Жизнь не сахар

Выручка холдинга «Русагро» в первом квартале упала на 19%

В России продолжается падение цен на сахар: в первом квартале 2018 года они снизились в рознице на 21%. По данным «Русагро», урожай сахарной свеклы в этом году будет не меньше прошлогоднего, что будет и дальше сдерживать цены

Сбор урожая сахарной свеклы (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Несладкий год

Выручка сахарного бизнеса агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича снизилась в первом квартале 2018 года на 30% и составила 5,2 млрд руб., объявила компания в понедельник, 14 мая. «Русагро» — один из крупнейших в стране производителей сахара. Как указано на сайте агрохолдинга, доля «Русагро» в сегменте фасованного сахара, согласно данным Nielsen, составляет 12%, в сегменте кускового (бренды «Чайкофский», «Русский сахар», «Брауни» и др.) — 53%.

Продажи снижаются вслед за ценой сахара, объясняет в своей отчетности «Русагро». По ее данным, средняя оптовая цена в январе—марте этого года составила 27,9 руб. за 1 кг без НДС, что на 16% меньше, чем годом ранее. Розничные цены снизились в первом квартале более значительно — на 21%, до 35,9 руб. за 1 кг сахарного песка, по данным Росстата.

Оптовые цены на сахар снижаются с третьего квартала 2016 года, следует из материалов «Русагро». В рознице сахарный песок, по подсчетам Росстата, начал дешеветь с четвертого квартала того же года.

Ценовая конъюнктура на сахарном рынке была понятна до публикации результатов «Русагро», основным негативным сюрпризом в этой публикации стало сокращение рентабельности по EBITDA в сахарном бизнесе, отметил аналитик «ВТБ Капитала» Николай Ковалев. Маржинальность по этому показателю снизилась почти в два раза квартал к кварталу и на 3 п.п. год к году, составив 13%.

Чем занимается агрохолдинг «Русагро» Сахарный бизнес приносит «Русагро» самую большую долю выручки — в первом квартале 2018 года он обеспечил треть всех доходов группы. ​В общем выручка «Русагро» в январе—марте 2018 года снизилась на 19%, до 15,3 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период составила 209 млн руб. по сравнению с убытком в размере 344 млн руб. годом ранее. Снижение выручки было зафиксировано и в других дивизионах агрохолдинга: в мясном бизнесе доходы сократились на 9%, до 4,4 млрд руб., в растениеводстве — на 60%, до 1,4 млрд руб. Рост на 3%, до 4,5 млрд руб., показал только масложировой бизнес. Основной владелец «Русагро» — семья экс-сенатора Вадима Мошковича, ей принадлежит 71,9% акций группы. Капитализация компании на Лондонской фондовой бирже по состоянию на вечер 14 мая — $1,52 млрд.

Экспорт не помогает

В России переизбыток сахара, объясняет продолжающееся падение цен Николай Ковалев. В текущем сельскохозяйственном сезоне, который закончится в июле этого года, в России был собран рекордный урожай сахарной свеклы и произведено 6,5 млн т сахара, напомнил эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. При этом внутреннее потребление составляет 6 млн т, а излишки оказывают давление на цены, добавил Ковалев.

Для того чтобы решить проблему избытка сахара, Россия пытается увеличивать его экспорт. Основные экспортные рынки для российского сахара — страны бывшего СССР, Афганистан и Монголия. Но мировые цены на сахар также снижаются второй год подряд из-за перепроизводства, отметил Иванов. По прогнозам ИКАР, в сельскохозяйственном сезоне 2017/18 Россия экспортирует 567 тыс. т сахара.

Производство сахара в России находится на грани рентабельности, заявлял еще год назад глава Минсельхоза Александр Ткачев. ​Если перепроизводство сохранится, цены осенью 2018 года станут еще ниже, и это будет серьезной угрозой для рентабельности всей отрасли, предупредил Евгений Иванов.

Сейчас цены на сахар держатся на уровне прошлого года — около 30 руб. за 1 кг, отметил в ходе телефонной конференции с аналитиками гендиректор «Русагро» Максим Басов. Но, по его словам, в этом году агрохолдинг ожидает, что новый урожай сахарной свеклы в России будет не меньше, чем в прошлом году, и это приведет к дальнейшему снижению цен. «Мы ожидаем, что цены на сахар будут низкими», — предупредил Басов.

Кондитерские изделия из-за перепроизводства сахара серьезно не подешевеют. Как ранее заявлял РБК исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин, в себестоимости шоколада доля сахара составляет лишь от 3 до 12%.