Москва оказалась не глупее других

McKinsey оценила уровень использования «умных» технологий в крупных городах мира

Качеством работы сервисов онлайн-такси в Москве довольны 95% москвичей, это лучший показатель среди крупных городов, оценила McKinsey. По уровню использования «умных» решений Москва сопоставима с Сингапуром, Гонконгом и Нью-Йорком

Фото: Владислав Шатило / РБК

Абсолютное большинство москвичей (95%) довольны качеством работы онлайн-сервисов заказа такси — это самый высокий показатель по сравнению с другими мировыми столицами. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании McKinsey в отчете «Технологии умных городов: что влияет на выбор горожан?» (копия есть у РБК).

Онлайн-такси использует 81% жителей столицы. Стоимость 1 км поездки по отношению к средней зарплате составляла 0,05%. Это один из наиболее низких показателей в выборке. Ниже цена была зафиксирована только в Сингапуре (0,02%) и Шанхае (0,04%). При этом уровень удовлетворенности в этих городах также был достаточно высоким: 92 и 87% соответственно.

Доля легальных водителей столичного такси составляет 80%. При этом более 85% заказов такси делается через мобильные приложения. Москва также является лидером по количеству разрешений на работу такси (с учетом численности населения). В настоящее время ежегодно совершается 212 млн поездок на такси, то есть примерно 3,5% от общего количества поездок, совершенных на всех видах транспорта, отмечают авторы исследования. «Правительство Москвы выдает новые лицензии на работу такси без ограничения по количеству. Выдаваемые лицензии полностью покрывают имеющийся спрос», — отмечается в исследовании.

Как считала McKinsey «Умный» город в широком смысле — это муниципальное образование с хорошо развитой технологической инфраструктурой. После 2016 года эксперты заговорили о концепции «Умного города 2.0.», которая предполагает, что в ведущих мегаполисах 70–80% взрослого населения, имеющего доступ к интернету, пользуются какими-либо «умными» решениями. McKinsey провела опросы населения в 50 городах мира, для углубленного анализа по конкретным решениям для «умного» города компания отобрала 15 городов из разных регионов мира (Барселона, Берлин, Гонконг, Дубай, Лондон, Мельбурн, Мехико, Москва, Нью-Йорк, Париж, Сан-Паулу, Сеул, Сингапур, Токио, Шанхай). В отчете также использовались данные о сводном индексе развития общественного транспорта, индексе доступности частного транспорта, тарифах онлайн-такси в расчете на километр, о посещении сайтов, активных пользователях мобильных приложений — на основе измерений SimilarWeb и др. Согласно исследованию в среднем 36% москвичей старше 18 лет пользуются «умными» решениями для города. Аналогичный показатель McKinsey зафиксировала в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сан-Паулу, Сеуле, Мехико и Нью-Йорке. Наиболее высокая доля пользователей «умных» решений, по данным McKinsey, в Шанхае — 52%. Ниже, чем в Москве, показатель был зафиксирован в Париже, Лондоне, Барселоне и Берлине (25%), а также в Мельбурне и Токио (менее 20%). «Многие примеры роста популярности «умных» решений отмечаются в развивающихся странах <…>. Нью-Йорк — единственное исключение из этой закономерности. Вполне возможно, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия отлаженных и эффективных традиционных решений», — отмечается в исследовании. Например, если 20 лет назад по всему городу были установлены парковочные счетчики, в силу привычки и из соображений экономии у них будет меньше стимулов воспользоваться «умным» решением для оплаты парковки.



Транспорт в Сети

Как рассказывал в начале 2018 года в интервью «Российской газете» замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин, в столице выдано более 47 тыс. действующих разрешений для такси и 127 тыс. — в Московской области (по экспертным оценкам, 40% из них работают в Москве). Разрешения выдавались на каждый автомобиль. Он говорил, что это один из самых молодых таксопарков в Европе — в 2017 году средний возраст машин был 2,8 года. Ежесуточно совершалось 715 тыс. поездок, средняя цена поездки составляла 460 руб.

Согласно исследованию Аналитического центра при правительстве Москвы, столица являлась лидером по количеству официальных такси с показателем в 7,36 выданных разрешения на 1 тыс. жителей города. Время подачи машины в Москве снизилось с десяти минут в 2015 году до четырех-пяти минут на конец 2017 года. Средняя стоимость поездки снизилась на 35% за счет увеличения доли коротких поездок.

«Популярность онлайн-сервисов заказа такси обусловлена в первую очередь тем, что за последние пару лет значительно сократилось время ожидания машины. Также удобство онлайн-сервисов состоит в том, что пассажир может самостоятельно выбрать класс автомобиля и оценить длительность и стоимость поездки», — считает старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Екатерина Решетова. Водители, в свою очередь, понимают, что у такси, подключенного к агрегатору, больше шансов найти клиента, и этим обусловлен рост количества легальных перевозчиков, отметила она.

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Не только такси

Как отмечает McKinsey, популярность сервисов заказа такси обратно пропорциональна популярности каршеринга. Если в столице онлайн-сервисами такси пользуется 81% населения, то каршерингом — только 15% респондентов. «В целом тенденция такова, что все чаще москвичи предпочитают вызвать такси или воспользоваться каршерингом, вместо того чтобы ехать на личном автомобиле», — говорит Екатерина Решетова, добавляя, что этим, в частности, обусловлен и рост популярности приложений для парковки.

Согласно данным McKinsey, Москва находится на пятом месте по популярности использования приложений для парковки, уступая Шанхаю, Гонконгу, Сингапуру и Барселоне. Две основные функции, реализованные и используемые в большинстве городов, — это навигация до места парковки и внесение электронного платежа за парковку через приложение для смартфона. Подобные приложения также позволяют экономить и рационально подходить к выбору транспорта, уверена Решетова.

«Столичные автомобилисты стали чаще задумываться о том, где им оставить машину, еще до того, как выезжают из дома. Через приложение они проверяют стоимость парковки в том месте, куда едут, и решают, а стоит ли вообще ехать на своей машине или удобнее воспользоваться общественным транспортом, особенно когда речь заходит о центре столицы», — говорит она.

Москвичи также являются активными пользователями столичного портала госуслуг — им пользуются 85% респондентов, что является самым высоким показателем в выборке. В исследовании отмечается, что правительство Москвы через свой веб-портал оказывает 250 видов услуг в различных областях. На текущий момент электронными услугами городского правительства пользуются 6,5 млн человек, а более 75 тыс. жителей ежедневно используют мобильное приложение (предоставляющее доступ к 14 наиболее востребованным услугам).

Есть «умные» решения, в которых Москва отстает. Например, сервисами аренды жилья пользовались только 11% жителей столицы. На 1 тыс. горожан в столице приходится менее одного предложения о сдаче квартиры в аренду. При этом в Париже, который является лидером по данному показателю, сервисами аренды пользуются 27% горожан, а на 1 тыс. жителей приходится 18,6 объявления.

Также москвичи редко пользуются велопрокатом. Если в Шанхае на одного жителя приходится более 60 поездок в год, то в Москве — 0,1 поездки. Жители Москвы почти не следят за активностью городской администрации в социальных сетях. За последние полгода только 18% москвичей посещали страницу своего города в любой из соцсетей.