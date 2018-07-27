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«Дом.РФ» переставят на собственную платформу
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«Дом.РФ» переставят на собственную платформу
Газета № 135 (2859) (2707) Финансы, 26 июл, 20:31
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«Дом.РФ» переставят на собственную платформу
Тинькофф Банк отказался от участия в совместном с госкорпорацией проекте по созданию ипотечного сервиса
Тинькофф Банк и «Дом.РФ» не будут вместе развивать проект по онлайн-выдаче ипотеки, о запуске которого они объявили в начале этого года. Взгляды компаний на бизнес разошлись
Олег Тиньков (Фото: Николаев Александр / Интерпресс / ТАСС)

Тинькофф Банк и госкорпорация «Дом.РФ» (экс-АИЖК) отказались от совместного проекта по онлайн-выдаче ипотеки, о запуске которого они объявили в январе этого года. Об этом РБК рассказали два источника на банковском рынке. «Созданием новой платформы по выдаче и сопровождению ипотечных кредитов «Дом.РФ» займется самостоятельно», — подтвердили РБК в пресс-службе госкорпорации. Однако начавшееся в декабре 2017 года партнерство по выдаче кредитов «Дом.РФ» через ипотечную платформу Тинькофф Банка продолжится, уточнили в «Дом.РФ».

В пресс-службе Тинькофф Банка РБК сообщили, что сейчас обсуждаются​ различные форматы сотрудничества, для того чтобы найти «оптимальный и взаимовыгодный для обеих сторон и для клиентов вариант». «В данный момент «Дом.РФ» является одним из партнеров нашей ипотечной платформы «Тинькофф.ру», — указали там.

По словам источника РБК, знакомого с ситуацией, через непродолжительное время после старта проекта выяснилось, что Тинькофф Банк и «Дом.РФ» «по-разному видят для себя продукт и формат его создания». «Дом.РФ» был сильнее заинтересован в запуске платформы, и в итоге они оставили разработку этой идеи полностью на своей стороне», — сказал собеседник РБК.

Несбывшиеся планы

В марте Тинькофф Банк и банк «Российский капитал» (подконтролен «Дом.РФ») зарегистрировали под создание платформы ООО «Онлайн Ипотека», 51% в котором принадлежит «Российскому капиталу», а 49% — Тинькофф Банку. Уставный капитал компании, по данным СПАРК, составляет 30 млн руб.

По информации одного из собеседников РБК, совместное предприятие банка и «Дом.РФ» впоследствии будет ликвидировано. «Эта компания создавалась специально для совместного проекта, но так как он не реализуется, компанию впоследствии ликвидируют», — отметил он.

Планировалось, что корпорация «Дом.РФ» будет заниматься созданием ипотечных продуктов, оценкой рисков, онлайн-регистрацией сделок с недвижимостью и выдачей кредитов банка «Российский капитал». Тинькофф Банк должен был обеспечить создание технологической платформы, продвижение сервиса и поддержку клиентов. Объем инвестиций в проект не раскрывался.

Директор по новым продуктам Тинькофф Банка Александр Емешев в начале февраля в интервью «Коммерсанту» говорил, что наиболее близким аналогом запускаемой платформы является продукт Rocket Mortgage от компании Quicken Loans, с помощью которого можно подать заявку на ипотеку со смартфона. «Сегодня есть сервис «Тинькофф Ипотека», который позволяет выбирать и оформлять ипотеку онлайн, где в банк вам нужно прийти только один раз, собственно, для того чтобы оформить сделку. Мы думаем, что с АИЖК (прежнее название «Дом.РФ». — РБК) у нас получится продвинуться дальше и перенести этот процесс полностью в онлайн, чтобы вообще не нужно было никуда приходить», — говорил Емешев.

Объем выданных ипотечных кредитов по итогам первого квартала 2018 года «Дом.РФ» и банка «Российский капитал» составил 18,4 млрд руб. За тот же период через «Тинькофф Ипотеку» было выдано кредитов на 4,6 млрд руб. «Хотим удвоить или даже утроить объем выдачи по сравнению с прошлым годом», — говорил в конце мая в ходе конференц-кола председатель правления банка Оливер Хьюз.

За пять месяцев 2018 года, по данным «Дом.РФ», всего в России было выдано ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. — на 71% больше, чем за пять месяцев 2017 года. По прогнозам госкорпорации, объемы выдачи ипотеки по итогам всего 2018 года составят 2,8 трлн руб. против 2 трлн руб. в 2017 году.

Проживут порознь

Участники рынка отмечают, что было изначально не совсем понятно, зачем и кому больше был нужен этот совместный проект. Как отмечает глава дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко, у «Дом.РФ» мощный административный ресурс, свой банк («Российский капитал») и большая накопленная экспертиза для самостоятельной работы на рынке ипотеки. «В то же время у Тинькофф Банка есть своя достаточно развитая  платформа «Тинькофф.ру», через которую они и так продают ипотечные кредиты «Дом.РФ» и других банков, — говорит он. — Вероятно, «Дом.РФ» рассчитывал заметно нарастить выдачи кредитов за счет гораздо более развитой технологической платформы Тинькофф Банка и более раскрученного бренда».

Тинькофф Банк за счет своей платформы, через которую он выдает ипотеку других банков, получает комиссионный доход и не несет при этом кредитных рисков, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. «Наверное, в этом проекте Тинькофф намеревался делать то же самое, обеспечивая стабильный поток клиентов благодаря большой базе, — говорит эксперт. — Но, видимо, в «Дом.РФ» решили, что сделают свой проект на базе «Российского капитала», вопрос лишь в том, сможет ли он его самостоятельно реализовать».

Авторы: Анна Михеева, Екатерина Литова, Георгий Перемитин.
Теги: Тинькофф Банк , ипотека
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