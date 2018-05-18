ЦБ против чужих

Контроль за продажей банками продуктов третьих лиц будет усилен

ЦБ к концу года планирует обязать банки отчитываться о продажах населению сложных финансовых продуктов. Банки часто не объясняют клиентам риски таких вложений, выяснила КонфОП в своем исследовании

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

ЦБ рассматривает возможность к концу года обязать банки отчитываться о продажах финансовых продуктов третьих лиц, заявил на проходящем в эти дни Петербургском международном юридическом форуме первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Речь идет о реализации населению небанковских, в том числе структурных, финансовых продуктов.

Структурные продукты представляют собой сложные финансовые инструменты из нескольких компонентов (из инструментов с фиксированной доходностью, например депозитов, и рисковых активов, доход по которым не гарантирован). При продаже таких продуктов банк может предлагать клиентам инструменты третьих лиц, в том числе страховщиков и управляющих компаний. Как отметил Швецов, на фоне снижения процентных ставок интерес населения к структурным инвестиционным продуктам возрос. Предлагая такие услуги, банки не всегда ведут себя добросовестно, признал первый зампред ЦБ.

«Есть, к сожалению, эффект годового KPI клерка. Для того чтобы выполнить план, клерк подходит к вопросу творчески. Он применяет практики, в лучшем случае — это практики недоговаривания о некоторых рисках, в худшем случае — это прямое введение потребителя в заблуждение о характеристиках продукта», — описал сложившуюся ситуацию Швецов (цитата по «Интерфаксу»).

Новая отчетность поможет регулятору «более тщательно мониторить» процесс продаж подобных продуктов, пояснил Швецов. Получив отчетность о продажах, ЦБ сможет проконтролировать, надлежащим ли образом идет продажа финансовых продуктов.

Чего хочет ЦБ

Сейчас ЦБ ведет дискуссию с профильными саморегулируемыми организациями и банковскими ассоциациями, рассказал Швецов. Регулятор считает, что банки должны при продаже соблюдать те же стандарты, которые действуют для компаний — производителей финансового продукта. «Наша задача — поменять законодательство и ввести ответственность продавца, потому что сегодня за продукт отвечает сама управляющая компания, хотя продает его банк. Нам важно, чтобы продавец нес самостоятельную ответственность за то, что он продает», — объяснил Швецов.

ЦБ говорил о необходимости ограничить доступ к структурным продуктам и раньше. Летом 2017 года регулятор сообщал участникам ассоциации региональных банков «Россия», что планирует ограничить физлиц в покупке структурных депозитов, дав такое право только квалифицированным инвесторам. Требования к ним, в свою очередь, регулятор планирует ужесточить — чтобы стать квалифицированным инвестором, необходимо иметь активы на сумму от 10 млн руб. Регулятор отмечал, что непрофессиональный инвестор не в состоянии адекватно оценить риски, связанные с инвестициями в структурные продукты. Однако в итоге такие ограничения введены не были.

Вклады-гибриды и финансовые пирамиды

Один из наиболее распространенных вариантов структурных финансовых инструментов — так называемые гибридные депозиты, когда банки предлагают клиентам вложить часть суммы в депозит, а другую часть — в программу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или инвестиционные паи. При этом крупные банки зачастую не информируют клиентов, что защищенной является только та часть средств, которая размещена на депозите, а деньги, которые вложены в ИСЖ, не застрахованы государством, отмечается в апрельском исследовании Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП, исследование есть у РБК).

По данным исследования, основанного на методе «тайного покупателя», из топ-20 крупнейших российских банков по активам только в девяти (Сбербанк, МКБ, Росбанк, Почта Банк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Райффайзенбанк, ВТБ и Совкомбанк) клиенту предложили обычные вклады, а в остальных сотрудники предлагали открыть вклад под повышенный процент при условии приобретения другого финансового продукта (чаще всего — ИСЖ). При этом, продавая продукт, банки не сообщали о сопутствующих рисках клиенту, выяснили в КонфОП.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Не получая полной информации о рисках, связанных со сложными инвестпродуктами, клиент не может принять взвешенное решение о том, стоит ли ему приобретать данный продукт или лучше открыть обычный вклад, пусть и с менее высокой доходностью, сказал РБК председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. В России финансовая грамотность населения все еще находится на низком уровне. Часто люди подписывают договор, не прочтя его даже по диагонали, веря на слово тому, что предварительно рассказал им менеджер, объяснил Янин.

ИСЖ ­является драйвером всего страхового рынка, объем которого по итогам 2017 года достиг 332 млрд руб. Темп прироста взносов, по оценкам RAEX, составил 54%, а премии по ИСЖ превысили 230 млрд руб. При этом 76% сборов по этому виду страхования идет через банки, а в первой пятерке игроков — Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ.

В ЦБ, отвечая на просьбу РБК прокомментировать результаты исследования КонфОП, признали существование проблемы. «Есть случаи, когда в кредитных организациях вместо договоров вклада гражданам предлагались облигации или иные ценные бумаги или комбинированный договор (часть — на вклад, часть — на инвестиционное страхование), без объяснения особенностей и рисков такого продукта. Банк России считает важным обеспечить полную прозрачность в сфере предложения инвестиционных продуктов», — ответила пресс-служба регулятора.

Банки не против

По словам исполнительного вице-президента Ассоциации российских банков Эльмана Мехтиева, ЦБ с февраля обсуждает с участниками рынка введение новой отчетности. Возможно, о том, в каком формате эта инициатива ЦБ будет реализована, будет объявлено на Международном финансовом конгрессе в начале июня, допустил он. Один из участников обсуждения рассказал РБК, что банки поддерживают инициативу регулятора и выступают только против того, чтобы отчетность об этих продажах была ежедневной и довольно объемной.

В свою очередь, вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков сообщил РБК, что введение новой отчетности о продаже кредитными организациями небанковских финансовых продуктов с ними не обсуждалось. Он отметил, что любая дополнительная отчетность увеличивает издержки банков, которые в конечном итоге ложатся на клиентов.

Отслеживать процесс и объемы продаж банками населению небанковских финансовых продуктов необходимо, признал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. «Приходя в банк, человек в первую очередь рассчитывает купить вклад, застрахованный государством, и продажа других продуктов должна мониториться и очень внимательно регулироваться на предмет надлежащих раскрытий. Важно не допускать продажи неквалифицированным инвесторам опасных финансовых продуктов», — сказал он.

Мониторинг продаж, аналогичный тому, что сейчас предлагает ЦБ, скорее всего, появится и среди профучастников фондового рынка для отслеживания продажи брокерами сложных структурных и инвестиционных продуктов, допустил кредитный аналитик направления «Финансовые институты» S&P Дмитрий Назаров.