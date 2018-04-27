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На «кемеровской» схеме попался каждый третий
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На «кемеровской» схеме попался каждый третий
Газета № 076 (2800) (2704) 26 апр, 13:13
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На «кемеровской» схеме попался каждый третий
Глава МЧС отчитался об итогах общероссийской проверки торговых центров
Глава МЧС Владимир Пучков рассказал о результатах проверки объектов массового посещения, начатой после трагедии в Кемерово. Каждый третий из них выдает себя за малый бизнес, чтобы уйти от налогов и инспекций, утверждает министр
Владимир Пучков (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Каждое третье предприятие

Глава МЧС Владимир Пучков рассказал об итогах проверки мест массового скопления людей, проведенной после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», где более 60 человек погибли при пожаре.

Отвечая на вопрос журналистов о количестве объектов массового скопления людей, выдающих себя, как и «Зимняя вишня», за малый бизнес и таким образом не подпадающих под проверки, Пучков сказал, что в том или ином виде эта проблема актуальна для каждого третьего проверенного предприятия в стране.

МЧС проверило уже половину объектов, сообщил министр. «Везде были типовые нарушения, экспертизу проектов осуществляют слабо, специалистов по пожарной безопасности не привлекают», — рассказывает он. По словам Пучкова, так называемые налоговые каникулы присутствовали у половины объектов. «Налоговые каникулы — это когда гигантские структуры с миллиардными оборотами разбиваются на десятки мелких, чтобы уйти от налогов, уйти от проверок», — сообщил он. По словам министра, как правило, персонал, который работает на таких объектах, не получает нормальную заработную плату, не имеет обязанностей по пожарной безопасности.

В соответствии с законодательством России, отметил Пучков, ответственность должен нести собственник объекта. Он выбирает способ защиты, реализует все требования: должен назначить администрацию и расписать конкретные действия, которые необходимо предпринимать в случае пожара, организовать контроль за их работой, в том числе финансовое и организационное обеспечение мероприятий. На объекте должны присутствовать все технологические системы и специалисты должны поддерживать их работоспособность и нести за это ответственность, подчеркнул министр.

Малый бизнес с большими оборотами

Обслуживание крупных торговых центров малым бизнесом — это повод для проверки, в том числе со стороны правоохранительных органов, заявлял в начале апреля премьер-министр Дмитрий Медведев. «Очень странно, когда крупные площади обслуживают компании, которые действуют в форме малого бизнеса, находятся на упрощенной системе налогообложения, хотя там обороты явно другие», — говорил он.

Схемы дробления бизнеса, превышающего размеры малого предприятия, на несколько компаний, каждая из которых подпадает под критерии малого предприятия, широко распространены, следует из письма ФНС от 11 августа 2017 года. «Устанавливаются факты снижения налоговых обязательств путем создания искусственной ситуации, при которой видимость действий нескольких лиц прикрывает фактическую деятельность одного налогоплательщика», — говорилось в документе. За четыре года арбитражные суды рассмотрели более 400 дел о применении такой схемы, говорилось в письме, сумма недоплаченных налогов превысила 12,5 млрд руб.

Дробление более крупного бизнеса на несколько мелких компаний дает предприятиям целый комплекс льгот, указывает руководитель группы по разрешению налоговых и административных споров компании Coleman Legal Services Герензал Чимидова. «Это и возможность применения льготной налоговой ставки, и льготы по аренде государственной собственности, преимущественное право на выкуп арендуемой государственной собственности, надзорные каникулы и квоты в госзакупках», — говорит она.

Компании научились обходить требования, предъявляемые к малому бизнесу, утверждает Чимидова. Например, критерий по выручке (микропредприятия — не больше 120 млн руб., малые предприятия — 800 млн руб., средние предприятия — 2 млрд руб.) обходят за счет платежей в конвертах, говорит юрист, или делят площади на нескольких собственников. Эти схемы известны ФНС, и ресурсы налоговых органов позволяют вычислять «раздробленные» компании. Но закона, который бы препятствовал предприятиям с миллиардной выручкой сохранять статус МСП, нет, говорит Чимидова. «Выявить искусственное дробление бизнеса налоговикам не составляет труда. Речь идет скорее о недобросовестном поведении таких компаний, а также о том, как сотрудники банков и налоговых органов исполняют свои обязательства в части выявления недобросовестных предприятий», — указывает юрист.

Оценки МЧС о доле таких предприятий близки к реальным, считает вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Действующее законодательство дает лазейку, осуществляя контроль не конкретных объектов, а юридических лиц. «Должен быть другой принцип надзора, даже не связанный с налоговым дроблением. Нужно контролировать не юридические лица, а риски», — считает Корочкин. Бывает, что несколько людей совместными усилиями, коллективно построили ТЦ, приводит пример он. «Каждый из них потом становится владельцем части помещений и честно является малым предприятием. Но объект остается большим и опасным. И риски в нем все те же самые», — подчеркивает он.

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Попросили собственников проверить материалы

«Сейчас после этой трагедии пошли позитивные тренды, практически все руководители и собственники объектов стали ответственно относиться. Они предпринимают дополнительные шаги и меры по наведению порядка в организации своих служб и структур, это не требует дополнительных затрат, а требует организационной работы», — сообщил Пучков.

По словам министра, МЧС реализует после трагедии в «Зимней вишне» программу «12 шагов», направленную на минимизацию рисков, связанных с пожарами и другими техногенными катастрофами. Сотрудники ведомства проверяют уровень «подготовки и обученность персонала, наличие и исправность всех технических систем, эвакуационных выходов, работы системы дымоудаления, отключение вентиляционной системы для предотвращения доступа воздуха». Раскрывать содержание всех «12 шагов» министр отказался, сославшись на то, что они еще дорабатываются.

Проверка объектов массового скопления людей — это первый шаг программы, результаты которого будут подведены 30 апреля. Пучков рассказал, что сотрудники МЧС обратились к владельцам и собственникам объектов с массовым скоплением людей, «чтобы они проверили — не только формально, но и фактически — все материалы, которые они применяли при строительстве, начиная от кресел в кинотеатрах, покрытия пола, и внимательно смотрели, какими товарами и чем торгуют арендаторы». «Если вы разместите легковоспламеняющиеся товары на входной группе, то будут проблемы, если размещаете кинозалы и не обеспечиваете эвакуацию по незадымляемым выходам, то ждите проблем», — рассказал министр.

«Система не сработала»: в чем проблемы пожарной безопасности в России
Экономика

В начале апреля МЧС сообщило, что совместно с прокуратурой проверило часть объектов массового скопления людей. По результатам проверки выяснили, что более чем на 2 тыс. объектов персонал не обучен мерам пожарной безопасности, строительные и отделочные материалы не соответствуют нормам на 1,5 тыс. объектах. Типичными нарушениями во время проверок стали отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители и другое.

По итогам проверок по всей стране начали приостанавливать работу крупных торговых центров. На этой неделе в Москве из-за нарушения пожарной безопасности был закрыт Усачевский рынок, об этом РБК сообщал его управляющий Егор Гурник. Кроме того, в среду, 25 апреля, решением Измайловского суда была приостановлена работа ТЦ «Серебряный дом» в связи с нарушениями пожарной безопасности. По требованию прокуратуры был также закрыт ТЦ «Персей для детей», в котором 4 апреля произошел пожар, унесший жизнь одного человека.

Авторы: Дмитрий Серков, Анна Могилевская.
Теги: МЧС , проверки , пожар
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