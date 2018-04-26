Симпозиум у барной стойки

Как создать комедийное шоу с серьезными учеными

Собирать полные залы могут не только музыканты и комики. Сегодня научные лекции в формате стендапов Science Slam проходят в 25 городах России и приносят организаторам до 300 тыс. руб. прибыли за вечер

Фото: предоставлено пресс-службой

«Наши связи с микробами — это как партнерские отношения в 1990-х годах. С кем-то можно договориться, но встречаются и полные отморозки», — шутит под бурные аплодисменты зала в клубе «Москва Hall» Андрей Шестаков. Он не стендап-комик, а научный сотрудник биологического факультета МГУ, автор диссертации «Усовершенствование методов выделения, идентификации индикации бактерий Pseudomonas Aeruginosa».

Вечер пятницы, ночной клуб, софиты, публика с бокалами в руках. Но вместо рок-звезд на сцене молодые ученые, которые рассказывают об устройстве адронного коллайдера, нейронных связях в головном мозге или структуре метеоритов. Так проходят научные баттлы Science Slam — шоу, где ученые доносят до неподготовленной публики идеи своих исследований. Обычно выступают пять-шесть человек, которые в формате юмористического стендапа за 10 минут излагают суть научных разработок. Лучшего спикера определяют с помощью шумомера: побеждает тот, кому громче всего аплодирует зал. Приз — боксерские перчатки как символ победы в словесном поединке.

«Science Slam приносит науку туда, где ее никогда не было — в бары и рок-клубы. Именно это создает ту неформальную атмосферу, которая привлекает сотни людей по всей России», — объясняет один из основателей научных баттлов в России Никита Соловьев.

«Нет резона заниматься научпопом за спасибо»

Превращать ученых в рок-звезд придумали в Германии. Первый Science Slam в формате «битвы ученых» прошел в 2010 году в Берлине, его организовал немецкий психолог и помощник депутата бундестага Грегор Бюнинг. За год научные баттлы охватили 30 немецких городов и вышли за пределы страны: в Великобританию, США, Австрию, Швейцарию и т.д.

На одном из берлинских слэмов к Грегору Бюнингу подошла представительница Германо-Российского форума Сибилла Гросс и предложила провести шоу в России — первый прошел в 2012 году в московском Парке Горького. К Бюнингу и Гросс присоединился Сергей Савчук — владелец тренинговой компании Savchuk & Partner. В таком составе они отправились в рейд по регионам: Иваново, Томск, Екатеринбург и еще ряд городов, где искали единомышленников и помогали им в проведении первых слэмов.

Фото: предоставлено пресс-службой

В апреле 2013 года прошел первый научный баттл в Санкт-Петербурге, который организовали сооснователи интернет-издания «Бумага» Никита Соловьев, Кирилл Артеменко и Михаил Тупикин. «С Грегором Бюнингом меня познакомила моя преподавательница с журфака СПбГУ Анна Литвиненко, которая была приглашенным спикером на берлинском слэме. Мы как раз тогда запустили «Бумагу» — издание о жизни Петербурга — и подумали, что можно соединить эти два проекта», — рассказывает Артеменко.

Чтобы оплатить организацию шоу, Соловьев и Артеменко привлекли спонсора — компанию по производству программного обеспечения JetBrains, которая вложила 50 тыс. руб. в обмен на рекламу своего бренда на мероприятии. Площадку — петербургский клуб MOD — удалось арендовать бесплатно: договорились, что гости смогут обменять билеты на напитки в баре. Из 200 руб., которые брали за билет, 150 руб. уходило в счет коктейлей, оставшиеся 50 руб. — организаторам. Но все равно пришлось потратиться на аренду светового и звукового оборудования, продвижение мероприятия.

«Мы ничего не понимали в организации мероприятий, — признает Артеменко. — Решили продавать билеты на входе, а не заранее онлайн, и даже не представляли, сколько народу к нам придет. А когда открыли двери, увидели, что очередь стоит от канала Грибоедова». В тот вечер на слэм пришли около 300 человек, о событии написали все местные СМИ, а организаторы получили небольшую прибыль — около 30 тыс. руб. Артеменко и Соловьев подписали годовой спонсорский контракт с JetBrains.

Организация следующего слэма летом 2013 года обошлась в 150 тыс. руб. (на этот раз зал пришлось арендовать) и принесла около 100 тыс. руб. прибыли. «Мы с самого начала планировали зарабатывать на баттлах. Социальная и идеологическая составляющая здесь важны, но наша единственная тогда статья доходов — реклама в «Бумаге» — была микроскопической, а жить и развивать это направление хотелось», — объясняет Кирилл Артеменко.

В 2014 году организаторы решили выходить в Москву. Если в Санкт-Петербурге подготовка слэма обходилась в 150 тыс. руб., то в Москве — 350–400 тыс. руб. из-за дорогой аренды. Пришлось искать новых спонсоров. Одним из них стала компания Yota, которая предоставила слэмерам площадку — клуб Yota Space, — на ней в 2016 году прошел самый масштабный научный слэм на тысячу человек. «Резиденты слэма не верят стереотипам, проверяют любой тезис на практике и меняют общество. Yota работает в поле инноваций и экспериментов, поэтому Science Slam близок нашему бренду, — говорит представитель Yota Екатерина Конькова. — Благодаря этому сотрудничеству мы повысили узнаваемость бренда среди интересующей нас аудитории».

Фото: предоставлено пресс-службой

За пять лет коллектив «Бумаги» провел в Москве и Санкт-Петербурге несколько десятков слэмов разных форматов: битва двух столиц, международный слэм, Science Slam на «Пикнике Афиши», Science Slam Art, в котором речь шла о научных исследованиях, связанных с искусством, и проч. «Одно мероприятие проходило в клубе, где я ранее был на выступлении музыкальной группы Laibach. И вот теперь на той же сцене выступали ученые. В зале было человек семьсот, — рассказывает Александр Панчин, кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель». — В тот вечер послушать лекции пришла телеведущая Елена Малышева — она искала молодые таланты, которые помогали бы писать сценарии для ее программы».

В обеих столицах слэмы — дело прибыльное: в Петербурге одно мероприятие приносит до 200 тыс. руб. прибыли, в Москве — до 300 тыс. руб. Сейчас Science Slam — одно из коммерческих направлений, которое развивает «Бумага» наряду с издательской деятельностью, другими просветительскими мероприятиями, маркетинговыми исследованиями и платными рассылками. «Я всегда хотел строить Science Slam как маленькое предприятие, — говорит Артеменко. — Нет никакого резона заниматься научпопом за спасибо».

Мозговой центр К 2016 году Science Slam проходил более чем в 20 городах России. Чтобы скоординировать действия региональных представительств, участники движения решили создать центральный орган — Ассоциацию Science Slam. Сейчас ее возглавляет Арина Пушкина, которая с 2013 года начала проводить слэмы в родной Самаре, а через год переехала в Москву и вплотную занялась делами организации. Ассоциация работает в форме НКО. «Мы создавали эту структуру не для того, чтобы она зарабатывала. Это центр, который помогает всему движению развиваться», — поясняет Арина Пушкина. Основные функции ассоциации — помощь в организации и проведении слэмов в регионах, поиск спонсоров и корпоративных заказчиков. «Часто ребятам из регионов сложно договориться с крупными компаниями, головной офис которых находится в Москве. Мне на месте сделать это намного проще», — говорит Пушкина. Большую часть корпоративных заказов тоже обеспечивает именно ассоциация: менеджеры по продажам связываются с потенциальными заказчиками и предлагают компаниям провести слэмы в своих региональных представительствах. 19% от суммы таких контрактов уходит ассоциации, 81% — организаторам слэма в регионе. Все предприниматели в регионах платят символический взнос — 10 тыс. руб. в год. Ассоциация как НКО не получает прибыли, а весь доход от своей деятельности распределяет в виде зарплат между своими сотрудниками. Сейчас в ассоциации 28 участников. По словам Арины Пушкиной, за 2017 год выручка ассоциации составила 11,8 млн руб. Арина Пушкина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Наука за МКАД

В регионах собрать публику на выступления ученых сложнее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. По словам главы Ассоциации Science Slam Арины Пушкиной, треть региональных организаторов работают в ноль или небольшой минус, остальные получают прибыль до 100 тыс. руб. за мероприятие. Чтобы сократить затраты на организацию, представители Science Slam в регионах часто обращаются за помощью к местным властям.

Например, первый баттл в Комсомольске-на-Амуре прошел за государственный счет на Конгрессе инженеров, где присутствовал губернатор края. «Это было протокольное мероприятие, пришли 150 человек — только участники конгресса и школьники. Все чинно сидели в креслах в зале», — вспоминает его организатор Екатерина Зиброва. Второй Science Slam тоже организовывали за счет бюджета, вход был бесплатным. На этот раз послушать ученых пришли уже 400 человек, и Зиброва поняла, что формат пора выводить на рынок.

Осенью 2016 года прошел первый коммерческий слэм. В этот раз зрителей было 200 человек, билеты продавались по 350–450 руб. Мероприятие обошлось в 100 тыс. руб., все они ушли на его организацию. «Я думала, что о Science Slam знает весь город, но оказалось, что посещаемость нам обеспечивал административный ресурс, зрители были в основной своей массе студенты. Команде пришлось заново рассказывать людям о том, что это за проект и зачем он нужен», — вспоминает Зиброва.

Фото: предоставлено пресс-службой

В Краснодаре Science Slam появился благодаря журналистке Серафиме Чичевой. Осенью 2016 года она организовала научно-популярный лекторий фонда «Эволюция», после, на Слете просветителей в Москве, познакомилась с представителем Ассоциации Science Slam России. «На юге, в частности в Краснодаре, очень ограниченное количество доступных видов досуга. Кино, театры, бары, выставки, квеструмы — то, что уже приелось. Вы скорее найдете семинар «Как найти богатого мужа», чем интересную лекцию ученого, — рассказывает она. — Поэтому идея развивать такой интеллектуальный вид развлечений, популяризирующий большую науку, показалась мне очень крутой».

Организацией первого краснодарского слэма Чичева занялась вместе с Анной Орловой, которая откликнулась на пост Серафимы в Facebook. Чтобы стартовать, девушки привлекли двух местных спонсоров — банк и сотового оператора, а еще двоих федеральных партнеров обеспечила Ассоциация Science Slam. Совокупно спонсорские взносы составили почти 300 тыс. руб. Этого хватило на аренду паба «Красный пес» в центре города (15 тыс. руб. и обязательство «сделать кассу» выше 60 тыс. руб. за вечер), оплату света и звука, призы ученым, приглашение кавер-группы и научного шоу ArtNauka, которые выступали до и во время слэма.

«Активности до и после шоу влетели нам в копеечку, при этом люди приходили целенаправленно послушать спикеров и быстро разбегались после объявления победителей», — рассказывает Чичева. Несмотря на ошибки организации, на первом слэме Чичевой и Орловой удалось заработать 100 тыс. руб. Второй краснодарский Science Slam прошел через год, в конце марта 2018 года. «Мы научились на своих ошибках и не делали лишних телодвижений, поэтому на организации удалось сэкономить», — рассказывает Чичева. Потратили в этот раз 190 тыс. руб., но и прибыль оказалась ниже — 68 тыс. руб. Теперь она планирует проводить по два-три слэма в год, следующий должен пройти в ноябре 2018 года.

Главной проблемой организации слэмов в регионах остается поиск спонсоров. «Инвестировать в популяризацию науки готовы в основном крупные компании, головные офисы которых находятся в Москве. Мы приходим в местные представительства, а нас отправляют в центральный офис», — жалуется Екатерина Зиброва из Хабаровска. Спасают ситуацию корпоративные заказы от крупных дальневосточных компаний, филиалов государственных компаний и общественных организаций. Основный доход предпринимательнице приносит управленческий консалтинг.

Популярная экономика

Обычно Science Slam готовится полтора-два месяца. Самая трудоемкая часть — отбор и подготовка ученых, способных увлекательно говорить. Претендентов ищут в вузах и тематических группах в соцсетях, желающих обычно набирается 15–20 человек.

Организаторы слушают короткие описания того, чем занимаются ученые, и формируют шорт-лист из восьми претендентов. Каждый из них готовит десятиминутное устное выступление, которое сопровождается презентацией. Текст должен быть коротким, понятным неподготовленной публике и желательно смешным. Многие организаторы даже нанимают специалистов по технике речи и публичным выступлениям, которые работают с учеными. «Бар — это все-таки не научная конференция. В баре может быть шумно, люди выпивают и едят, поэтому и формат выступлений совсем иной, — говорит Серафима Чичева. — Мы вместе со слэмерами по 40 раз прогоняем текст, отсматриваем каждую презентацию, даже нанимали специалиста по технике речи, которая вычищает все слова-паразиты, чтобы отточить выступления до совершенства».

Фото: предоставлено пресс-службой

В регионах ученые выступают обычно бесплатно ради популяризации своих идей, Соловьев и Артеменко платят им 5 тыс. руб. за выступление плюс оплачивают дорогу, если человек едет из Москвы в Петербург и наоборот.

Основная статья доходов организаторов Science Slam — продажа билетов. Цена на них колеблется от 250 до 700 руб. в зависимости от региона и формата мероприятия. Одни билеты очень редко покрывают все расходы на организацию. Если в регионах с барами можно договориться об аренде взамен на депозит (организаторы гарантируют, что гости Science Slam обеспечат заведению определенную выручку за вечер), то в Москве и Санкт-Петербурге за площадку почти всегда приходится платить. По словам Кирилла Артеменко, сумма за аренду бара в столице на вечер может доходить до 200 тыс. руб.

Поэтому главная задача организаторов — найти спонсора, готового покрыть основную часть расходов шоу. Чаще всего это крупные корпорации, желающие повысить узнаваемость своего бренда среди молодых интеллектуалов 20–35 лет, которые составляют костяк аудитории Science Slam. Среди крупных спонсоров научных баттлов — Yota, S7, Британская высшая школа дизайна, РВК, «Роснано» и др.

«Science Slam — это хреновый бизнес, если мерить его только деньгами, — признает Кирилл Артеменко. — Но здесь важно другое. Научпоп — это некий синтез, где мы и сами удовольствие получаем, и некое социальное благо несем, и кое-какие деньги зарабатываем».