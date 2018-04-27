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Сделка в пожарном порядке
Газета № 076 (2800) (2704) Политика, 26 апр, 12:03
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Сделка в пожарном порядке
Анкара закупит российские гражданские вертолеты
«Вертолеты России» подписали соглашение с турецкой компанией Kaan Air на поставку трех вертолетов Ка-32. Они будут проданы в кредит. Сближение России и Турции происходит на фоне ухудшения отношений обеих стран с Западом
Многоцелевой вертолет Кa-32А11ВС (Фото: пресс-служба «Вертолеты России»)

Вертолеты для пожаров

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») в четверг, 26 апреля, подписал соглашение с турецкой компанией Kaan Air о поставке трех многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC, рассказал РБК представитель холдинга на международном авиасалоне Eurasia Airshow в Анталье.

Вертолеты будут поставлены на условиях кредита, застрахованного компанией ЭКСАР. Машины предназначены для спасательной службы Турции и будут принимать участие в противопожарных операциях, уточнили в холдинге.

Все вертолеты будут поставлены в этом году, первый уже изготовлен на КумАПП и готов к передаче заказчику, два других находятся в производстве. Поставка первого вертолета запланирована на май.

Стоимость контракта в холдинге называть отказались. Стоимость одного вертолета Ка-32А11ВС сегодня составляет $17–20 млн, уточнил РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов рассказал РБК, что госкорпорация рассматривает турецкий рынок наряду с китайским и индийским как один из приоритетных. «Партнеры в регионе высоко оценивают нашу готовность адаптировать продукцию под конкретного заказчика, а предоставляемые холдингом «Вертолеты России» сервисные услуги позволяют заказчикам быть уверенными в долгой и успешной эксплуатации техники», — пояснил он.

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Политика

Соглашение открывает для «Вертолетов России» новый сегмент рынка — это будет первая поставка гражданской вертолетной техники в Турцию, заявил РБК гендиректор холдинга Андрей Богинский. «Я уверен, что это поставка не последняя. Ка-32А11BC отлично зарекомендовал себя в борьбе с пожарами по всему миру, и мы готовы обеспечить его успешную эксплуатацию и в Турции», — сказал он. Богинский напомнил, что в настоящее время в Турции эксплуатируются 19 российских вертолетов типа Ми-17, все они стоят на вооружении турецкой жандармерии.

Что такое Ка-32А11BC

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также для патрулирования, указано на сайте «Вертолетов России».

Кa-32А11ВС имеет грузоподъемность до 5 т на внешней подвеске. Назначенный ресурс этого вертолета увеличен до 32 тыс. часов. Вертолет эксплуатируется в Австрии, Азербайджане, Бразилии, Индонезии, Испании, Канаде, Казахстане, Китае, Португалии, России, Швейцарии, Южной Корее и Японии.

Международный авиасалон Eurasia Airshow проводится впервые в истории Турции. Он открылся в среду, 25 апреля, и проходит под патронатом президента Турции Реджепа Эрдогана. По информации организаторов, свою продукцию на авиасалоне представляют около 500 компаний из разных стран, в том числе из России. В частности, в мероприятии принимают участие «Рособоронэкспорт», ОАК, концерн «Алмаз-Антей» и «Вертолеты России».

Разногласия сближают

Закупка Турцией трех российских вертолетов, а также запланированные поставки российских зенитно-ракетных комплексов C-400 не означают стабильного развития военно-технического сотрудничества между двумя странами в будущем, считает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. «Это до сих пор открытый вопрос, потому что турецкая политика очень непредсказуемая и волатильная», — отметил эксперт.

По мнению Макиенко, закупка Анкарой трех вертолетов Ка-32А11BC обусловлена необходимостью. А вот закупка С-400 — это чисто политическое решение, принятое Анкарой после неудавшейся попытки военного переворота в июле 2016 года, в организации которого турецкие власти обвинили США и исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, находящегося с конца 1990-х годов в Пенсильвании.

Причина сближения России и Турции в разногласиях с Западом, отметил научный сотрудник Института востоковедения РАН Ильшат Саетов. По его словам, в этих условиях ​Москва и Анкара нуждаются в новых союзниках и партнерах.

«И Россия, и Турция заявляют, что у них свой особый путь развития, отличный от западного, и выступают против однополярного мира. Кроме того, лидеры этих стран довольно авторитарны и выстраивают свою вертикаль власти, которая не совпадает с европейскими системами ценностей и права», — объяснил эксперт.

Эрдоган стремится сохранить власть и сплотить население вокруг себя перед так называемыми внешними угрозами. По мнению Саетова, этому способствует и демонстрация «независимой политики» Турции, которая, будучи членом блока НАТО, позволяет себе закупать российское вооружение, тем самым «пытаясь шантажировать» США, ЕС и НАТО, чтобы добиться уступок с их стороны.

Еще одной точкой соприкосновения во внешней политике двух стран стала необходимость урегулировать сирийский конфликт, в котором Россия и Турция играют активную и немаловажную роль, особенно учитывая, что Анкара имеет влияние на группировки умеренной вооруженной оппозиции в Сирии, отметил Саетов. Однако сирийский вопрос стал не поводом для потепления в отношениях между Москвой и Анкарой, а скорее «площадкой для торга» при отстаивании собственных интересов как для России, так и для Турции.

Авторы: Инна Сидоркова, Анжелика Басисини.
Теги: Турция , авиация , выставка , вертолет , «Вертолеты России»
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