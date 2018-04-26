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Пенсионному фонду добавили дефицита
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Пенсионному фонду добавили дефицита
Газета № 075 (2799) (2604) Экономика, 25 апр, 07:56
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Пенсионному фонду добавили дефицита
Минтруд скорректировал бюджет ПФР
Рост дефицита Пенсионного фонда России до 257 млрд руб., предусмотренный подготовленными Минтрудом поправками, связан с увеличением расходов на пенсии и сокращением трансферта из федерального бюджета
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в 2018 году будет пересмотрен со 106,6 млрд руб., заложенных в действующем законе о бюджете ПФР, до 256,8 млрд руб., следует из подготовленных Минтрудом поправок к бюджету фонда. Прогнозируемые общие доходы снизятся на 66,7 млрд руб., а общие расходы увеличатся на 83,5 млрд руб.

Увеличение дефицита более чем в два раза по сравнению с изначальным прогнозом в основном связано с уменьшением трансферта из федерального бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий, объяснили РБК в пресс-службе ПФР. Согласно поправкам в бюджет фонда, трансферт из федерального бюджета (он засчитывается в доходы ПФР) сокращается на 68,3 млрд руб. В то же время расходы на выплату страховой пенсии увеличиваются на 89,4 млрд руб.

Доходы Пенсионного фонда на 40% формируются из трансферта, перечисляемого из федерального бюджета. Согласно предложенным поправкам, этот трансферт в 2018 году составит около 3,28 трлн руб. За его счет финансируются увеличение пенсий (включая так называемую валоризацию пенсий и индексацию выплат), а также дополнительные функции Пенсионного фонда — социальные выплаты и доплаты к пенсии, предоставление материнского капитала.

Кроме того, трансферт нужен потому, что не все компании платят страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников по базовым тарифам — есть льготные категории работодателей, для которых установлены пониженные ставки (например, IT-отрасль). Эти выпадающие доходы тоже компенсируются за счет межбюджетных трансфертов.

«Технические» правки

«Поправки в бюджет Пенсионного фонда носят технический характер», — утверждает Минтруд. «Технический» означает, что на этапе формирования бюджета ПФР осенью 2017 года еще не учитывались бюджетные остатки фонда, поскольку они по определению образуются на конец года, поясняет представитель ПФР. «Затем подсчитываются остатки за прошлый год, и с их учетом Минфин в текущем году выделяет меньший трансферт. Поэтому наш дефицит номинально растет, но при этом он покрывается остатками за прошлый год», — объясняют в Пенсионном фонде.

Пересмотр расходов на пенсионные выплаты (плюс 89 млрд руб.) вызван «естественными причинами»: подошло больше людей за назначением пенсии или за перерасчетом, добавляет представитель ПФР. «Это совершенно обычная история, бюджет всегда в течение года корректируется», — уверяет он.

Российская пенсионная система остается в основном распределительной: выплаты старшему поколению финансируются за счет взносов с зарплат работающих граждан. В действующем бюджете ПФР на 2018 год нехватка страховых взносов (в этом году их будет собрано порядка 4,9 трлн руб., а для выплат страховой пенсии нужно 6,6 трлн руб.) балансировалась соответствующим размером трансферта из федерального бюджета. По уточненным расчетам, на финансирование пенсий в этом году понадобится на 89 млрд руб. больше. Но у Пенсионного фонда по итогам прошлого года образовались переходящие остатки на 150,8 млрд руб., которые позволяют сократить межбюджетный трансферт.

«Обычная история»

Пенсионному фонду не в первый раз приходится закладывать дополнительные расходы по ходу исполнения бюджета: например, в 2016 году фонду понадобился дополнительный трансферт из федерального бюджета на доплаты малоимущим пенсионерам. Доходы от сбора страховых взносов тоже не могут быть точно спрогнозированы, поскольку зависят от оценки роста зарплат в стране. По данным Счетной палаты, прогнозируемые доходы ПФР по страховым взносам на 2018 год были завышены на 70,7 млрд руб. относительно расчетов Федеральной налоговой службы. В проекте бюджета ПФР взносы работодателей на страховые пенсии были определены в объеме 4,886 трлн руб., а по данным ФНС — в объеме 4,815 трлн руб., следовало из заключения аудиторов на проект закона о бюджете ПФР до 2020 года.

«Бюджет ПФР, как текущий, так и с учетом предлагаемых изменений, сбалансирован по доходам и расходам. <...> Обязательства по выплате пенсий и другие обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться», — говорится в сообщении Минтруда.

С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были повышены на 3,7% (для работающих пенсионеров индексация пенсий отменена с 2016 года). В 2019–2020 годах индексация пенсий запланирована с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год (в бюджете заложена индексация на 4%).

Согласно закону о бюджете ПФР, в 2019 году его дефицит составит 73,8 млрд руб., в 2020 году — 44,6 млрд руб.​

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв.
Теги: ПФР , Пенсионный фонд , пенсионная система , дефицит
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