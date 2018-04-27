«Домашние деньги» отказались платить спекулянтам

Один из лидеров рынка МФО объявил технический дефолт

Один из заметных игроков рынка микрофинансирования — компания «Домашние деньги» — не исполнила оферту по облигациям на 1,25 млрд руб. Инвесторы предъявили к погашению 91% выпуска. Они вправе сразу подавать в суд, говорит юрист

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

​«Домашние деньги», одна из крупнейших компаний на российском микрофинансовом рынке, не исполнила оферту по выпуску облигаций на 1,25 млрд руб., допустив технический дефолт. Общая сумма предъявленных к выкупу бумаг в рамках оферты составила 1,14 млрд руб. Заявки собирались с 18 по 24 апреля, при этом в последний день было подано больше трети от всего объема — на 470 млн руб., следует из сообщения «Домашних денег».

Компания приняла решение не исполнять обязательство по оферте, ссылаясь на то, что более 700 млн руб. из общего объема заявок относится к спекул​ятивным инвестициям, совершенным в первом квартале 2018 года, когда котировки бумаг компании составляли всего 30–50% от номинала. «Выкуп облигаций по номиналу в такой ситуации организация считает несправедливым по отношению к другим инвесторам компании», — говорится в ее официальном сообщении.

В сообщении о раскрытии информации в качестве причины неисполнения «Домашними деньгами» обязательств перед владельцами ценных бумаг указано следующее: отсутствие денежных средств в необходимом объеме — 840 млн руб., включая накопленный купонный доход.

«Домашние деньги» заявляют, что планируют провести реструктуризацию обязательств с привлечением инвесторов; в настоящий момент компания начала сотрудничать с аудиторской компанией KPMG.

Облигации на 1,25 млрд руб., по которым предусмотрена годовая оферта, были размещены в апреле 2017 года на срок пять лет (выплаты по первым четырем купонам — 18% годовых). Во вторник, 24 апреля, «Домашние деньги» выплатили купон по двум выпускам биржевых облигаций на общую сумму 139,3 млн руб., при этом компания высказывала готовность к прохождению оферты.

На грани банкротства

Технический дефолт предполагает, что компания в текущий момент по ряду причин, в частности недостатка ликвидности, допускает просрочку по платежам и не может выполнять свои обязательства перед кредиторами, поясняет партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Но, по его словам, ситуация, когда компания отказывается от платежа, выдвигая в качестве причины «спекулятивные инвестиции», говорит о том, что она допустила дефолт не по техническим причинам, а просто отказывается таким образом от выплат. Потому что неважно, спекулятивные это инвесторы или иные — все в одинаковом порядке могут претендовать на выплаты и требовать их через суд, подчеркивает Александров.

При объявлении технического дефолта, как правило, эмитенту дается до 30 дней на то, чтобы технический дефолт не превратился в настоящий дефолт и не привел к банкротству, уточнил юрист. Чтобы избежать наихудшего сценария, компания может предложить кредиторам отказаться от реализации их прав, но технический дефолт не означает, что кредиторы не могут требовать погашения обязательств. «Иными словами, если компания просрочила выплату и в проспекте эмиссии нет каких-либо оговорок, то инвесторы могут хоть с завтрашнего дня подавать иск в суд и через него требовать погашения по облигациям», — объясняет Александров.

Рынок готовился

О проблемах с долговой нагрузкой «Домашних денег» стало известно примерно полгода назад. Согласно последней отчетности компании за первое полугодие 2017 года, ее обязательства смещены в сторону краткосрочных — 9,1 млрд против 5,3 млрд руб. долгосрочных, где учтены в том числе и долги по облигациям в размере 2,25 млрд руб.

Во многом проблемы компании «Домашние деньги» связаны с тем, что банки не готовы открывать или пролонгировать действующие кредитные линии для микрофинансовых организаций (МФО), считает Ирина Хорошко, генеральный директор МФО MoneyMan, у которой в обращении тоже есть облигационные займы. «Были случаи, когда банки отказывали даже в возможности открыть корпоративный банковский счет», — отмечает она, полагая, что «Домашние деньги» делали все возможное для выполнения своих обязательств по облигациям.

«Не думаю, что технический дефолт «Домашних денег» окажет существенное влияние на микрофинансовый рынок», — говорит Антон Зиновьев, основатель онлайн-сервиса автозайма CarMoney, также занимавшего на облигационном рынке. «Мы общаемся с нашими кредиторами и не видим паники, потому что они оценивают конкретные компании, а не их организационно-правовую форму», — отмечает он. Если у одной из МФК есть проблемы, это не значит, что остальные участники также испытывают их, все-таки инвестируют не просто в МФК, а в конкретные компании с определенными моделями бизнеса, подчеркнул Зиновьев, допуская, что на инвесторов, менее погруженных в микрофинансовый рынок, факт дефолта «Домашних денег» может оказать влияние.

На то, что технический дефолт по облигациям «Домашних денег» не окажет большого влияния на рынок МФО, надеется и заместитель директора саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР», в нее входят и «Домашние деньги») Андрей Паранич. «Вероятность этого события обсуждается уже какое-то время, и инвесторы к этому готовы, — поясняет он. — Это тот факт, который не произошел внезапно, ситуация с долгами компании давно обсуждается на форумах, ее котировки публичны». Предварительные разговоры с компаниями — эмитентами облигаций свидетельствуют о том, что массовый уход инвесторов с микрофинансового рынка маловероятен, заключил Паранич.