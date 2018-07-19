Незваный ГОСТ

ПотребрынокПравительство планирует начать борьбу с «легальным фальсификатом»

Правительство намерено запретить производителям называть российским сыром или шоколадом продукты, произведенные не по ГОСТу. Инициатива должна снизить долю «легального фальсификата»

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Предложение запретить производителям называть продукты закрепленными по ГОСТам названиями, если они не соответствуют требованиям этого стандарта, в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение Минпромторг, сообщил РБК источник, близкий к министерству. Разработкой инициативы вместе с министерством занималось Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В пресс-службе Росстандарта подтвердили такую инициативу — она будет оформлена как поправки в ФЗ-162 «О стандартизации», «вводящие законодательный запрет на использование «придуманных» наименований продукции для схожих товаров и допускающие использование таких названий только для продукции, соответствующей ГОСТу». По словам представителя службы, на сегодняшний день российским законодательством не регулируется проблема «легальной» фальсификации. «Ожидается, что после внесения соответствующих изменений в законодательство доля «легально» фальсифицированной продукции заметно снизится», — отметили в службе.

Легальная фальсификация

Бороться с проблемой «легальной фальсификации», которая пока никак не регулируется законодательством, предложило в сентябре прошлого года Роскачество в рамках госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Под «легальной фальсификацией» подразумевается введение потребителей в заблуждение относительно свойств и качеств товара — производители таких продуктов маскируют их под товары с традиционными названиями, следовало из доклада руководителя Роскачества Максима Протасова к заседанию госкомиссии 27 сентября. Сейчас такое введение в заблуждение потребителя формально не противоречит закону, поскольку обязательных требований к идентификации в большинстве категорий товаров нет.

По итогам госкомиссии, межведомственной рабочей группе совместно с Росстандартом и Роскачеством было поручено до первого квартала 2018 года проработать вопрос «об установлении законодательного запрета на использование в названиях товаров названий, тождественных или сходных до степени смешения с придуманными названиями, установленными стандартами, за исключением продукции, выпускаемой по этим стандартам», говорится в выписке протокола по итогам заседания (есть в распоряжении РБК). Отдельно Росстандарту было поручено проработать вопрос о включении идентификационных признаков на категории и подкатегории выпускаемой по ГОСТу продукции в основополагающие национальные стандарты.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, предложение Роскачества о внесении изменений в технические регламенты в части запрета на использование названий, схожих с «гостированными», в министерстве считают целесообразным.

Спасительные буквы ТУ

Ранее Роскачество уже обращало внимание на то, что на полках есть внешне идентичные товары с одинаковым наименованиями, которые принципиально отличаются по составу в зависимости от того, выпущены они по ГОСТу или согласно техническим условиям производителя (ТУ). Например, по итогам исследования наиболее популярных марок зеленого горошка Роскачество нашло у ряда производителей нарушения, но констатировало, что производители «обезопасили себя», обозначив, что продукция произведена по техническим условиям (ТУ), а не по ГОСТам. Также в Роскачестве отмечали, что целый ряд производителей шпрот в масле и молочного шоколада «двумя спасительными буквами ТУ» фактически «избавили себя от необходимости соответствовать параметрам качества».

Фото: Анар Мовсунов / РИА Новости

Примеры такой легальной фальсификации содержатся и в документах к госкомиссии. Например, 19 из 23 наиболее популярных в России образцов молочного шоколада, выпущенного по техническим условиям производителя, назывались ГОСТированным наименованием «молочный шоколад». Если в таком продукте обнаруживается отсутствие молочных жиров (при нормативе ГОСТа — не менее 2,5%), заменители или эквиваленты какао-продуктов, обвинить производителя в фальсификации нельзя, поскольку обязательные требования по идентификации шоколада и молочного шоколада техническими регламентами не установлены. «Мы видели не шоколад, а кондитерскую плитку», — уточнили в Роскачестве. То же самое касается сыров, производимых под зафиксированными в ГОСТе «сортовыми» наименованиями, указывающими на выдержку и вкусовые характеристики продукта. ​ Например, только 7 из 30 продуктов с ГОСТированным названием «российский» содержали указание на соответствие продукта ГОСТу — остальные производители выпускали «российский сыр» по ТУ. При этом по составу, рецептурам и вкусовым характеристикам сыр не соответствовал традиционному сыру сорта российский.

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) введение запрета на ГОСТ-названия поддерживает, сообщил РБК исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков. По его словам, так называемая легальная фальсификация действительно является большой проблемой для рынка. Потребителя вводят в заблуждение относительно потребительских свойств товара, которыми он не обладает, например «в упаковке якобы йодированной соли, произведенной по техническим условиям, содержание йода может быть в 80 раз меньше, чем в соли, выпущенной по ГОСТу», указывает он. Зачастую товары, выпущенные по ТУ, за счет экономии на ингредиентах или их пропорциях стоят дешевле и стоят на полке рядом с ГОСТовскими, таким образом фактически «отбирая» долю рынка добросовестных игроков. «При этом продукция, произведенная по ТУ, безусловно, имеет право на существование, главное, в данном случае соблюдать добросовестные правила игры», — добавляет он.

Молочная отрасль не участвовала в обсуждении данной инициативы, но в целом поддерживает работу государства по борьбе с введением потребителя в заблуждение, говорит представитель Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит. Категория «российский сыр» — одна из самых популярных в России, такие сыры (произведенные и по ТУ, и по ГОСТу) занимают значительную долю рынка. «В случае с сыром и нарушениями ГОСТа необходимо серьезно подходить к проверкам и методикам, важно, чтобы к этому были привлечены высококвалифицированные специалисты отрасли — ГОСТ прописывает и наличие индивидуального вкуса, цвета, запаха, размера глазков и т.д.», — отмечает Жебит.

Кондитерская плитка и шоколад — два абсолютно разных продукта, указывает Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД; объединяет крупнейших производителей, которые выпускают около 85% всего российского шоколада и порядка 65% от общего объема производства кондитерских изделий в стране). Требования к шоколаду прописаны в межгосударственном ГОСТе на шоколад 2014 года — он гармонизирован с международным стандартом на шоколад. Кондитерская плитка — это априори более дешевый продукт с низкими (по сравнению с шоколадом) потребительскими свойствами, поэтому и разница в цене между шоколадом и кондитерской плиткой может достигать 10 раз, указывает Лашманкин.

Требования к кондитерским плиткам также закреплены в ГОСТе, но это национальный ГОСТ-Р «Изделия кондитерские и полуфабрикаты». «Соответственно, те производители, которые называют кондитерскую плитку шоколадом, пытаются выдать продукт с более низкими потребительскими свойствами за более дорогой продукт и откровенно вводят потребителей в заблуждение — таких производителей «нужно ловить за руку», — отмечает Лашманкин. Но сегодня, по его словам, открытого фальсификата в кондитерской промышленности практически нет, а для борьбы с ним хватает существующих инструментов. Значительная часть кондитерских изделий в России (по приблизительным оценкам АСКОНДа, около половины) сегодня производится именно по техническим условиям, а не по ГОСТам, многие из которых были разработаны еще в советское время, и не успевают меняться вслед за вкусами потребителей, указывает он. Предлагаемый запрет может привести к снижению объема выпуска кондитерских изделий, но никак не приведет к улучшению качества продукции, предупреждает Лашманкин.