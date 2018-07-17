ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБК
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,07 62,16 EUR Нал. 74,01 72,77 USD Бирж. 62,60 +0,27 EUR Бирж. 72,96 -0,03 USD ЦБ. 62,44 +0,18 EUR ЦБ. 73,24 +0,45 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 7382,90 +729,20 IMOEX 2310,92 -1,00% RTSI 1165,14 -1,31% Brent 71,95 -0,37% DJIA 25122,30 +0,23% Nasdaq 7855,90 +0,64%
Почему в Иране так ждали итогов
Лента новостей
Крупнейший бойцовский чемпионат UFC откроет в России дочернюю компанию 00:02, Общество Эксперты назвали 12 не поддержавших публично пенсионную реформу регионов 00:00, Политика В Белом доме погас свет после слов Трампа о доверии американской разведке 17 июл, 23:51, Политика СМИ узнали о предложениях Счетной палаты по доработке пенсионной реформы 17 июл, 23:39, Общество Трамп отказался от сказанных на встрече с Путиным слов о вмешательстве 17 июл, 23:28, Политика Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 17 июл, 22:51, РБК и Ингосстрах «Спорт-Экспресс» обвинил Кирьякова в нападении на журналиста Рабинера 17 июл, 22:49, Спорт Суд ограничил ознакомление Серебренникова с материалами уголовного дела 17 июл, 22:42, Общество Дрыманов назвал себя грамотным специалистом и отказался от адвоката 17 июл, 22:35, Политика В Санкт-Петербурге загорелась киностудия «Ленфильм» 17 июл, 21:56, Общество Трамп предпочел «взаимодействие с Путиным» вражде 17 июл, 21:55, Политика Президента Финляндии прооперировали после встречи Путина и Трампа 17 июл, 21:45, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 17 июл, 21:40, РБК и IWC Мария Шарапова снялась с турнира в Сан-Хосе 17 июл, 21:28, Спорт Экс-глава СК Дрыманов обжалует свой арест 17 июл, 21:22, Политика Единороссы предложили вдвое снизить НДФЛ для пожилых 17 июл, 21:19, Экономика Генпрокуратура заявила о просьбе Путина поправить его оговорку о Браудере 17 июл, 20:58, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 17 июл, 20:56, Партнерский материал В Киеве рассказали о грозящей нехватке хлора для обеззараживания воды 17 июл, 20:47, Общество Катарцы за один день ЧМ потратили на Никольской ₽8 млн на четыре покупки 17 июл, 20:46, Финансы Россия будет экспортировать газ через Украину по «европейскому» контракту 17 июл, 20:45, Бизнес Климкин исключил возможность России изменить решение Стокгольмского суда 17 июл, 20:37, Политика Кто такая Мария Бутина и почему ей грозит тюремное заключение в США 17 июл, 20:35, Политика ЦСКА согласился отпустить Александра Головина 17 июл, 20:24, Спорт Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 17 июл, 20:19, РБК и Sony Bravia Аналитики предсказали ослабление рубля из-за смягчения валютного контроля 17 июл, 20:17, Экономика Власти Финляндии оценили затраты на проведение встречи Путина и Трампа 17 июл, 20:06, Политика Суд арестовал экс-начальника столичного СК Дрыманова по делу о взятках 17 июл, 20:02, Общество
Почему в Иране так ждали итогов
Газета № 127 (2851) (1707) Политика, 17 июл, 10:02
0
Юлия Свешникова Почему в Иране так ждали итогов
В Тегеране говорят о необходимости стратегических отношений с Москвой, но все больше боятся стать разменной картой в отношениях России и США

Одной из тем, обсуждавшихся на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, стала ситуация вокруг Ирана, связанная с выходом США из ядерной сделки и стремлением Вашингтона ограничить иранское влияние в Сирии. Американская сторона добивается от Москвы отказа от нейтральной позиции по этому вопросу. В Тегеране опасаются, что Трампу каким-то образом удастся договориться с Путиным, чтобы тот поспособствовал полному выводу иранских и проиранских сил из охваченной гражданской войной страны.

Напомнить о себе

Буквально накануне саммита, 12–13 июля, в Москве пытался повлиять на российскую позицию Али-Акбар Велаяти, советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Он приезжает уже не в первый раз, официальная повестка примерно одна: политическое взаимодействие, расширение экономического сотрудничества, иранская ядерная программа. Со времен предыдущего визита Велаяти в Москву в феврале 2016 года декорации несколько изменились: тогда иранские и российские аналитики обсуждали беспокойство России по поводу возможного ирано-американского сближения, в то время как нынешние встречи 12–13 июля состоялись в период явного обострения «иранской ядерной проблемы». Теперь в Иране, напротив, обсуждают возможность стать разменной картой в отношениях России и США. «Можно ли доверять России?» — это важный внутриполитический вопрос, на который Велаяти, очевидно, искал в Москве положительный ответ.

По прибытии в Россию советник не стал вдаваться в детали двух посланий, которые он привез Владимиру Путину от Али Хаменеи и президента Хасана Роухани, но по традиции назвал двусторонние отношения стратегическими. Основой для этой характеристики по-прежнему служат взаимодействие в Сирии и поддержка Россией так называемой ядерной сделки 2015 года, а также ссылка на «долгосрочную повестку дня, разделяемую двумя странами».

В Москве на заседании Валдайского клуба Велаяти подтвердил, что иранские специалисты находятся в Сирии и Ираке по приглашению легитимных правительств этих стран и покинут их только в случае, если в Дамаске и Багдаде решат, что помощь иранских военных советников больше не требуется. Таким образом, Тегеран снимает с себя ответственность за присутствие на территории иностранных государств. Сопротивление политике США и Израиля в отношении стран региона служит здесь удобной идеологической опорой, особенно в конструкции «Иран и Россия совместно противостоят натиску террористов, подпитываемых из Вашингтона и Тель-Авива».

Недавняя риторика Москвы этим заявлениям не противоречит. 28 июня представитель России в ООН Василий Небензя в своей речи признал законные основания присутствия иранцев в Сирии, хотя при этом в Москве не раз заявляли о необходимости вывода всех иностранных сил с ее территории. Впрочем, в Москве предпочитают отзываться об отношениях с Ираном сдержанно. Например, на каждом саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) повторяются заявления о положительном отношении России к полноценному членству Ирана, который подал заявку еще в 2008 году, но перемены статуса в Тегеране до сих пор не дождались.

По итогам переговоров в Москве Велаяти заявил о готовности российских компаний вложить $50 млрд в энергетический сектор исламской республики, заметив, что это позволит компенсировать выход европейского бизнеса, который вынужден соблюдать санкции США против Ирана. В Кремле, однако, не стали спешить с подтверждением этих инвестиций, а министр энергетики Александр Новак сообщил, что российское предложение к Ирану прежнее — нефть в обмен на товары.

После майского решения Трампа прекратить участие в ядерном соглашении с Ираном в Тегеране сохраняли надежду на Европу. Но несмотря на недовольство европейских лидеров новыми санкциям США, надежд на поддержку европейского бизнеса не так много. Поэтому после фактического провала ядерной сделки — главного достижения президента Роухани — консервативная элита Ирана стремится к демонстрации единства со странами антиамериканского фронта, Россией и Китаем, куда, кстати, Велаяти направился сразу после Москвы.

Вопросы к союзнику

Однако претензий к России у иранцев достаточно. Помимо уже давно обсуждаемых — отказа в 2012 году от поставок комплексов С-300 в связи с санкциями ООН, затяжного строительства Бушерской АЭС — есть и новые. Среди них — готовность России вместе с Саудовской Аравией наращивать экспорт нефти в рамках формата ОПЕК+, частые визиты в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и российское молчание по поводу удара по иранским целям в Сирии 10 мая, как раз на следующий день после очередной встречи Нетаньяху и Путина. Можно вспомнить и недавнее высказывание заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова о том, что предложение о выработке нового соглашения, дополняющего СВПД, «заслуживает рассмотрения», в то время как иранцы неоднократно заявляли о неприемлемости любых приложений к «ядерной сделке». Однако в данной ситуации официальный Тегеран предпочел оставить неприятную рефлексию на потом, устроив встречу Велаяти с Путиным в один день с Нетаньяху и всего за несколько дней до саммита в Хельсинки.

Наилучшим способом подчеркнуть близость двух стран по-прежнему остается военное сотрудничество в Сирии. Недаром Велаяти поспешил заявить о полученном согласии Путина вскоре посетить Тегеран для проведения очередной встречи «астанинской тройки».

Иранские консерваторы любят повторять, что народ давно привык к санкционному давлению, но на самом деле ситуация в Иране гораздо тяжелее, чем в 2012 году, когда были введены наиболее жесткие санкции ООН. Естественно, усиление изоляции в таких условиях крайне нежелательно, а потому и потребовалась коммуникация духовного лидера с президентом России. Попытка представить российско-иранские отношения в рамках парадигмы холодной войны, когда США — главный враг, представляются наилучшим сценарием в Тегеране, где над условно либеральным и прозападным президентом Роухани давно нависает угроза импичмента.

Об авторах
Юлия Свешникова научный сотрудник НИУ ВШЭ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Сирия , Иран , Хасан Роухани , ядерная сделка
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter