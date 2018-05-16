Аварийная реформа

ЦБ начинает либерализацию тарифов ОСАГО

Полис ОСАГО подорожает в среднем на 20% в рамках либерализации этого сегмента рынка, объявил ЦБ. Реформа решит часть проблем страховщиков, но может увеличить среди автовладельцев число отказников от ОСАГО, предупреждают эксперты

Фото: Сергей Киркач / РИА Новости

​Широкий коридор

К концу лета 2018 года Банк России одномоментно расширит тарифный коридор базового тарифа по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на 20% — как вверх по цене, так и вниз, сообщил 15 мая заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. Это произойдет в рамках первого этапа общего комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО, который уже несколько лет является убыточным. По данным ЦБ, в 2017 году убыток страховщиков от ОСАГО составил 15 млрд руб.

После нововведений ЦБ для наиболее массовой категории автомобилей — легковых машин, зарегистрированных на физлиц, — коридор базовой ставки расширится до 2746–4942 руб. вместо текущих 3432–4118 руб. «Сдвижка тарифного коридора на 20% вверх и вниз создаст достаточные конкурентные возможности для страховых компаний и повысит доступность полисов ОСАГО для страховых потребителей», — отметил Чистюхин. По его словам, после расширения коридора средний обобщенный водитель заплатит за полис 7 тыс. руб., тогда как сейчас платит 5800 руб. По самому дешевому полису в тарифной сетке (на мотоциклы) стоимость должна увеличиться с 1500 руб. до 1700 руб. Дату вступления в силу предлагаемых изменений Банк России не уточнил.

На втором этапе реформы рынка ОСАГО ЦБ планирует дать возможность страховым компаниям устанавливать индивидуальные тарифы для каждого страхователя благодаря их более детальной сегментации. Завершить реформу регулятор планирует к 2020 году — в ЦБ надеются, что к этому времени все ограничения по тарифам будут сняты и у страховщиков будет свободный коридор при их определении.

50 сегментов по возрасту и стажу

Сейчас тарифная политика в области ОСАГО полностью находится в компетенции ЦБ; стоимость полиса рассчитывается на основе базового тарифа с поправкой на коэффициенты, учитывающие регион регистрации автомобиля, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также коэффициента бонус-малус (КБМ; учитывает, насколько часто водитель попадает в ДТП). При этом Банк России сейчас может влиять только на тарифный коридор — чтобы изменять сами тарифы на полис, необходимо вносить изменения в закон об ОСАГО.

В рамках первого этапа либерализации тарифов ОСАГО кроме расширения тарифного коридора планируется принять еще две меры: скорректировать коэффициенты по стажу и возрасту и реформировать КБМ, уточнил Чистюхин. По первому коэффициенту предполагается увеличение количества страховых сегментов по возрасту и стажу водителя до 50. Сейчас их всего пять, рассказал зампред ЦБ. «Увеличение общей стоимости премии не предполагается, но для каждой отдельной категории может быть либо понижение, либо повышение — в зависимости от рисковости позиций», — уточнил он.

Если в настоящее время коэффициент возраст/стаж варьируется от 1,0 до 1,8, то в новом варианте диапазон будет от 0,96 до 1,87. По мнению ЦБ, водители от 16 до 24 лет ездят более рискованно, причем накопленный стаж в этом случае «не играет значимой роли — возраст является превалирующим». С этой точки зрения коэффициенты таким водителям «принципиально должны быть повышены», указал Чистюхин. Что касается водителей 25–35 лет, то для них коэффициент при стаже свыше одного года будет уже меньше действующего сейчас 1,7.

КБМ будет присваиваться каждому водителю на один год и в течение года не меняться, как сейчас. Планируется исключить случаи задвоения КБМ, а водителям, у которых из-за аварий накопилось несколько значений такого коэффициента, будет присваиваться при расчете стоимости наименьший из них.

Страховщики «за»

Российский союз автостраховщиков (РСА), как и страховые компании, поддерживает идею либерализации ОСАГО, говорит президент союза Игорь Юргенс. «Мы видим, что органы власти нацелены на вектор поэтапной либерализации ОСАГО. Когда мы говорим о том, что на первом этапе либерализации потребуется отмена нормативного установления ряда коэффициентов, то подразумеваем, что страховщики должны иметь возможность самостоятельно устанавливать дополнительные коэффициенты и определять их размеры», — отметил он.

По оценкам РСА, если идти по этапам ЦБ, сегмент ОСАГО сможет выйти в ноль уже через год после вступления в силу изменений первого этапа.

Решение ЦБ приведет к тому, что полисы станут доступнее для тех, кто покупает ОСАГО, уверен заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Сейчас в убыточных регионах из-за обилия недобросовестных автоюристов страховые компании работают неохотно. Если компании смогут предлагать полисы по более высокой цене, то их присутствие в таких регионах расширится, объясняет он. Привязывая историю убыточности к каждому конкретному клиенту и исходя из его индивидуальных показателей, а не из истории его договоров, страховщики смогут максимально четко определять уровень и качество вождения и потенциальную аварийность клиента, а значит, предложить максимально удобные тарифы в рамках тарифного коридора, замечает представитель «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук.

Расширение коридора и детализированная разбивка по возрасту/стажу позволит более точно и справедливо определить цену для каждой категории водителей, говорит Игорь Иванов. «Это позволит предложить более опытным и безаварийным водителям полисы по меньшей цене», — отмечает он. При этом страховщики не опасаются, что компании будут намеренно занижать стоимость полиса для обогащения. «Нижний коридор как раз и устанавливается для того, чтобы избежать демпинга и не допустить разорения страховых компаний», — поясняет он.

«Проголосуют ногами»

По мнению партнера юридической компании FMG Group Андрея Крупнова, повышение тарифов выглядит не слишком убедительным, тем более что важной проблемой рынка ОСАГО является значительное количество отказников, не имеющих возможности оплачивать страхование даже по нынешним тарифам и «голосующих ногами в сторону черного рынка», что никак не способствует эффективной работе системы обязательного страхования. Эксперт отмечает, что существующая система расчета тарифа ОСАГО имеет ряд серьезных недостатков. В частности, привязывание стоимости полиса ОСАГО к автомобилю в каком бы то ни было виде никак не соответствует сути риска, принимаемого на страхование по данному виду, ведь источником риска в преобладающей степени является водитель, а не автомобиль, говорит он. «С этой точки зрения коэффициенты на возраст, модель и экологические характеристики автомобиля никак не соотносятся с реальным профилем риска и выглядят скорее как скрытый налог», — отмечает Крупнов.

Предложенные меры ЦБ — первый шаг к либерализации рынка ОСАГО, но водители в большинстве случаев столкнутся с повышением стоимости полиса, а не с понижением, особенно в проблемных регионах с высокой убыточностью, предупреждает Виктор Климов, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», который также представляет интересы страхователей. По его словам, нынешние меры ЦБ больше направлены на улучшение положения самих страховщиков. Компании часто ошибаются при расчете КБМ, причем намеренно (по словам Чистюхина, 50% всех жалоб по ОСАГО связаны именно с расчетом КБМ), а люди зачастую из-за несправедливо начисленных 500–1000 руб. не идут разбираться в суд, хотя могут, рассказал Виктор Климов. «В связи с этим мы предлагаем одновременно с увеличением вилки увеличить ответственность страховых компаний за ошибки при расчете КБМ и ввести существенные штрафы за такие ошибки», — сказал представитель ОНФ, пояснив, что такие предложения были представлены 15 мая на совещании в ЦБ с представителями организаций, занимающихся защитой прав потребителей.

Другая проблема рынка ОСАГО — то, что если виновник аварии не имеет полиса ОСАГО, то пострадавшему, даже если у него ОСАГО есть, возмещения не будет. ОНФ предложил ЦБ обязать в таком случае страховые компании возмещать убыток пострадавшему, у которого имеется полис ОСАГО, а затем через суд взыскивать деньги с виновника ДТП без полиса.