкоголь традиционно поставляется в Россию через Латвию, подтверждает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. По его словам, алкоголь поступает на латвийские склады, где на него наносятся акцизные марки, и дальше он идет в Россию. Это не реэкспорт, настаивает собеседник РБК.

В рамках Евросоюза подготовка товаров к экспорту в Россию, Белоруссию, Украину и другие страны СНГ на территории Литвы, Эстонии и Латвии — нормальная процедура, рассказывает представитель Ассоциации логистики Латвии. В частности, французские коньячные дома для поставок в Россию используют склады под Ригой, где товар обрабатывают и готовят к экспорту. Для французов российский рынок не настолько крупный, чтобы у себя на заводах устанавливать оборудование для наклеивания российских акцизных марок — это удобнее сделать через посредника в Латвии и Литве. В Европе перемещения товаров четко отслеживаются и сопровождаются соответствующими гарантиями, поэтому все отгрузки фиксируются, и формально импорт в Латвию коньяка может значительно превышать его реальное потребление, резюмирует собеседник РБК.

Латвия, как и другие прибалтийские страны, — мощный логистический хаб в торговле с Россией, согласен Алексей Шмидт, управляющий партнер компании Schmidt & Schmidt (оказывает российским компаниям услуги по выходу на европейский рынок). В Латвии в течение долгого времени российским предприятиям было проще зарегистрировать юрлицо, там дешевая логистика и рабочая сила, множество складов, которые импортеры могут использовать для консолидации товара, перечисляет эксперт.

Такую схему, полагает Шмидт, могут использовать, например, ретейлеры: они закупают товары у разных производителей во Франции на латвийское юрлицо, затем продукция свозится на склады в Латвии, сортируется по машинам, а потом эти машины уходят в Россию, напрямую в магазины.

X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») закупает коньяк у официальных представителей коньячных домов в России, а также у технических импортеров, которые пользуются акцизными складами в Латвии, говорит представитель группы. Он напоминает, что именно Латвия быстрее других стран организовала специальные площадки для работы по российскому закону о маркировке алкоголя, поэтому импортеры используют склады в Риге.