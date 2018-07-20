Непрофессионалы лишатся мигалок

МЧС проведет переаттестацию всех спасателей

МЧС по инициативе нового министра Евгения Зиничева перепроверит результаты прошлогодней аттестации спасательных служб других ведомств. Причина — непрофессионализм и использование автомобилей с символикой МЧС не по назначению

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Большой аудит

В МЧС решили пересмотреть результаты аттестации не подотчетных ведомству аварийно-спасательных служб за 2017 год. Об этом говорится в письме председателя межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей заместителя министра Владлена Аксенова. Письмо (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в МЧС) было разослано в министерства и ведомства, региональным властям и в территориальные органы МЧС.

В письме Аксенов дает поручение аттестационным комиссиям организовать работу по пересмотру результатов аттестации и отозвать, при необходимости, ранее выданные документы.

Внештатные спасатели В пресс-службе МЧС пояснили РБК, что межведомственная аттестационная комиссия объединяет специалистов из различных ведомств, в структуре которых есть спасатели (Минобороны​, Минэнерго, Минпром, «Росатом», Росморречфлот, Росавиация и др.), а также специалисты надзорных органов (Ростехнадзор), отвечающих за соблюдение правил промышленной безопасности. Аттестация проводится раз в три года, уточнили в ведомстве. В ходе аттестации проверяются здоровье, психическое состояние, выполнение физических нормативов, уровень знаний и навыков спасателей. Всего, по данным на 1 июня этого года, в России зарегистрировано более 7 тыс. аварийно-спасательных формирований, среди них 5577 — профессиональных, 1418 — нештатных и 32 — общественных. В атомной промышленности насчитывается 76 формирований, в топливно-энергетическом комплексе — 968, на железнодорожном транспорте — 310, на морском и речном транспорте — 42, на авиатранспорте — 239, в металлургической промышленности — 237, в химической промышленности — 343, в субъектах Федерации — 523.

Аксенов требует при пересмотре результатов аттестации опираться, в частности, на материалы подготовленного в МЧС июньского аналитического обзора об итогах работы аттестационных комиссий в 2017 году (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в МЧС), который также отправлен в Генпрокуратуру для принятия мер реагирования. В этом документе утверждается, что в большинстве комиссий не соблюдали правила оформления документов, оформляли свидетельства об аттестации на не утвержденных в МЧС бланках, произвольно определяли наличие личного состава и игнорировали низкую укомплектованность аварийно-спасательных служб. Кроме того, имело место, говорится в обзоре, незаконное присвоение ведомственным спасательным службам статуса профессиональных, что дало им право заключать договоры на обслуживание объектов и использовать на своих автомобилях спецсигналы.

«Новый министр [Евгений] Зиничев наводит порядок в ведомстве: решил «перетряхнуть» спасательные службы. Основные претензии касаются профессиональной подготовки спасателей», — утверждает источник РБК в центральном аппарате МЧС.​

Как уточнили в пресс-службе МЧС, внеочередная аттестация может быть проведена, если прокуратура выявит нарушения.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.​​​



Мигалка, как у пожарных

В пресс-службе МЧС уточнили, что, получив статус профессионального, ведомственное аварийно-спасательное формирование может обратиться в ГИБДД и зарегистрировать автомобили со спецсигналами и символикой спасателей. «По ГОСТу оранжево-синие полосы — «раскраска» аварийно-спасательных служб, это не только МЧС, но и региональные службы или спасательные подразделения нефтедобывающих компаний. Сейчас обсуждается, чтобы оранжево-синие полосы на машинах оставить только за МЧС», — рассказали в ведомстве.

Как говорит источник РБК, на совещаниях руководства МЧС говорилось о необходимости пресекать случаи, когда машины спасателей используют для перевозки людей, не имеющих отношения к ведомству.

По словам собеседника РБК, одной из причин ужесточения контроля за аттестационными комиссиями стали скандалы с машинами со спецсигналом и символикой спасателей. Один из них имел место в апреле этого года на Тверской улице, когда мотоциклист врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser, окрашенный в цвета МЧС. Собеседник РБК в полиции сообщил, что машина была оформлена на ООО «Нацздравпроект».

«Цех деятелей культуры» По данным СПАРК, бенефициаром «Нацздравпроекта» и ООО «Профессиональное аварийно-спасательное формирование «Спецгорспас» является Лев Ланцман. На сайте «Спецгорспаса» размещено свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ. В графе «Наименование аварийно-спасательной службы» указано «профессиональное аварийно-спасательное формирование «Спецгорспас» общества с ограниченной ответственностью «Нацздравпроект». А также указан статус аварийно-спасательной службы — «профессиональное». Свидетельство действительно до 24 марта 2019 года. В базе данных говорится, что компания занимается «деятельностью по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельностью по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии». «Спецгорспас» заключил в 2018 году контрактов на общую сумму 4,1 млн руб., согласно СПАРК. Компания сотрудничает с ГБУ «Жилищник» в 18 районах Москвы, а также с ЦПКиО Горького. Компания поставляет, устанавливает и обслуживает аварийно-спасательные устройства, предназначенные для спасения и оказания помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового присутствия людей. На сайте общественной организации «Столичный цех деятелей культуры» (при комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы) Лев Ланцман фигурирует как заместитель председателя ее координационного совета. Председателем совета является депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, сопредседателем — министр культуры Владимир Мединский. В его состав также входят Марк Захаров, Иосиф Кобзон, Александр Калягин и еще целый ряд деятелей культуры.

После ДТП бенефициар «Нацздравпроекта» Лев Ланцман заявлял радиостанции «Говорит Москва»: «Это не машина МЧС. Она не взята у государства, не взята в аренду. Эта [машина] аварийно-спасательного формирования, негосударственная, купленная за деньги этой организации. Она используется только в обеспечительных целях». Бизнесмен признавал, что пользуется машиной по делам, «связанным с оперативными мероприятиями», но при этом не включает мигалку.

Сергей Гринь, директор компании ООО «Профессиональное аварийно-спасательное формирование «Спецгорспас», которое является спасательным подразделением «Нацздравпроекта», сообщил РБК, что «аттестация в компании проходила не так давно и никаких нарушений выявлено не было».

Работа по договору

Еще один источник в центральном аппарате МЧС рассказал РБК, что грядущая переаттестация может быть связана с попыткой перевести все аварийно-спасательные службы под контроль МЧС.

Наибольшее количество спасателей аттестованы в топливно-энергетическом комплексе. Источник в крупной нефтяной компании пояснил РБК, что на всех опасных объектах действуют собственные аварийно-спасательные службы, которые моментально реагируют в случае аварии или происшествия, а уже потом к ним при необходимости подключаются спасатели МЧС. «В редких случаях привлекаются частные аварийно-спасательные компании», — отметил он.​

Взаимодействие с МЧС «очень плотное», уточнил собеседник. По его словам, с министерством заключено долгосрочное соглашение, в рамках которого проводятся учения и совместные действия по ликвидации происшествий.

Источник в нефтяной компании также уточнил, что там не знакомы с планами МЧС переподчинить себе все аварийно-спасательные службы. «Если собственные аварийно-спасательные службы компаний, работающие на опасных объектах, также будут подчинены МЧС, то это приведет к снижению эффективности, повышению рисков и в конечном счете увеличению нагрузки на бюджет», — уверен собеседник РБК.