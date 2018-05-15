Столичная подземка привела в Эстонию

У оператора Wi-Fi Московского метрополитена появился новый бенефициар

РБК нашел нового бенефициара «МаксимаТелеком», крупнейшего российского оператора Wi-Fi на транспорте. Это гражданин Эстонии Урмо Валлнер, сменивший в этой роли гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко

Фото: Павел Смертин / ТАСС

«МаксимаТелеком», оператор сетей Wi-Fi в российских аэропортах и метрополитенах, не раскрывает полный состав своих совладельцев. Долгое время компания называла только одного акционера — бывшего президента ИT-концерна «Ситроникс» Сергея Асланяна. В 2017 году РБК узнал имя его партнера — ресторатора Алеко Крихели, а «Ведомости» в апреле 2018-го рассказали, что 23,75% оператора Wi-Fi принадлежат структуре НПФ «Благосостояние». При этом в самой «МаксимаТелеком» подчеркивали, что и это неполный список акционеров.

Компания «МаксимаТелеком» была создана в 2004 году и вплоть до 2013-го входила в «Энвижн групп», у которой ее и выкупил Сергей Асланян с партнерами. О​​беспечивает бесплатный доступ в интернет в московском и петербургском метро, столичном наземном транспорте, «Аэроэкспрессе», аэропортах Внуково и Пулково, части региональных аэропортов, а также в ресторанах Аркадия Новикова, отдельных бизнес-, фитнес- и торговых центрах и т.д. Ежедневная аудитория сайта wi-fi.ru, на который попадает пользователь после авторизации в сети «МаксимаТелеком», в Москве в феврале 2018 года достигала, по данным Mediascope, почти 329 тыс. человек 12–64 лет, в других крупнейших городах России — 450 тыс. человек. Выручка АО «МаксимаТелеком» в 2016 году (последние данные из СПАРК) — 1,27 млрд руб., чистый убыток — 405,3 млн руб.

Открытый офшор

Выяснить полную структуру акционерного капитала удалось благодаря одному из годовых отчетов «КИТ Финанс Капитал» (pdf.), где указано, что в 2014 году «МаксимаТелеком» взяла у нее кредит 520 млн руб. В качестве обеспечения были представлены 24% акций оператора. При этом залогодателем выступила не сама «МаксимаТелеком», а кипрский офшор Geromell Trade Ltd.

Geromell Trade Ltd была зарегистрирована в 2013 году, тогда же она приобрела 100% акций «МаксимаТелеком» (здесь и далее — данные кипрского бизнес-реестра). В том же году​ ГУП «Московский метрополитен» провел тендер по запуску сети бесплатного Wi-Fi в столичной подземке, единственным участником которого стала «МаксимаТелеком» (представители крупнейших мобильных операторов не участвовали в этом конкурсе, объясняя, что считают проект экономически непривлекательным). Собственниками Geromell Trade на момент создания были Сергей Асланян (35%), Алеко Крихели (25%) и бывший глава российского подразделения Swedbank Друвис Мурманис (40%).

Год спустя кипрский офшор продал 25% оператора публичного Wi-Fi за €3 млн. Представитель «МаксимаТелеком» настаивает, что покупателем были не новые собственники, доли были перераспределены среди основателей компании. Однако в том же году в совет директоров «МаксимаТелеком» вошел Дмитрий Зотов — гендиректор принадлежащей НПФ «Благосостояние» лизинговой компании «ТрансФин — М» (zip.) В 2015 году его место занял тогдашний руководитель департамента прямых инвестиций «Благосостояния» Андрей Денисенков (pdf.) и продолжал занимать этот пост по состоянию на конец марта 2018 года (pdf.).

С тех пор состав акционеров АО «МаксимаТелеком», по всей видимости, оставался стабилен. Но в капитале «материнской» Geromell Trade происходили постоянные изменения. В середине 2015 года Друвис Мурманис покинул проект, а 33,4% Geromell Trade получил офшор Malver Holdings, который на тот момент принадлежал Алексею Криворучко — гендиректору концерна «Калашников» и одновременно гендиректору столичного ООО «Аэроэкспресс». В начале 2018 года у офшора Malver сменился владелец — им стал эстонец Урмо Валлнер, совладелец таллинской консалтинговой фирмы Velström Vallner Tohve. При этом доля Malver в Geromell сохранилась прежней.

Узкий круг

Владельцев «мигрирующей» доли ​в Geromell Trade объединяет не только знакомство друг с другом, но и сотрудничество с компанией «Аэроэкспресс», которая обеспечивает железнодорожное сообщение между центром города Москвы и тремя аэропортами столичного авиаузла. Урмо Валлнер — советник председателя совета директоров «Аэроэкспресса». Алексей Криворучко — не только глава «Аэроэкспресса», но и миноритарный акционер компании (4%). Друвис Мурманис в 2013 году вместе с партнером​ основал инвесткомпанию Callidus Capital, которая выступала консультантом ООО «Аэроэкспресс» по привлечению кредитных средств на покупку новых вагонов.

Алексей Криворучко, Сергей Собянин и Максим Ликсутов (слева направо) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Кроме того, и Мурманис, и Криворучко в 2011 году были членами совета директоров частной латвийской железнодорожной компании L-Ekspresis, которая занимается организацией пассажирских перевозок Рига — Москва и Рига — Санкт-Петербург (в 2014 году в совет компании попал и Урмо Валлнер). Криворучко и Мурманис входили в совет директоров этой компании с февраля 2011 года по май 2014 года, следует из выписки из латвийского реестра предприятий. При этом с сентября 2009 года по декабрь 2011 года 30% L-Ekspresis владел Максим Ликсутов, ныне вице-мэр и глава департамента транспорта Москвы. В 2013 году Callidus Capital Мурманиса выступила также организатором сделки по продаже долей в L-Ekspresis. Покупателем компании, из информации латвийского реестра предприятий, выступила Rail Invest. Одним из ее бенефициаров был Мурманис. На момент сделки в совет директоров Rail Invest входили сам Мурманис и Криворучко. В 2014 году эта компания была переименована в L-Ekspresis. До 2017 года в ее совете были среди прочих Мурманис и Урмо Валлнер.

Тот же Ликсутов в 2009–2010 годах занимал должность генерального директора ООО «Аэроэкспресс» и владел 25% акций компании. Как рассказывал в интервью РБК Алексей Криворучко, они с Ликсутовым «дружат много лет» и именно Ликсутов позвал его на должность главы «Аэроэкспресса».

Урмо Валлнер является директором кипрской Topfair Properties Limited, в которой один из совладельцев — Алексей Криворучко. Кроме того, компания Валлнера Velström Vallner Tohve сотрудничала с «Аэроэкспрессом» и департаментом транспорта города Москвы, следует из информации на ее сайте. Партнер Валлнера по этому бизнесу — Пеэтер Тохвер — в 2012–2013 годах был советником Ликсутова, руководил в московской мэрии проектом по созданию платной парковки.

В пресс-службе «МаксимаТелеком» РБК подтвердили, что Geromell Trade по-прежнему является акционером оператора, однако нынешнюю долю офшора раскрыть отказались. Представители компании утверждают, что структурам Асланяна и Крихели принадлежит более 75% акций «МаксимаТелеком», а «Трансфингрупп» (структура «Благосостояния») владеет 23,75% акций. На вопрос, нет ли конфликта интересов в том, что косвенными владельцами «МаксимаТелеком» с момента запуска проекта в метро были экс-топ-менеджеры компании главы дептранса, представитель компании не ответил.

​«Максим Ликсутов не знает и не интересуется ни собственниками, ни бизнесом в целом компании «МаксимаТелеком». За исключением вопросов, связанных с качеством обслуживания Wi-Fi пассажиров московского метро», — заметила пресс-секретарь вице-мэра Алена Еремина.

Друвис Мурманис рассказал РБК, что знает и Криворучко, и Ликсутова, но заняться проектом по запуску Wi-Fi в метро его позвал Сергей Асланян. «На старте я помогал «поднять финансирование», но, к сожалению, не получилось», — вспомнил он. В свою очередь РБК передал вопросы Криворучко через пресс-службу «Аэроэкспресса», но в компании предложили задать их «МаксимаТелеком».

Урмо Валлнер подтвердил РБК, что через купленный у Криворучко, которого он «давно знает», офшор Malver он стал косвенным совладельцем Geromell Trade и через нее — «МаксимаТелеком». «Это интересная, большая компания», — заметил он. Сумму сделки и размер пакета Валлнер называть отказался. С Максимом Ликсутовым, по его словам, он лично не знаком.