Власти взяли наркоманов под защиту

Минздрав подготовил новые стандарты работы реабилитационных центров

Минздрав попросил Совфед помочь принять новые требования к работе реабилитационных центров для наркозависимых. Чиновники хотят запретить реабилитацию «приковыванием» к батарее и участие в ней запрещенных религиозных организаций

Пациенты в реабилитационном центре для наркозависимых (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Реабилитация по правилам

Министерство здравоохранения совместно с проектом «Трезвая Россия» направило заместителю председателя Совета Федерации Галине Кареловой проект требований к центрам для немедицинской реабилитации наркозависимых. К проекту приложено пояснительное письмо заместителя министра Сергея Краевого. Копии документов есть у РБК.

Поручение разработать требования к центрам (как государственным, так и частным) для немедицинской реабилитации еще в ноябре 2014 года ​дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН; ликвидирована в 2016 году) планировала создать под своей эгидой сеть реабилитационных центров по всей стране и просила на эти цели 10 млрд руб. После ликвидации ФСКН курирование темы немедицинской реабилитации перешло к МВД. За медицинскую реабилитацию отвечает Минздрав, и она проводится в соответствии с порядком оказания медицинской помощи.

Новые требования для немедицинской реабилитации помогут повысить эффективность и медицинской части этого процесса, поскольку пациенты получат возможность приспособиться к новой жизни без наркотиков, рассказала РБК директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава Оксана Гусева. «Нам нужно, чтобы центры выполняли требования СанПиН, чтобы не применялись методы, унижающие человеческое достоинство, например приковывание к батарее, чтобы было сотрудничество с медицинскими организациями, чтобы у реабилитантов не пропустили серьезные заболевания, в том числе психические», — указала Гусева.

Четыре года и 24 требования

Стандарты готовили четыре года, рассказал РБК глава организации — разработчика концепции «Трезвая Россия» Султан​ Хамзаев. На этапе обсуждения новых требований среди экспертов к подготовке документа подключился Минздрав.

К работе реабилитационных центров предлагается закрепить 24 требования: 14 — обязательных, десять — факультативных. Если организация будет соответствовать всем обязательным требованиям и не менее шести факультативным, ее включат в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг. Для повторного включения в реестр через два года потребуется уже выполнение восьми факультативных требований. Кроме того, на повторное включение в реестр смогут претендовать организации, которые за 18 месяцев работы смогли достичь не менее 30% годовых ремиссий (если человек не употребляет наркотики в течение года) и которые удержали в программе реабилитации не менее 50% пациентов и т.д.

Основные требования к центрам реабилитации Возможность регистрации реабилитируемого по месту пребывания при круглосуточном проживании.

Предоставление пациенту и (или) его представителям полной информации о работе организации, его правах и обязанностях и заключение письменного договора. Реабилитационный процесс должен быть открыт для родственников пациентов и контролирующих организаций . Например, при согласии реабилитанта должно вестись видеонаблюдение.

Например, при согласии реабилитанта должно вестись видеонаблюдение. Продолжительность постреабилитационной программы наблюдения за прошедшим реабилитацию по договору не менее трех месяцев.

В договоре между пациентом и реабилитационным центром должно быть прописано, что человек дал добровольное согласие на четко оговоренные меры ограничения и общественного воздействия. Кроме того, должны быть предусмотрены возможности расторжения договора и досрочного выхода из программы.

Наличие договоров с медицинскими организациями по профилю «психиатрия-наркология».

Отказ в допуске к участию в реабилитации запрещенных в России религиозных организаций, «в том числе использующих сектантские инструменты».

Пациентов должны размещать в помещениях, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям к общежитиям для работников организаций и учащихся образовательных учреждений.​

Юридические сложности

Действующий ГОСТ по реабилитации заработал в 2013 году, но не все центры соблюдают его требования, поясняет Хамзаев. Кроме того, ГОСТ ориентируется на нормы уже отмененных федерального закона «Об основах социального обслуживания населения Российской Федерации» 1995 года и приказа «Об утверждении порядка оказания наркологической помощи населению» 2010 года.

В ГОСТе много субъективных формулировок, например «создание комфортных условий проживания в реабилитационном учреждении», «адекватное расселение реабилитантов» и «благоустройство прилегающих территорий», считает Хамзаев. Не указано в ГОСТе, сколько места в реабилитационном центре должно выделяться на одного пациента, какие условия для реабилитантов должны быть созданы, какие меры воздействия могут к ним применяться, а какие не могут, обращает внимание глава «Трезвой России».

Действующий ГОСТ решает проблему требований к реабилитационным центрам и новых документов не требуется, не согласен с Хамзаевым директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. «Надо внести поправки в ГОСТ и переориентировать его на действующие документы взамен отмененных — это решит проблему», — считает он. «Формулировка [в ГОСТе] о «создании комфортных условий проживания» хоть и субъективна, но если всех заставить работать по четким нормативам, по СанПиН (как сформулировано в проекте требований. — РБК), то закроются и хорошие центры, имеющие многолетний опыт успешной работы», — указал он.

Новые требования необходимы, но они должны быть обсуждены с сообществом, полагает председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников. «Должна быть создана площадка, на которой Минздрав, Минтруд, МВД, «Трезвая Россия», наша организация, еще несколько гильдий и союзов подробно бы обсудили проблемы стандартов и ГОСТов. Чтобы не получилось как всегда — что требования написаны для какой-то конкретной организации и заточены именно под ее выгоду», — указал он.​

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Реабилитация в России

С тем, что ситуация с реабилитационными центрами оставляет желать лучшего, согласны все собеседники РБК. Сейчас сфера немедицинской реабилитации, по сути, лишена государственного регулирования и контроля: ни МВД, к которому перешли функции ФСКН, ни Минтруд, который занимается социальными вопросами, немедицинской реабилитацией не занимаются, говорит Зыков. Пациентов в частных клиниках могут «лечить», приковывая наручниками или погружая в холодную воду, заставлять бесплатно работать, навязывать какую-либо религию и т.д., указывает он.

По данным «Трезвой России», в стране около 5 тыс. мест для наркозависимых в государственных учреждениях, которых в стране примерно по одному на регион, и около 45–50 тыс. мест в частных центрах. Всего в России около 1300 частных центров, в которых в среднем по 35 коек, заметил Хамзаев. Эти данные были получены по результатам мониторинга, который проводила Независимая наркологическая гильдия в 2016 году. При этом всего в России около 8 млн наркозависимых, пишет, ссылаясь на «экспертные оценки», Хамзаев в пояснительной записке к проекту требований, который направлен в Совфед. В 2015 году глава ФСКН Виктор Иванов заявлял, что в стране насчитывается около 7 млн наркозависимых. Наркологи, впрочем, эти оценки подвергали сомнению, считая, что ФСКН учитывала даже тех, кто был пойман за однократное употребление наркотиков.

По данным Национального антинаркотического союза, в России около 800 частных реабилитационных центров, из них около 150 «работают добросовестно», говорит руководитель союза Лушников. РБК направил запрос в МВД с просьбой уточнить данные по количеству реабилитационных центров.

В случае положительного рассмотрения всеми заинтересованными ведомствами новые требования к реабилитационным центрам могут быть приняты постановлением правительства или приказом Росстандарта, рассказал РБК собеседник в Минздраве. Как новые требования будут регулировать рынок — должны будут решить в правительстве, указал Хамзаев: «Как этот механизм будет работать — должно решить правительство. Это в полномочиях МВД. Они могут запрещать или не запрещать работу центров».