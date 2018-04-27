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Серых кредиторов лишат квартир
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Серых кредиторов лишат квартир
Газета № 076 (2800) (2704) Финансы, 26 апр, 00:39
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Серых кредиторов лишат квартир
ЦБ предложил ужесточить ипотечное законодательство
ЦБ предлагает законодательно ограничить круг организаций, имеющих право выдавать физическим лицам займы под залог недвижимости. Эту проблему можно решить менее радикальными методами, считают юристы
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

​Участившиеся в последнее время случаи введения граждан в заблуждение при оформлении займов под залог недвижимости привлекли внимание Центробанка. На заседании экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России 24 апреля обсуждались возможные пути решения этой проблемы, рассказал РБК его председатель, глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

Как говорится в сообщении на сайте регулятора, представители Банка России проинформировали совет, что регулятор совместно с Минфином и членами обеих палат парламента подготовил поправки в законодательство, ограничивающие круг организаций, имеющих право выдавать как ипотечные займы, так и потребительские кредиты. По замыслу ЦБ, такое право должно остаться исключительно за финансовыми организациями, поднадзорными регулятору, или определенными Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК, ДОМ.РФ).

Согласно предложениям ЦБ, даже однократная выдача такого кредита или займа будет запрещена лицам или организациям, не имеющим соответствующего статуса, а если доход кредитора в результате выдачи кредита или займа превысит определенный порог, может наступить уголовная ответственность. «Это поможет решить проблему «черных кредиторов», которые нередко маскируются под микрофинансовые организации (МФО)», — полагают в ЦБ.

Как и у кого отбирают квартиры

Точно оценить, какое количество россиян пострадали от «черных кредиторов» и впоследствии лишились квартир, невозможно, отмечают эксперты. Если общий объем микрофинансового рынка составляет порядка 270 млрд руб., то на долю серого рынка приходится примерно половина этого объема, отмечает главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. При этом далеко не все серые займы выдаются под залог недвижимости. «По России количество пострадавших оценить трудно. После резонанса, который формируют вокруг этой темы средства массовой информации, появляются все новые и новые обращения», — сообщил РБК представитель проекта ОНФ «За права заемщиков». «Опять же не все пострадавшие идут к нам, кто-то сразу идет в прокуратуру», — сказал он.

Последний громкий случай, связанный с отъемом жилья через использование различных недобросовестных практик, имел место в Новосибирске, где в результате деятельности одной из компаний лишились квартир более сотни горожан. Виктор Климов так описал эту схему: заемщик с целью получить условно 600 тыс. руб. обращался за займом в компанию, там ему обещали их выдать, но под залог недвижимости и предлагали заключить договор купли-продажи квартиры по рыночной стоимости (предусматривалось освобождение жилья в течение месяца) и договор о займе на те самые 600 тыс. руб. При этом заемщик не получал денег за квартиру, а только средства в рамках займа.

Климов добавил, что правозащитники сейчас просят о мерах прокурорского реагирования.​ «Коммерсантъ» ранее писал еще об одной схеме отъема квартир, которую использовала одна из МФО: заем оформлялся под залог недвижимости с соглашением об отступном с открытой датой.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Все эти схемы, из-за которых граждане лишаются жилья, объединяет то, что они сами подписывают все документы (дарения, купли-продажи, доверенности у нотариусов и т.п.), говорит глава проекта ОНФ. В результате правоохранительные органы по формальным признакам отказываются разбираться в ситуации, направляя пострадавших в суд. «В судах же заемщики также не могут получить свое жилье обратно, так как единственная возможность это сделать — доказать, что документы подписаны обманным путем, что на практике сделать невозможно», — указывает Климов.

Причин, по которым такие практики становятся массовыми, указывает глава проекта «За права заемщиков», две — пробел в законодательстве, позволяющий любому ООО, ИП и даже физическому лицу выдавать займы под залог недвижимости, и финансовая безграмотность населения.

Избыточная инициатива

ЦБ достаточно жестко регулирует кредитные организации, в связи с этим часть кредиторов уходит в серую зону, что в конечном итоге негативно сказывается на потребителе, утверждает главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. «Если заемщик берет заем в кредитной организации, то в случае попадания в просрочку у него есть понимание, как выходить из такой ситуации в соответствии с нормами ЦБ. Если же заемщик берет деньги у нерегулируемого лица, эта проблема никак не может быть урегулирована на законодательном уровне», — полагает Бахвалов.

По мнению юриста правового департамента HEADS Consulting Игоря Валуева, кроме предлагаемого ЦБ ограничения состава кредитующих под залог недвижимости следует ограничить возможность заключения договора ипотеки в отношении единственного жилого помещения. По его словам, это может спасти от недобросовестного поведения кредиторов, пользующихся фактической финансовой и правовой неграмотностью малоимущих слоев населения и выдающих займы под залог единственного жилого помещения. Конституция гарантирует право каждого на жилье, поясняет он, и для реализации этого права необходимо ограничить возможность истребования единственного жилого помещения по любым правовым основаниям.

Часть юристов полагают, что инициатива ЦБ об ограничении круга юрлиц, имеющих право выдавать кредиты под залог жилья, — слишком радикальный метод решения проблемы. Фактически станет невозможно выдать ипотечный заем в нерегулируемом пространстве, говорит управляющий партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев. «Возможно, стоило подойти к этому чуть более взвешенно и, например, ограничить размеры таких займов либо возможность обращения взыскания на недвижимое имущество», — рассуждает он. Нынешнее предложение регулятора выглядит как лоббирование банками собственных интересов по увеличению портфеля ипотечных кредитов, считает юрист.

По словам партнера юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павла Герасимова, предложения ЦБ — это движение по пути запретов, а не качественного правоприменения. «Законодатели не могут на все случаи безграмотности людей принимать отдельные законы», — отмечает эксперт. Нельзя будет брать заем под залог недвижимости — их будут брать под залог чего-либо другого; поэтому вполне было бы достаточно разъяснений Верховного суда по конкретным случаям, полагает он.

Автор: Екатерина Литова.
При участии: Анастасия Криворотова.
Теги: регулятор , заемщики
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