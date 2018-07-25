Безопасность отразится в платежках

Минстрой разработал стандарты антитеррористической защиты многоквартирных домов

Минстрой представил требования к антитеррористической защите многоквартирных домов. Установка дополнительного оборудования защиты по новым правилам может обернуться «новой строчкой» в квитанциях для жителей

Фото: Федор Завьялов / ТАСС

Проект постановления правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности многоквартирных домов и формы паспорта безопасности многоквартирного дома», разработанный Минстроем, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 23 июля. Разработка таких требований предусмотрена федеральным законом № 35 «О противодействии терроризму». Аналогичные документы, вводящие правила защиты, уже приняты, в частности, для объектов образования и науки, культуры, а также мест массового пребывания людей. Дата окончания публичного обсуждения — 3 августа 2018 года.

В документе описывается, в частности, как будут разделены дома по степени угрозы возможной атаки и как должны быть защищены. Мероприятия, касающиеся установки для некоторых домов дополнительного оборудования и иных средств защиты, будут финансироваться самими жителями. К такому выводу пришли эксперты, проанализировавшие документ по запросу РБК.

Как будет определяться антитеррористическая защита дома Все многоквартирные дома будут разделены на три категории с учетом степени ​потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, а также масштаба возможных последствий совершения терактов.

и угрозы совершения террористических актов, а также масштаба возможных последствий совершения терактов. Первая категория (к ней будут отнесены дома, в частности, расположенные в муниципальном образовании, в котором за последние три года было совершено или предотвращено четыре и более терактов; если число потенциальных пострадавших от теракта в доме составит более 1 тыс. человек, а экономический ущерб — более 1 млрд руб.), вторая категория (дома, расположенные на территории, где в течение последних трех лет было совершено или предотвращено от двух до трех терактов; в зоне застройки жилыми домами этажностью от трех до десяти; с числом потенциальных пострадавших от 500 до 1 тыс. человек или ущербом на сумму от 500 млн до 1 млрд руб.), третья категория — все остальные многоквартирные дома.

(дома, расположенные на территории, где в течение последних трех лет было совершено или предотвращено от двух до трех терактов; в зоне застройки жилыми домами этажностью от трех до десяти; с числом потенциальных пострадавших от 500 до 1 тыс. человек или ущербом на сумму от 500 млн до 1 млрд руб.), третья категория — все остальные многоквартирные дома. Определять категорию дома, а также впоследствии проверять выполнение антитеррористических мероприятий будет специальная комиссия, в которую войдут, в частности, представители местного органа Федеральной службы войск нацгвардии, МЧС, а также представители управляющей организации дома или ​товарищества.

В течение 30 дней после определения категории дома комиссия составляет паспорт безопасности многоквартирного дома (документ носит статус «Для служебного пользования» или гриф секретности).

Актуализация паспорта осуществляется не реже одного раза в пять лет или чаще (например, если изменилась степень угрозы в регионе или для конкретного дома).

В отношении каждого дома в соответствии с присвоенной ему категорией устанавливается перечень мероприятий по обеспечению его антитеррористической защищенности. Есть общие для всех правила, например ограничение доступа в подвал, на крышу и чердак многоквартирного дома, а также информирование жителей о способах защиты и порядке действий при угрозе совершения теракта.

Комиссия вправе проводить плановые и внеплановые проверки выполнения требований.

Ответственность за невыполнение несут как члены комиссии, так и жители дома (или управляющая организация). ​

Новая строчка в квитанции

«Порядок финансирования проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирного дома утверждается собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников», — говорится в представленном Минстроем документе. В Минстрое на вопрос РБК, влечет ли это за собой появление новых платежей для собственников дома, не ответили. Других указаний на источники финансирования антитеррористических требований в документе нет.

«Если уполномоченная государственная комиссия придет к выводу, что конкретный жилой дом нуждается в проведении антитеррористических мероприятий, требующих дополнительных затрат, то собственники помещений в доме должны будут нести расходы на их проведение. Соответственно, вполне возможно, что, грубо говоря, в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится еще одна строчка», — пояснил старший юрист корпоративной практики Rightmark Group Олег Лодянов. Управляющий партнер компании «УК «Право и бизнес» Александр Пахомов добавил, что при наличии управляющей компании жильцам предлагается возможность самостоятельно определить источники финансирования. «Но такая возможность им дается де-юре, де-факто же за все платить все равно будут собственники», — сказал Пахомов после анализа документа.

Руководитель практики по недвижимости и инвестициям «Качкин и Партнеры» Дмитрий Некрестьянов отметил, что, согласно документу, решение о финансировании антитеррористических мер должно быть принято на общем собрании собственников, хотя по Жилищному кодексу можно было обойтись без этого. Это положение законопроекта может привести «к раздору среди собственников квартир», считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. «Это приведет к конфликту интересов собственников по причине высокой стоимости обслуживания и установки оборудования. Непонятно, как и каким образом владельцы жилья смогут прийти к единому знаменателю и какие штрафные санкции применяются в их отношении, если требования не будут выполнены», — пояснила Литинецкая.

Партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев, в свою очередь, отметил, что оплата собственниками жилья средств защиты дома — это общемировая практика. «В любых странах мира защита собственного жилища всегда возлагается на его собственника, поэтому ничего удивительного в том, что и в России пошли по такому пути, нет. Специализированные органы только дают компетентные рекомендации и устанавливают минимальные требования к их исполнению», — пояснил Соничев.

Особые меры

По словам Марии Литинецкой, некоторые пункты документа уже давно выполняются, например ограничивается доступ в подвалы, технические подполья и на чердаки.

Больше всего «дорабатывать» дом для соответствия новым требованиям придется жителям объектов первой и второй категорий. Причем, если считать по стоимости возможного ущерба, к этим категориям можно будет отнести большинство новостроек. «Все зависит от того, на что будут власти опираться при оценке стоимости ущерба: на кадастровую стоимость объекта недвижимости или на рыночную. Исходя из потенциального ущерба в 1 млрд руб. и если опираться на рыночную стоимость квадратного метра в Москве, получится, что в ЦАО площадь ущерба должна быть около 1,5 тыс. кв. м; в районах от ТТК до МКАД — 6,5 тыс. кв. м, в ближайшем Подмосковье — около 16 тыс. кв. м», — подсчитали в Key Capital. Для сравнения: средняя площадь стандартной 5-этажной хрущевки — около 3 тыс. кв. м, а типового 25-этажного дома — около 40 тыс. кв. м.

Согласно документу, собственники квартир в домах первой категории должны будут установить системы охранной и тревожной сигнализации, которые будут передавать сообщения об угрозе теракта, и системы охранного освещения, обеспечивающие возможность визуального осмотра территории многоквартирного дома. Обязательной будет установка домофонов или кодовых замков. В домах первой и второй категорий нужно будет организовывать обход и осмотр дома, в том числе инженерных систем и прилегающих к дому автостоянок.

Под камерами

Видеонаблюдение не прописано среди обязательных требований к защите домов, но оно может быть установлено в доме «вне зависимости от присвоенной категории опасности». Кроме того, перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности дома может быть дополнен, говорится в законопроекте Минстроя.

По оценке Литинецкой, основные затраты собственников будут связаны с мерами по обеспечению видеонаблюдения. «Установка одной камеры с проведением инженерии обходится примерно в 200 тыс. руб. Однако обслуживание такого объекта в многоквартирном доме составляет на одну квартиру всего несколько десятков рублей в месяц», — отметила она. По расчетам Соничева, стоимость домофона с видеонаблюдением составит 2,5 тыс. руб. в среднем на одного собственника многоквартирного пятиэтажного дома.

В 2017 году в Москве к городской системе видеонаблюдения (работает на базе ГИС «Единый центр хранения и обработки данных») было подключено 160 тыс. камер, размещенных во дворах, в подъездах, общественных местах, учебных учреждениях, поликлиниках и на других объектах.

«Москва ставит камеры в домофоны. Но если говорить о подъездах, то установка происходит по инициативе жителей, и тут еще Москве есть куда развиваться. А регионы находятся в начале пути», — сказал главный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк, добавив, что все данные должны быть интегрированы, чтобы не было проблем с обменом информацией между ведомствами и не пришлось устанавливать несколько камер в одних и тех же местах.