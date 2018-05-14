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Бюджет с особенностями
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Бюджет с особенностями
Газета № 082 (2806) (1405) Экономика, 00:00
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Бюджет с особенностями
Минфин нашел возможность увеличения государственных расходов
В свежих правках бюджета есть видимое противоречие с бюджетным правилом: расходы увеличиваются больше, чем разрешено законом. Чтобы нарушения не было, Минфин уже подготовил поправку об «особенности» бюджетного правила в 2018 году
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Согласно представленному 10 мая проекту изменений в федеральный бюджет, прогноз ненефтегазовых доходов в 2018 году повышается только на 18,7 млрд руб., а общий объем расходов предлагается увеличить на 61,9 млрд руб. По Бюджетному кодексу (статья 213) так делать нельзя: при внесении изменений в бюджет текущего года расходную часть можно увеличить не более чем на сумму прироста прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов (с поправкой на доходы от управления средствами ФНБ и увеличение поступлений от приватизации).

Минфин подготовил поправки в принятый в начале апреля в первом чтении законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые установят «особенность» применения бюджетного правила в 2018 году, следует из пояснительной записки к проекту поправок в бюджет 2018 года (есть у РБК). «Особенность» заключается в том, что расходы разрешается дополнительно увеличить «в пределах суммы прироста поступлений утилизационного сбора, предусмотренных в приложении № 30» к действующему закону о бюджете. Это позволяет нарастить плановые расходы еще на 41,1 млрд руб., говорится в пояснительной записке.

41 млрд руб. — это «мелочи», полагает директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. Но в целом изменения в бюджетных правилах влияют на рынок, говорит эксперт. Бюджетное правило превращается в «ориентир» и «гибкий» инструмент, где правила меняются в зависимости от возникающих условий, рассуждает ведущий эксперт Центра развития ВШЭ Сергей Пухов. «Но правило должно действовать постоянно», — подчеркивает он.

Утильсбор из секретного приложения

​Поступления утилизационного сбора, который взимается с производителей и импортеров колесных транспортных средств, дорожно-строительной, сельскохозяйственной и другой спецтехники, по определению относятся к ненефтегазовым доходам бюджета. Общая сумма поступлений утилизационного сбора в 2018 году, согласно поправкам, прогнозируется в размере 264,3 млрд руб. — на 17,4 млрд руб. больше заложенного в законе (это часть прироста ненефтегазовых доходов). Но утилизационный сбор, за счет которого планируется увеличить расходы бюджета, занесен в приложение №30, которое является секретным, как следует из закона о бюджете. В российском бюджете обычно засекречиваются расходы, и основная часть таких закрытых расходов связана с обороной (включая гособоронзаказ) и безопасностью. ​

Корректировка бюджетного правила носит «технический характер», утверждает источник в Минфине. По его словам, доходы от утилизационного сбора, разумеется, должны входить в состав ненефтегазовых, но по причине «некоторых нестыковок в нормотворчестве» определенная их часть не отнесена к ненефтегазовым. Ни о какой лазейке для обхода бюджетного правила тут речи не идет, уверяет он. На несущественном характере поправки настаивает и другой собеседник РБК, близкий к финансово-экономическому блоку. Поправки в бюджет «чисто технические», говорит он, перераспределяемые суммы ничтожно малы к общему объему расходов. Пресс-служба Минфина от комментариев отказалась.

Законопроект, в который должна быть внесена поправка об увеличении расходов бюджета за счет утильсбора, был принят Госдумой в первом чтении 3 апреля. Поправки ко второму чтению должны были поступить к 2 мая, но пока они не опубликованы.

Поступления от утилизационного сбора, записанные в секретном приложении, являются источником финансирования «отдельных субсидий юридическим лицам и отдельных межбюджетных трансфертов» регионам, следует из соответствующей статьи закона о бюджете. Поправками Минфина предлагается увеличить это финансирование в 2018 году на 24,3 млрд руб., до 263,1 млрд руб.

В целом есть «определенный запрос» на более высокие расходы, говорит главный аналитик Nordea Денис Давыдов, это связано как с новым майским указом президента, так и с необходимостью поддерживать компании из-за расширения санкций США. Отдельная «особенность» бюджетного правила на 2018 год не окажет эффекта на рынок. В целом же власти вряд ли будут смягчать бюджетное правило и продолжат пополнять резервы даже в условиях масштабных задач из нового указа, считает Давыдов. Правило могут существенно скорректировать из-за нового майского указа и поддержки компаний, попавших под новые санкции, напротив, считает Дерюгин.

Авторы: Иван Ткачёв, Антон Фейнберг.
Теги: бюджетное правило , Минфин , секретность , утилизационный сбор
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