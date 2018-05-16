Бронежилеты и щиты подвели тюремщиков

СКР возбудил новые дела о мошенничестве в Службе исполнения наказаний

СКР расследует четыре уголовных дела о хищениях при выполнении гособоронзаказа для ФСИН. Прокуратура направила материалы для проверки возможной причастности к ним руководителей ведомства, включая первого заместителя директора

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Замоскворецкая прокуратура направила в органы предварительного следствия материалы в отношении должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), по результатам которых были возбуждены четыре уголовных дела. Об этом говорится в ответе начальника отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о гособоронзаказе на обращения основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (соответствующее письмо Генпрокуратуры есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства).

Речь идет о признаках преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В ответе надзорного ведомства уточняется, что Генпрокуратура отправила копию обращения Осечкина в органы предварительного расследования «для приобщения к материалам возбужденных уголовных дел и проверки причастности первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, бывшего руководителя управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН Юрия Баринова и его заместителя Юрия Омельченко, а также других должностных лиц к вышеуказанным преступлениям».

Кроме того, в апреле Генпрокуратура по результатам проверки внесла представление директору ФСИН, говорится в письме прокуратуры.

Среди прочего предметом проверки были контракты ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи» ФСИН России (ГЦИТОиС)​ с компанией АО «НПП «КлАСС» на поставку противопульных стальных щитов, бронежилетов, защитных шлемов и щитков для нужд уголовно-исполнительной системы, объясняет в письме сотрудник Генпрокуратуры.

Щиты и бронежилеты

В заявлении правозащитника, которое легло в основу материалов прокурорской проверки, говорится, что экс-начальник ГЦИТОиС Игорь Шайков, руководивший центром, был уволен в 2015 году, после того как отказался выполнять указания, связанные с закупками бронежилетов.

«В 2015 году меня склоняли к тому, чтобы я разместил неправильное техническое задание, которое было ориентировано только на одного поставщика, — рассказал РБК Игорь Шайков. — При этом стоимость контракта была сильно завышена. Когда мы получили спущенное сверху техническое задание, там была цена продукции 96 млн руб.».

В качестве указанных в техническом задании требований говорилось о необходимости оснащения бронежилетов алюминиевыми пластинами с определенным углом загиба этих пластин, объяснил Шайков. Такие бронежилеты производила компания АО «НПП «КлАСС».

По словам Шайкова, после анализа рынка сотрудники ГЦИТОиС, работавшие под его началом, снизили сумму закупки до 72 млн руб. и расширили список возможных производителей. «Тогда я получил указания руководства ФСИН вернуться к предыдущему варианту технического задания, после чего был уволен из-за отказа сделать это», — утверждает бывший руководитель подразделения ФСИН.

РБК отправил запросы в СКР и в пресс-службу ФСИН.

«Забор-С» и «Кулон-ВВ» Согласно базе данных СПАРК, компания АО «НПП «КлАСС» занимается «производством прочей одежды либо аксессуаров одежды». Гендиректором компании является Михаил Злыднев. В СПАРК указано, что в 2018 году между ГЦИТОиС ФСИН России и АО «НПП «КлАСС» были заключены контракты на сумму 288,5 млн руб., в 2017 году — 283,4 млн руб. Согласно базе данных, ФСИН закупила в 2018 году у компании противопульные стальные щиты «Забор-С», бронежилеты «Кулон-ВВ», комплекты щитков «Щиток», защитные шлемы «ЗШ-1». Компания также поставляет защитные средства для подразделений Росгвардии, МВД и Федеральной службы судебных приставов. РБК отправил запрос директору компании АО «НПП «КлАСС» с просьбой уточнить, привлекали ли сотрудников компании к прокурорской проверке. Бронежилет «Кулон-ВВ» (Фото: Виталий Кузьмин)

Ход расследования

В апреле тюремное ведомство сообщало, что управление собственной безопасности ФСИН также проводило проверку, в ходе которой были обнаружены нарушения в деятельности ГЦИТОиС. В сообщении ФСИН говорилось, что все платежи, связанные с поставками оборудования, были приостановлены, а ряд руководителей ФКУ ГЦИТОиС и управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН были отстранены от своих должностей.

«Незаконного расходования бюджетных средств не допущено», — подчеркивалось в сообщении.

Начальник управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН Юрий Баринов ушел с занимаемой должности в феврале, сообщал ранее РБК. Чиновник подал рапорт об увольнении в августе 2017 года, когда в ведомстве сменился куратор его направления, говорил РБК источник, близкий к Службе исполнения наказаний. Тогда же были освобождены от исполнения обязанностей по собственному желанию начальник правового управления службы Леонид Климаков, начальник главного управления ФСИН по Иркутской области Анатолий Киланов, а также полковник Евгений Лукьянец, занимавший в центральном аппарате ведомства должность начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.

В СКР уже расследуется уголовное дело, в котором фигурирует ГЦИТОиС. Как выяснил РБК, в феврале следователи возбудили дело по факту хищений бюджетных средств при закупке раций на 141,6 млн руб.