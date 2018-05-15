Палестина выразила насильственный протест

Открытие посольства США в Иерусалиме привело к ожесточенным столкновениям

США перенесли в Иерусалим свое посольство в Израиле. Это вызвало ожесточенные столкновения в секторе Газа, но, несмотря на десятки жертв среди палестинцев, они вряд ли перерастут в полномасштабный конфликт, говорят эксперты

Иванка Трамп (Фото: Ronen Zvulun / Reuetrs)

Новое посольство

США в понедельник, 14 мая, открыли в Иерусалиме свое посольство, перенесенное туда из Тель-Авива, объявил глава дипмиссии Соединенных Штатов в Израиле Дэвид Фридман. Торжественная церемония переноса посольства США из Тель-Авива приурочена к празднованию 70-й годовщины основания Израиля.

В мероприятии приняла участие делегация высокопоставленных представителей США, в том числе дочь американского президента Дональда Трампа Иванка и ее супруг, старший советник американского президента Джаред Кушнер, глава Министерства финансов Стивен Мнучин и спецпосланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. На церемонии присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Сам Трамп на открытие посольства не приехал, но выступил перед участниками мероприятия с видеообращением.

Видео: РБК

Американское посольство будет временно работать в комплексе генерального консульства США в районе Арнон, в южной части Иерусалима. При этом здание в Тель-Авиве по-прежнему будет закреплено за дипломатической миссией США: большинство сотрудников посольства продолжат там работать, пока не построят новое здание в Иерусалиме. Пока в Иерусалиме начнут работать только посол и еще несколько американских дипломатов. Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря прошлого года и объявил о намерении перенести в этот город американское посольство из Тель-Авива. 18 декабря Вашингтон наложил вето на резолюцию Совета Безопасности ООН против признания Иерусалима столицей Израиля, после чего Йемен и Турция подготовили документ, полностью повторяющий не принятую в Совбезе резолюцию и обратились с ним в Генассамблею ООН. Документ был все же принят большинством голосов, однако он имеет рекомендательный характер. Против выступили девять стран: Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Того.

Мусульманские страны против

Турция и Иран уже выступили с решительным осуждением переноса посольства в Иерусалим. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал событие «великим позором», а турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что США, как и Израиль, ответственны за «массовые убийства» палестинцев в секторе Газа в ходе столкновений с армией Израиля 14 мая. Россия еще раз отметила, что к переносу посольства относится негативно. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил о готовности России предоставить свою территорию для запуска диалога между израильтянами и палестинцами.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт назвал действия Вашингтона «чрезвычайно опасным шагом» — по его словам, США даже не представляют, к каким последствиям может привести перенос посольства США в Иерусалим как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах, сообщила египетская газета Youm7. ​Выразить протест США страны — члены ЛАГ планируют в ближайшую среду, 16 мая, на внеочередном заседании организации на уровне постпредов.

Перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим уже планируют Гватемала и Парагвай. Чехия объявила о намерении открыть в Иерусалиме почетное консульство, а также чешский культурный центр — в конце 2018 года.

До конфликта не дойдет

В преддверии открытия посольства израильские правоохранительные органы усилили меры безопасности: в Иерусалиме разместили дополнительные отряды полиции. Кроме того, тысячи израильских военных были направлены на границу с сектором Газа и на территории Западного берега реки Иордан. В день открытия десятки тысяч палестинцев Газы (около 35 тыс., по данным армии обороны Израиля) приняли участие в протестных акциях на границе с Израилем. Протестующие бросают в сторону израильтян камни и бутылки с зажигательной смесью и поджигают шины, сообщает израильская армия на своей страничке в Twitter.

По данным Минздрава Газы, в результате столкновений с израильской армией погибли 25 человек, около тысячи протестующих получили ранения, сообщила американская радиостанция National Public Radio. Би-би-си со ссылкой на палестинских чиновников сообщила о 37 погибших палестинцах и ранении еще 1300.

Израиль ни в коем случае не может показать свою слабость, считает бывший посол Израиля в России Цви Маген. «Мы живем на Ближнем Востоке, а не в Западной Европе. И, к сожалению, тут понимают только язык силы. И чем лучше организаторы протестов и провокаций поймут, что наши намерения серьезны, тем тише будет на наших границах. Всем будет легче, когда они будут задумываться дважды, стоит им или не стоит начинать конфликт», — отметил он в разговоре с РБК.

На следующий день после открытия посольства, 15 мая, палестинцы отмечают день «Накба» («день катастрофы») в память об изгнании около 700 тыс. палестинцев после образования Израиля. С конца марта палестинцы сектора Газа участвуют в «марше возвращения» на границе с Израилем. За шесть недель в столкновениях с израильскими военными погибли 40 человек, еще около 1,7 тыс. получили ранения. Тель-Авив утверждает, что в беспорядках на границе принимают участвуют боевики движения ХАМАС, контролирующие сектор Газа.

Открытие американского посольства в день 70-летия образования Израиля — существенный повод для обострения протестов со стороны палестинцев, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Звягельская. Но, несмотря на символичность дат и событий, палестинцы понимают, что решение о переносе посольства изменить уже нельзя, продолжает эксперт, в первую очередь потому, что оно было принято США, а не Израилем. В самом Израиле считают, что открытие посольства не возымело того эффекта, который многие предсказывали, говорит Звягельская.

Столкновения на палестинских территориях продолжатся, но без единого политического решения палестинского руководства они вряд ли перерастут в масштабную всеобъемлющую акцию протеста, считает советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

«Сектором Газа фактически правит ХАМАС (Исламское движение сопротивления. — РБК). Западным берегом Иордана руководит ФАТХ (Движением за национальное освобождение Палестины. — РБК). Без преодоления разногласий между этими движениями вряд ли стоит ожидать массовых выступлений», — говорит эксперт.

Но главная опасность открытия американского посольства в Иерусалиме, по мнению Супониной, в том, что могут участиться террористические атаки как на Ближнем Востоке, так и за его пределами под лозунгом отмщения за Иерусалим.