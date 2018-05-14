Уход из украинского тупика

Владислав Сурков может оставить должность помощника президента

Помощник президента Владислав Сурков может покинуть свой пост, рассказали источники РБК. В администрации президента он курирует в том числе украинское направление

Владислав Сурков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

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Помощник президента Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента, рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю, и три источника, близких к управлению по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией (управление курирует Сурков).

Источники РБК называют разные причины возможной отставки Суркова. Стратегия на украинском направлении в целом зашла в тупик, минские соглашения не исполняются, каких-либо прорывов не предвидится, рассказали собеседники, близкие к управлению по СНГ. «При нашей жизни проблемы с ДНР и ЛНР не решить, это вопрос следующих поколений», — добавил источник, близкий к Кремлю. Дело не в Суркове — кого ни поставь на это направление, результаты будут примерно одинаковыми, отметил еще один близкий к администрации президента собеседник РБК.

У Суркова были конфликты с другими ведомствами, которые «считали, что он вмешивается не в свои дела», назвал иную причину возможного ухода чиновника один из близких к Кремлю собеседников РБК.

По словам двух источников РБК, близких к управлению по СНГ, у команды Суркова был конфликт с силовиками, в частности с 5-й службой ФСБ (служба оперативной информации и международных связей), отвечавшей за контрразведку на территориях ДНР и ЛНР. Именно эта служба, утверждают источники РБК, поддерживала главу МГБ ЛНР Леонида Пасечника в его конфликте с главой самопровозглашенной республики Игорем Плотницким. Главу ЛНР, в свою очередь, поддерживал Сурков, ранее говорили источники РБК.

В свою очередь, источник в Кремле заявил РБК, что у Суркова, напротив, был конфликт с Плотницким и чиновник добивался отставки главы ЛНР.

24 ноября 2017 года Плотницкий подал в отставку, а республику возглавил Пасечник.

Сурков сам готов оставить свой пост, это никак не связано с состоянием российско-украинских отношений, утверждает другой близкий к администрации президента источник РБК.

По словам близкого к Суркову директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, помощник президента, скорее всего, не останется в Кремле. «Не знаю, как и когда будет приниматься решение, но у меня ощущение, что Владислав Юрьевич вряд ли останется работать в нынешнем качестве, — сказал политолог. — Он выдающийся политический стратег. Но выводы, как его возможный уход может повлиять на минские процессы и судьбу Украины, делать пока рано».

«Я к слухам отношусь с известной долей иронии», — заявил РБК полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Денис Пушилин в ответ на вопрос о возможном уходе Суркова. «На следующей неделе у нас запланирован Минск. Все по плану. Работаем», — добавил представитель ДНР.

По словам одного из источников РБК, ранее из управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией уволился начальник одного из департаментов Инал Ардзинба, курировавший в том числе украинское направление. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак​ называл Ардзинбу куратором «Бессарабской народной республики» в Одесском регионе.

Судьба соглашений

При посредничестве Суркова были заключены первые (2014 год) и вторые (2015 год) минские соглашения, предусматривающие прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Документы содержат план действий по завершению конфликта в Донбассе и возврату региона под контроль Киева в обмен на широкую автономию. Однако в реальности за три года существования подписанного соглашения большинство его положений не были реализованы, несмотря на снижение интенсивности боевых действий.

Замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов видит три возможных сценария продолжения минского процесса. Первый, крайне маловероятный, заключается в том, что Украина выполнит все условия соглашений. Второй, не более реалистичный, вариант предполагает уступки со стороны России, которая придет к выводу, что Украина не может выполнить все обязательства или выполнить их так, как того желает Москва.

Третий вариант — самый реалистичный, указал эксперт, заключается в заморозке конфликта. «То есть Киев пересматривает свою позицию, мы пересматриваем свою позицию, Россия и Украина остаются при своих, а это заморозка. Это сценарий наиболее вероятен. Никто не готов уступать и не видит для этого причин. И Россия, и Украина полагают, что оставаться при своем гораздо выгоднее, чем менять позицию. Изменение позиции сулит очень большие потери и риски. Россия не может «сдать» Донбасс, Украина не может позволить себе пойти на политические уступки, которые позволят ей его вернуть», — рассказал Игнатов.​