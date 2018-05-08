План на шестилетку

Какие стратегические задачи предстоит решать новому правительству

Кремль опубликовал свою экономическую программу на следующий срок президента Владимира Путина. Новые майские указы затрагивают 12 нацпроектов, но цели и обоснование по ним пока слишком абстрактны

Владимир Путин

Президент Владимир Путин формализовал задачи, которые он поставил в своем послании Федеральному собранию 1 марта. Новый майский указ, опубликованный практически сразу после вступления Путина в должность, предусматривает масштабные задачи в образовании и здравоохранении, рост доли малого бизнеса, ускорение экономики. Однако многие цели по-прежнему остаются абстрактными, а источники финансирования столь амбициозных планов в указе не закреплены.

Что прописано в указе В документе прописаны 12 приоритетных проектов, которые правительство должно разработать или скорректировать до 1 октября. Это демография, здравоохранение, образование, жилье, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, а также экспорт. Эти приоритетные проекты уже существуют, но, возможно, будут пересмотрены. Другая часть указа — «национальные цели развития» до 2024 года. Среди них — рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (а к 2030 году — до 80 лет), устойчивый рост реальных доходов и индексация пенсий выше инфляции, снижение уровня бедности, а также улучшение жилищных условий для не менее чем 5 млн семей в год. Кроме того, указами предлагается «ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50%», ускоренное внедрение цифровых технологий. Одна из самых амбициозных задач — вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира «при сохранении макроэкономической стабильности», в частности инфляции не выше 4%.

Несоразмерные цели

«Документ получился достаточно объемным, хотя и меньше, чем предыдущие указы [майские указы 2012 года]», — говорит вице-президент Центра стратегических разработок Мария Шклярук. 12 национальных проектов — это много, считает она: «Это первое, что бросается в глаза, — нет ключевых направлений, за счет которых должны произойти ускоренный экономический рост и вхождение в топ-5 экономик мира. Второе — наличие несоразмерных целевых показателей по национальным проектам. Какие-то из них, например по здравоохранению, более проработанные, другие — более слабые. Получается, что для правительства поставили очень много задач, и они все одноуровневые».

Правильнее, полагает Шклярук, было бы поставить ключевые задачи, а детализацию, из которой «будет понятно, за счет чего это будет реализовано, оставить задачей правительства, которое технократически могло бы решить, за счет каких проектов решать [их]». В то же время в самом указе можно было бы прописать «принципиальные политические решения» на шесть лет в образовании, здравоохранении и демографии, указывает вице-президент ЦСР.

ЦСР, которым руководит экс-министр финансов Алексей Кудрин, готовил масштабную экономическую программу для Владимира Путина, идеи из нее президент использовал и в своем послании 1 марта. Самого Кудрина источники РБК и других СМИ называли кандидатом на высокие посты в администрации президента или правительстве. Премьер-министр Дмитрий Медведев, которого Путин уже предложил переназначить, 7 мая перечислил имена новых потенциальных вице-премьеров (пока они официально не назначены), и среди них Кудрина нет. Кудрин в теории еще может стать одним из руководителей администрации президента (например, замглавы АП по экономике, как говорили собеседники РБК).

Назначение Кудрина не критично, потому что он и так выступает «ключевой фигурой при разработке экономических решений», считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «В официальном статусе или не в официальном [он это делает], не так важно», — отмечает он.

Конкретика в указе

Далеко не по всем пунктам указа есть конкретные показатели — в этом его отличие от задач 2012 года. В документе, например, не поставлены количественные ориентиры по росту реальных доходов населения (указано только, что они должны «устойчиво расти»). Отсутствуют и другие макропоказатели, достижение которых оказалось проблематичным в парадигме старых майских указов.

Некоторые цели сформулированы таким образом, что от трактовки понятий будет сильно зависеть конечный результат. Например, к ним относится задача для России войти в пятерку крупнейших экономик мира. По данным МВФ за 2017 год, российская экономика занимает 12-е место в мире по объему ВВП в долларах по рыночным валютным курсам ($1,53 трлн), отставая от идущей пятой Великобритании на $1 трлн. В то же время в долларах по паритету покупательной способности ВВП России уже является шестым в мире, уступая примерно $130 млрд Германии.

В документе не говорится о росте зарплат бюджетников, который был центральной мерой прошлых указов, — такая мера, как писал РБК, обсуждалась на уровне Минобрнауки, ее предлагалось закрепить в новом майском указе. Более того, в новом документе предлагается устранить дефицит кадров, оказывающих первую медицинскую помощь, — а ведь этот дефицит отчасти был создан из-за сокращения медиков, которое связывали как раз с необходимостью выполнить майские указы (в частности, такой точки зрения придерживался Межрегиональный профсоюз работников здравоохранения).

Медицина и образование

Президент поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году. В мире дольше всех живут в Гонконге — 84,3 года (по данным Всемирного банка за 2015 год), в Японии — 83,8 года, в Макао — 83,6 года, в Италии, Испании, Швейцарии — 83,2–83,5 года. Сейчас средняя продолжительность жизни в России составляет 72,7 года.

Выполнение задачи возможно при условии роста расходов на здравоохранение и увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спортом, полагает первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон. «Технически это [продолжительность жизни 80 лет], безусловно, достижимо. Но это потребует и увеличения затрат на здравоохранение, и более разумного использования денег, и работы с населением по вовлечению его в занятия спортом», — сказал РБК Якобсон.

Рост расходов на здравоохранение на 10% увеличит продолжительность жизни на два месяца, указала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Значительный рост показателя может дать борьба с «суперсмертностью» мужчин трудоспособного возраста. По мнению Поповой, необходима разработка программы по оздоровлению этой категории населения. Еще одно важное направление — выявление онкологических заболеваний на ранней стадии с помощью диспансеризации населения, заметила она. Обязательный ежегодный скрининг не потребует больших затрат, заметил Якобсон. Гораздо больше средств государство тратит на лечение запущенных случаев онкологических болезней или теряя работоспособных граждан, у которых не было своевременно выявлено опасное заболевание, указал он.

Путин, в частности, поручил увеличить и продолжительность «здоровой жизни» до 67 лет. Здоровая жизнь — это количество лет, которые человек живет без серьезных хронических заболеваний, осложняющих жизнь. Отдельно президент прописал в поручениях необходимость ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, «оказывающих первичную медико-санитарную помощь». Первичная медико-санитарная помощь — это профилактика, диагностика, лечение заболеваний, реабилитация и др. Поэтому в первую очередь речь идет о ликвидации дефицита кадров в поликлиниках. Сейчас, по данным Минздрава, не хватает почти 11 тыс. врачей, а для устранения кадрового дефицита в первичном звене потребуется два-три года.

Документ «обо всем»

«С управленческой точки зрения [должны быть] установка главных приоритетов и главных задач и потом под них — наполнение проектами. Указ — ни то, ни другое. Он — попытка и сформулировать задачи, и прописать проекты. Отсюда распыление. При этом, скорее всего, даже если все, что там прописано, реализовать, не все сработает на решение тех задач, которые поставлены. В этом плане указ немножко разочаровывает нас: он хорош для традиционного контроля», — говорит Шклярук.

Опыт прошлых майских указов показывает, что статистикой можно манипулировать, добавляет она. После послания можно было ожидать «более мощного указа с фокусом на приоритетах», а получился документ «обо всем», резюмирует вице-президент ЦСР.

Что касается малого и среднего бизнеса, правительство, согласно указу, должно разработать меры, которые позволят к 2024 году увеличить число занятых в этой сфере предпринимательства до 25 млн человек. Разработанные кабмином меры по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) должны предусматривать упрощение налоговой отчетности, упрощение доступа к льготному финансированию, рост объема льготных кредитов, создание инфраструктуры по поддержке МСП и фермеров, модернизацию экспорта, а также создание благоприятных условий для самозанятых.

Сейчас в секторе МСП занято порядка 19 млн человек, говорит глава «Опоры России» Александр Калинин. Чтобы нарастить их количество до 25 млн, правительству нужно прописать «показатели второго и третьего порядка». «Приведу пример: у нас сейчас по реестру МСП в стране 6 млн предприятий малого и среднего бизнеса. Если стоит цель удвоить вклад малого бизнеса в экономику, то их должно быть 12 млн в 2024 году. Если хотим, чтобы малый бизнес вырос в два раза, должен вырасти и портфель кредитов, выданных малому бизнесу: порядка с 6 трлн до 12 трлн руб., а лучше еще больше», — рассуждает Калинин. Вместе с наращиванием доли МСП в экспорте до 10% и меры поддержки должны вырасти в десять раз, продолжает глава «Опоры России». Это должны быть конкретные шаги, измеримые по времени и в цифрах, подчеркивает Калинин, тогда будет эффект, который они принесут.