Коньяк потек по пути бальзама

Успех Латвии
В сезоне, который длился с августа 2017 по июль 2018 года, Латвия упрочила свои позиции в рейтинге крупнейших импортеров французского коньяка, следует из материалов Национального межпрофессионального бюро коньяков Франции (BNIC). В сезоне 2017/18 французские коньячные дома поставили в Латвию 3,8 млн бутылок, что на 41% больше, чем в сезоне 2016/17. Это самый высокий прирост среди ключевых рынков сбыта. В результате Латвия поднялась с девятого на седьмое место в рейтинге крупнейших импортеров коньяка.
Лидером по закупке коньяка остаются США с 86,5 млн бутылок (+10% к сезону 2016/17). Из европейских стран-импортеров более высокий, чем в Латвии, спрос на коньяк зафиксирован лишь в Великобритании (10,8 млн бутылок; + 4%) и Германии (4,8 млн бутылок; сократился на 18%). На родине коньяка, во Франции, за прошедший сезон осталось 4,3 млн бутылок (сокращение на 5%), или 2,2% от всего объема производимого напитка.
Россия в первую десятку импортеров французского коньяка не входит. В сезоне 2017/18 коньячные дома увеличили поставки на российский рынок до 1,8 млн бутылок, что на 5% больше, чем в предыдущем сезоне, сообщила представитель BNIC Флора Клеман. Она уточнила, что, как и в Латвию, в Россию поставляется преимущественно уже бутилированный напиток.
Российский след
Поставки коньяка из Франции в Латвию начали расти в начале 2000-х и резко увеличились в сезоне 2006/07, свидетельствует статистика BNIC. Тогда был зафиксирован рост сразу в 2,3 раза, до 1,6 млн бутылок.
«Значительная доля» поставляемой французскими коньячными домами в Латвию и Эстонию продукции перенаправляется в Россию, отмечает Клеман. По ее словам, это обусловлено «индивидуальной стратегией» каждого конкретного коньячного дома: Латвия и Эстония входят в ЕС и граничат с Россией. Назвать дома, которые активно работают с покупателями в Латвии, в BNIC не смогли.
Латвия является «экспортным хабом» для алкоголя, констатируют в своем исследовании аналитики Euromonitor International. Значительная часть ввозимого в Латвию алкоголя реэкспортируется в другие страны Прибалтики и Россию, что связано «с удобной и развитой инфраструктурой этой страны, особенно в категориях таких товаров, как алкогольные напитки и табак», указывает Euromonitor.
Не только коньяк, но и другой импортный алкоголь традиционно поставляется в Россию через Латвию, подтверждает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. По его словам, алкоголь поступает на латвийские склады, где на него наносятся акцизные марки, и дальше он идет в Россию. Это не реэкспорт, настаивает собеседник РБК.
В рамках Евросоюза подготовка товаров к экспорту в Россию, Белоруссию, Украину и другие страны СНГ на территории Литвы, Эстонии и Латвии — нормальная процедура, рассказывает представитель Ассоциации логистики Латвии. В частности, французские коньячные дома для поставок в Россию используют склады под Ригой, где товар обрабатывают и готовят к экспорту. Для французов российский рынок не настолько крупный, чтобы у себя на заводах устанавливать оборудование для наклеивания российских акцизных марок — это удобнее сделать через посредника в Латвии и Литве. В Европе перемещения товаров четко отслеживаются и сопровождаются соответствующими гарантиями, поэтому все отгрузки фиксируются, и формально импорт в Латвию коньяка может значительно превышать его реальное потребление, резюмирует собеседник РБК.
Латвия, как и другие прибалтийские страны, — мощный логистический хаб в торговле с Россией, согласен Алексей Шмидт, управляющий партнер компании Schmidt & Schmidt (оказывает российским компаниям услуги по выходу на европейский рынок). В Латвии в течение долгого времени российским предприятиям было проще зарегистрировать юрлицо, там дешевая логистика и рабочая сила, множество складов, которые импортеры могут использовать для консолидации товара, перечисляет эксперт.
Такую схему, полагает Шмидт, могут использовать, например, ретейлеры: они закупают товары у разных производителей во Франции на латвийское юрлицо, затем продукция свозится на склады в Латвии, сортируется по машинам, а потом эти машины уходят в Россию, напрямую в магазины.
X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») закупает коньяк у официальных представителей коньячных домов в России, а также у технических импортеров, которые пользуются акцизными складами в Латвии, говорит представитель группы. Он напоминает, что именно Латвия быстрее других стран организовала специальные площадки для работы по российскому закону о маркировке алкоголя, поэтому импортеры используют склады в Риге.
Что говорит российская таможня
Коньяком может считаться лишь напиток, произведенный по определенной технологии во французском департаменте Шаранта (там расположен город Коньяк). Но Федеральная таможенная служба России (ФТС) в своей статистике учитывает под названием коньяк крепкие алкогольные напитки и из других стран (бренди). В результате, по данным ФТС, Франция — только третий поставщик коньяка в Россию после Армении и Грузии.
В 2017 году в Россию из Франции было ввезено 1,6 млн л коньяка в пересчете на 100-процентный спирт на сумму $112,7 млн, следует из расчетов РБК на основе данных ФТС. Объемы поставок выросли на 41% по сравнению с 2016 годом. Латвия была только на девятом месте по поставкам коньяка: они составили всего 4 тыс. л на $185,6 тыс. — объемы поставок выросли к прошлому году более чем в два раза.
В первом полугодии 2018 года поставки коньяка из Франции в Россию выросли на 44% к аналогичному периоду прошлого года, до 662 тыс. л. Поставки из Латвии, напротив, снизились на 8,7% и составили 1,9 тыс. л.