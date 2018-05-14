Уход из украинского тупика

Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБК
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,53 61,55 EUR Нал. 74,54 73,53 USD Бирж. 61,93 +0,22 EUR Бирж. 73,97 +0,44 USD ЦБ. 61,74 -0,79 EUR ЦБ. 73,51 -0,66 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 8679,50 +246,00 MOEX 2345,26 +1,40% RTS 1193,98 +1,22% Brent 77,05 -0,17% DJIA 24831,17 +0,37% Nasdaq 7402,88 -0,03% FTSE 7724,55 +0,31%
«Кардинал» на выход: почему Сурков приготовился покинуть Кремль
Лента новостей
Как устроен уличный бизнес на «колесах» 03:25, РБК и ГАЗ В Ирландии всамолет разбился сразу после выброски парашютистов 02:51, Общество ЕСПЧ принял жалобу Telegram на штраф за отказ дать ФСБ ключи шифрования 02:13, Общество Глава MI5 решил предупредить Россию о будущей изоляции 02:05, Политика В Германии 81-летний водитель сбил группу велосипедистов 01:55, Общество Глава МВД Грузии извинился перед протестующими в центре Тбилиси 01:27, Политика По делу главы Ростехнадзора по Петербургу арестовали его дочь 01:25, Общество Двое подростков выпрыгнули из окна на западе Москвы 00:34, Общество В центре Тбилиси из-за акций протеста появились полицейские водометы 00:05, Политика Минфин увеличит расходы на сумму утильсбора из секретного приложения 00:00, Экономика Как развивать свое дело, когда не дают кредит в банке 00:00, РБК и SimpleFinance Чиновники подвели итоги масштабной проверки молочной продукции 00:00, Бизнес Леонтьев написал письмо с извинениями Пашиняну 13 мая, 23:53, Политика Тереза Мэй призвала Иран прекратить ракетные обстрелы Израиля 13 мая, 23:12, Политика Летевший с острова Крит в Польшу лайнер аварийно сел в Софии 13 мая, 22:30, Общество Тест: какой подход надо использовать бизнесу в соцсетях и на сайтах 13 мая, 22:24, РБК и Билайн Киев проверит на антисемитизм консула Украины в Гамбурге 13 мая, 22:15, Политика СМИ сообщили о сотрудничестве Скрипаля с чешскими спецслужбами 13 мая, 21:59, Политика Нетаньяху призвал все страны перенести посольства в Иерусалим 13 мая, 21:40, Политика Трамп обещал помочь производителю смартфонов из Китая вернуться на рынок 13 мая, 21:24, Бизнес Аркадий Новиков — о гастромаркетах, кофе, ресторанах и критике 13 мая, 21:23, РБК и Nespresso Появилось фото напавшего на прохожих в Париже уроженца Чечни Азимова 13 мая, 21:15, Общество Виктор Файзулин объявил о завершении карьеры после ухода из «Зенита» 13 мая, 21:08, Спорт Режиссер «Защитников» заявил об отсутствии долгов перед Минкультуры 13 мая, 20:38, Общество Салах установил голевой рекорд чемпионата Англии 13 мая, 19:51, Спорт Помпео назвал условие для начала свободного инвестирования США в КНДР 13 мая, 19:49, Политика Крупнейшие победы сборной СССР по хоккею 13 мая, 19:33, Спецпроект РБК Спорт На Ленинградском проспекте в Москве легковушка сбила велосипедиста 13 мая, 19:32, Общество
«Кардинал» на выход: почему Сурков приготовился покинуть Кремль
Газета № 082 (2806) (1405) 11 мая, 16:01
0
Уход из украинского тупика
Владислав Сурков может оставить должность помощника президента
Помощник президента Владислав Сурков может покинуть свой пост, рассказали источники РБК. В администрации президента он курирует в том числе украинское направление
Владислав Сурков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Главный по Украине

Помощник президента Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента, рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю, и три источника, близких к управлению по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией (управление курирует Сурков).

Источники РБК называют разные причины возможной отставки Суркова. Стратегия на украинском направлении в целом зашла в тупик, минские соглашения не исполняются, каких-либо прорывов не предвидится, рассказали собеседники, близкие к управлению по СНГ. «При нашей жизни проблемы с ДНР и ЛНР не решить, это вопрос следующих поколений», — добавил источник, близкий к Кремлю. Дело не в Суркове — кого ни поставь на это направление, результаты будут примерно одинаковыми, отметил еще один близкий к администрации президента собеседник РБК.

У Суркова были конфликты с другими ведомствами, которые «считали, что он вмешивается не в свои дела», назвал иную причину возможного ухода чиновника один из близких к Кремлю собеседников РБК.

По словам двух источников РБК, близких к управлению по СНГ, у команды Суркова был конфликт с силовиками, в частности с 5-й службой ФСБ (служба оперативной информации и международных связей), отвечавшей за контрразведку на территориях ДНР и ЛНР. Именно эта служба, утверждают источники РБК, поддерживала главу МГБ ЛНР Леонида Пасечника в его конфликте с главой самопровозглашенной республики Игорем Плотницким. Главу ЛНР, в свою очередь, поддерживал Сурков, ранее говорили источники РБК.

В свою очередь, источник в Кремле заявил РБК, что у Суркова, напротив, был конфликт с Плотницким и чиновник добивался отставки главы ЛНР.

24 ноября 2017 года Плотницкий подал в отставку, а республику возглавил Пасечник.

Сурков сам готов оставить свой пост, это никак не связано с состоянием российско-украинских отношений, утверждает другой близкий к администрации президента источник РБК.

По словам близкого к Суркову директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, помощник президента, скорее всего, не останется в Кремле. «Не знаю, как и когда будет приниматься решение, но у меня ощущение, что Владислав Юрьевич вряд ли останется работать в нынешнем качестве, — сказал политолог. — Он выдающийся политический стратег. Но выводы, как его возможный уход может повлиять на минские процессы и судьбу Украины, делать пока рано».

«Я к слухам отношусь с известной долей иронии», — заявил РБК полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Денис Пушилин в ответ на вопрос о возможном уходе Суркова. «На следующей неделе у нас запланирован Минск. Все по плану. Работаем», — добавил представитель ДНР.

По словам одного из источников РБК, ранее из управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией уволился начальник одного из департаментов Инал Ардзинба, курировавший в том числе украинское направление. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак​ называл Ардзинбу куратором «Бессарабской народной республики» в Одесском регионе.

Судьба соглашений

При посредничестве Суркова были заключены первые (2014 год) и вторые (2015 год) минские соглашения, предусматривающие прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Документы содержат план действий по завершению конфликта в Донбассе и возврату региона под контроль Киева в обмен на широкую автономию. Однако в реальности за три года существования подписанного соглашения большинство его положений не были реализованы, несмотря на снижение интенсивности боевых действий.

Замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов видит три возможных сценария продолжения минского процесса. Первый, крайне маловероятный, заключается в том, что Украина выполнит все условия соглашений. Второй, не более реалистичный, вариант предполагает уступки со стороны России, которая придет к выводу, что Украина не может выполнить все обязательства или выполнить их так, как того желает Москва.

Третий вариант — самый реалистичный, указал эксперт, заключается в заморозке конфликта. «То есть Киев пересматривает свою позицию, мы пересматриваем свою позицию, Россия и Украина остаются при своих, а это заморозка. Это сценарий наиболее вероятен. Никто не готов уступать и не видит для этого причин. И Россия, и Украина полагают, что оставаться при своем гораздо выгоднее, чем менять позицию. Изменение позиции сулит очень большие потери и риски. Россия не может «сдать» Донбасс, Украина не может позволить себе пойти на политические уступки, которые позволят ей его вернуть», — рассказал Игнатов.​

Серый кардинал Кремля

В 1980–1990-х годах Владислав Сурков работал в компаниях основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского. В структурах «Менатепа» будущий кремлевский чиновник занимался пиаром, но в 1997 году из-за разногласий с Ходорковским ушел в Альфа-банк Михаила Фридмана на пост первого заместителя председателя совета банка.

В 1998–1999 годах Сурков перешел работать на ОРТ директором по связям с общественностью, а после знакомства с главой администрации президента Александром Волошиным перешел в Кремль.

12 лет начиная с 1999 года он занимал пост сначала заместителя, затем первого заместителя главы администрации президента. На этой должности он курировал внутреннюю политику, будучи одним из самых влиятельных чиновников и политиков в стране. За возможность влиять на политические решения Суркова называли «серым кардиналом Кремля».

Сурков считался создателем блока «Единство» в 1999 году. Эту структуру создали в Кремле для борьбы с объединением Евгения Примакова и Юрия Лужкова «Отечество — Вся Россия» на выборах в федеральный парламент. Его же называют идеологом многих партийных проектов, в том числе блока «Родина», молодежных движений 2000-х годов «Идущие вместе» и «Наши». Именно Сурков применил термин «суверенная демократия» по отношению к политическому устройству России.

В декабре 2011 года Сурков был назначен вице-премьером правительства, затем в мае 2012-го после утверждения премьер-министром Дмитрия Медведева стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. Одной из причин ухода Суркова с поста куратора внутриполитического блока Кремля называли массовые протесты 2011–2012 годов из-за претензий к итогам думских выборов.​

В интервью «Интерфаксу» после перехода на пост вице-премьера Сурков отмечал, что на предыдущей работе в Кремле «переработал все мыслимые сроки»: «Я был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти. В числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему. В числе тех, кто помогал президенту Медведеву ее либерализовать».

7 мая 2013 года Сурков вступил в публичную полемику с Владимиром Путиным во время совещания, посвященного реализации майских указов. После критики президента и требования к правительству перестать писать «бумажки и отписки» Сурков возразил: «Я хотел бы все-таки, понимая, что бумажка — это всего лишь бумажка, отметить, что с точки зрения формальной дисциплины, то есть своевременности подачи докладов, правительство работает достаточно безупречно». При этом он признал, что исполнение около 50 поручений президента «не может быть признано удовлетворительным».

8 мая 2013 года стало известно, что Сурков написал заявление об отставке с формулировкой «по собственному желанию», заявление было подано за десять дней до совещания. Об этом сообщил сам Сурков и подтверди​ла пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.

Через четыре месяца после отставки, в сентябре 2013 года, Сурков был назначен помощником президента по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией.

Авторы: Наталья Галимова, Владимир Дергачев, Полина Химшиашвили.
Теги: Владислав Сурков , Владимир Путин , Дмитрий Медведев , Наталья Тимакова , Игорь Плотницкий ...
Материалы по теме
Кремль ставит на Корнета: чем закончится «попытка переворота» в ЛНР Политика
Сурков рассказал о ждущих Россию веках геополитического одиночества Общество
Сурков рассказал о «кризисе лицемерия» и появлении Царя Запада Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.