ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБК
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,37 62,52 EUR Нал. 73,66 72,76 USD Бирж. 63,04 +0,44 EUR Бирж. 73,32 +0,36 USD ЦБ. 62,44 +0,18 EUR ЦБ. 73,24 +0,45 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7415,90 +706,90 IMOEX 2294,94 -0,69% RTSI 1146,74 -1,58% Brent 71,63 -0,44% DJIA 25119,89 +0,22% Nasdaq 7855,12 +0,63%
Генерал не успел в адвокаты
Лента новостей
В России не будут вводить налоги для майнеров и криптотрейдереров 12:57, Крипто СМИ сообщили о крушении в Индии истребителя МиГ-21 12:51, Общество В АТОР рассказали о заработанных Россией на ЧМ 850 млрд руб. 12:46, Общество Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 12:44, РБК и «Шелл» Илон Маск извинился перед британским дайвером за слова о педофиле 12:36, Общество В МТС опровергли сообщения о сбое в работе сети 12:33, Общество «Интер РАО» прекратило полномочия члена правления Мирсияпова 12:26, Общество «Автодор» рассказал о первых частных инвестициях на третий участок ЦКАД 12:21, Бизнес Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 12:21, РБК и Sony Bravia Защита Шестуна заявила о проблеме с выборами из-за перевода в «Лефортово» 12:19, Политика Дума ужесточила ответственность за проведение азартных игр без лицензии 12:16, Общество Риелторы заметили резкое сокращение предложения новостроек в Москве 12:13, Недвижимость Антонов увидел уменьшение «расщелины» между США и Россией после саммита 12:09, Политика Мать ребенка-инвалида рассказала о вызовах в УВД после закрытия дела 12:03, Общество Пранкеры разыграли Могерини и Юнкера от лица премьер-министра Армении 12:01, Общество Как правильно подобрать солнцезащитные очки 11:59, РБК Стиль и Roberto Cavalli Прогнозы дня: нефть продолжит давить на рынок акций 11:55, Quote Stellar получил сертификат соответствия шариату: курс токена вырос на 20% 11:52, Крипто Госдума одобрила схему передачи оборонных кредитов в Промсвязьбанк 11:48, Финансы Друг назвал причину смерти экс-солиста группы «Доктор Ватсон» 11:47, Общество Компания Игоря Чайки начала продавать в Китае российскую косметику 11:42, Бизнес Генпрокурор Украины призвал забыть о «ватной традиции» обливания зеленкой 11:39, Общество Какой автомобиль выбрать для большой семьи 11:33, РБК и Volkswagen Teramont Названа дата прощания с актером Владиславом Жуковским 11:31, Общество Словакия выдала России члена банды Басаева 11:25, Общество Bloomberg узнал о планах Белого дома расследовать поставки урана в США 11:24, Экономика Boeing получил контракт на $3,9 млрд на новые самолеты для президента США 11:24, Бизнес Пять экспертов — о трудоустройстве людей за 40 11:19, Партнерский материал
Генерал не успел в адвокаты
Газета № 128 (2852) (1807) 17 июл, 11:27
0
Генерал не успел в адвокаты
Арестован ближайший соратник главы СК Александра Бастрыкина
Бывший начальник столичного управления СКР Александр Дрыманов арестован. Ближайший соратник Бастрыкина стал обвиняемым по делу о взятке от криминальных авторитетов. Вероятность ухода главы СК все выше, говорят источники РБК
Александр Дрыманов (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

​Во вторник, 17 июля, Лефортовский суд арестовал бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова. ФСБ ходатайствовала о его взятии под стражу по подозрению в преступлении по п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размере;​ максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы).

Перед началом заседания генерал заявил, что «готов к процессуальному сражению» с ФСБ. На вопрос корреспондента РБК о том, почему он не уехал, зная об уголовном преследовании, Дрыманов ответил: «Куда уезжать-то? Это наша родина». Реплика генерала рассмешила оперативных сотрудников ФСБ, которые сопровождали его в суде. После этого заседание прошло в закрытом режиме — об этом председателя суда просило следствие, защита не возражала. В итоге Дрыманов арестован на два месяца, до 12 сентября.

Генерал без защиты

Сотрудники ФСБ задержали Дрыманова в понедельник в одном из столичных бизнес-центров. Об этом РБК сообщил источник в СКР и подтвердили три собеседника, близких к нему. «Решение о задержании было принято около месяца назад, вчера он был задержан по подозрению в причастности к получению взятки по делу Шакро Молодого», — рассказал во вторник источник, знакомый с материалами расследования.

Оперативники планировали задержать генерала после вступления в силу приговора полковнику СКР Михаилу Максименко (его дело Верховный суд рассмотрит в конце июля), однако ситуация изменилась. «На прошлой неделе он [Дрыманов] активно занимался получением адвокатского статуса в Волгоградской области», — отметил собеседник в СКР.

Кухня СКР: что мы узнали из процесса Максименко о жизни следователей
Общество

Руководители региональных управлений СКР имеют особый статус: они относятся к лицам, начать уголовное преследование которых уполномочен только председатель СКР. Однако Дрыманов уже уволен, уточнил один из собеседников в Следственном комитете. Официально указ президента об отставке генерала не публиковался, но на сайте столичного главка СК его фамилия исчезла из раздела о руководстве.

Михаил Максименко (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

В случае получения статуса адвоката уголовное дело в отношении генерала также мог возбудить только Следственный комитет. «У Дрыманова хорошие отношения с начальником управления СКР по Волгоградской области Михаилом Мурзаевым, именно поэтому он пытался получить статус адвоката в этом регионе», — говорит другой источник в СК.

По словам второго источника, Мурзаева некоторое время назад рассматривали в качестве кандидатуры на должность заместителя председателя СКР. «В Волгоград было отправлено несколько проверок. Они не нашли серьезных нарушений, но идею перевода Мурзаева в Москву почему-то отложили», — добавил источник.

В пресс-службе Следственного комитета не смогли оперативно ответить на запрос РБК.

Сигналы от ФСБ

Еще в сентябре 2017 года у Дрыманова прошли обыски, сообщили источники РБК. В начале года представители Генпрокуратуры назвали его в числе офицеров, причастных к коррупции и связям с криминалитетом. Это произошло на одном из судебных заседаний по делу полковника Михаила Максименко, которому наряду с несколькими другими высокопоставленными сотрудниками СКР вменялось получение взяток за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца) — подручного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).

Шакро и СКР

Высокопоставленные сотрудники Следственного комитета оказались в центре внимания ФСБ в ходе расследования громкого дела о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, в ходе которой погибли два человека. По мнению следствия, Шакро Молодой хотел завладеть рестораном и вымогал у его хозяйки 8 млн руб. В самой перестрелке участвовали подручные Шакро, в том числе его «правая рука» Андрей Кочуйков, их противниками были адвокат и экс-сотрудник ФСБ Эдуард Буданцев и его помощники, которых на помощь вызвала хозяйка ресторана. В результате конфликта погибли два человека, еще семеро получили ранения.

В июле 2016 года по обвинению в получении взятки за освобождение из СИЗО арестованных участников перестрелки на Рочдельской улице Кочуйкова и Романова,​ были задержаны высокопоставленные офицеры СКР — заместитель Дрыманова генерал Денис Никандров, начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов, спустя еще год — второй зам Максименко Денис Богородецкий (его преследование ФСБ затем прекратила в связи с деятельным раскаянием). В конце 2017 года был арестован бывший глава управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко.

Часть материалов в отношении Максименко была выделена в отдельное производство и передана в суд. Обстоятельства получения взяток другими офицерами СКР пока продолжают расследоваться. В апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил Максименко к 13 годам строгого режима и штрафу 165 млн руб.

В марте 2018 года Калашов и его приближенные были приговорены к длительным срокам заключения. Уголовное дело в отношении Буданцева прекратили «в связи с отсутствием состава преступления», а сам он и его помощники были признаны потерпевшими.

Гособвинитель Борис Локтионов заявил тогда, что взятку за освобождение Итальянца получили несколько высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, в том числе Дрыманов. Генерал тогда не был фигурантом уголовного дела и допрашивался лишь в качестве свидетеля.

Генерал Никандров заявлял следователю ФСБ, что дал начальнику взятку в сумме €9850 за общее покровительство и собственное назначение на должность, следовало из документов, оглашенных в рамках процесса по делу Максименко.

В разговоре с РБК Дрыманов все обвинения в свой адрес опровергал. Слова Никандрова он называл оговором и следствием давления, которое оперативники ФСБ оказывают на Никандрова в СИЗО «Лефортово».

Денис Никандров (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

ФСБ давно добивалась возбуждения уголовного дела в отношении Дрыманова, говорилось в документах: материалы на него направляли председателю СКР Александру Бастрыкину. Однако тот не дал им хода. Дрыманов считается близким соратником главы СКР, рассказывали собеседники РБК.

После заявлений гособвинения Дрыманов пришел в суд и дал показания по делу Максименко. «Я знаю только, что, чтобы скомпрометировать меня, было доложено большим руководителям. ФСБ сейчас будет доказывать мою причастность всеми доступными способами. У них другого выхода нет, они уже доложили обо всем на самый верх», — сказал тогда генерал.

Накануне задержания Дрыманова, 15 июля, агентство «Росбалт» сообщило, что Никандров дал следствию показания, согласно которым Дрыманов передал ему взятку в своем служебном кабинете. «Дрыманов А.А. вышел из комнаты отдыха и передал мне мешок «Боско», наполненный денежными купюрами, и прошептал: «Здесь 200 тысяч». Исходя из того, что я видел в комнате отдыха доллары США, я понял, что в мешке $200 тыс.», — цитировало агентство показания генерала Никандрова.​

Кто такой генерал Дрыманов

Дрыманов официально стал руководителем ГСУ по Москве в декабре 2015 года, хотя фактически сменил своего предшественника Вадима Яковенко несколькими месяцами ранее. До перехода в московский главк он возглавлял в СКР управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны: в производстве этого подразделения, например, было уголовное дело украинки Надежды Савченко. Дрыманов также курировал расследование дела о геноциде граждан Южной Осетии во время войны 2008 года, а также второе «дело ЮКОСа» в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Несогласованный арест

Дрыманов считается ближайшим соратником Бастрыкина, ранее говорили источники РБК в ведомстве. Уход Дрыманова они называли очередным ударом по главе Следственного комитета. Один из собеседников РБК в СКР заверил, что новость о задержании генерала «нельзя назвать неожиданностью для Бастрыкина, но никакого согласования с ним не было».

По словам источника, сотрудники ведомства давно обсуждают возможную отставку председателя СКР и будущую реформу ведомства. В середине мая уход Бастрыкина анонсировало государственное агентство «РИА Новости», сообщив о планах назначить его судьей Конституционного суда.

Александр Бастрыкин  (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

Задержание Дрыманова ослабит позиции Бастрыкина, но не означает его ухода. Такого мнения придерживаются два других источника РБК в СКР. «Конечно же, произошло ослабление позиций Бастрыкина и комитета, но Александр Иванович лично участвует во всех совещаниях, контролирует резонансные дела, — рассказывает один из собеседников. — Принятие всех основных решений остается за ним».

Основные претензии к Бастрыкину были сформулированы президентом, когда только начиналось дело Максименко и Никандрова, уточняет второй источник. «Тогда президент вызывал председателя СКР и у них был неприятный разговор», — утверждает он.

По его словам, после разговора с президентом Бастрыкин начал укреплять Санкт-Петербургскую академию СКР. «Он создал там порядка 60 должностей и выделил дополнительное финансирование для академии, в то время как в центральном аппарате комитета шло сокращение фондов и бюджетов», — рассказал собеседник.

Кроме того, Владимир Путин высказывал претензии к Бастрыкину на совещании, посвященном расследованию пожара в ТРК «Зимняя вишня», утверждает источник. «Но они стали частью общей взбучки силовиков», — добавил собеседник.

Борьба с коррупцией

Оба собеседника РБК уверены, что судьбу Александра Бастрыкина и Следственного комитета будет решать только президент. «Так что слухи о смерти СКР сильно преувеличены», — резюмирует источник.

В то же время другой собеседник, близкий к ведомству, уверен, что задержание Дрыманова — победа группы лоббистов, в которую входят сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры, которые давно пытаются дискредитировать комитет. «Уже сейчас те люди, от которых зависит принятие кадровых решений, смотрят в сторону кадрового резерва», — отметил собеседник.

В конце апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею генпрокурора Юрия Чайки вернуть прокуратуре контроль за следствием. Спикер верхней палаты заявила о подготовке сенаторами соответствующего законопроекта.

Александр Бастрыкин задержание Дрыманова публично не комментировал, как и все предыдущие заявления прокуратуры и ФСБ о причастности экс-главы ГСУ к делу о взятке. Согласно сайту ведомства, в день задержания Дрыманова у Бастрыкина проходила рабочая встреча по вопросам противодействия коррупции с председателем Следственного комитета Белоруссии Иваном Носкевичем.

Авторы: Маргарита Алехина, Дмитрий Серков, Владимир Дергачев, Максим Солопов.
Теги: Александр Дрыманов , ГСУ СКР , дело Шакро , СКР , Александр Бастрыкин , ФСБ
Материалы по теме
Полковник СКР Максименко получил 13 лет за взятку по делу ОПГ Шакро Общество
Дрыманов заявил о намерении жаловаться Чайке на следствие по делу СКР Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter