Федеральный реестр палящих путевок

Туркомпании отчитались за 2017 год

Отдохнуть за границей — с перелетом и проживанием в отеле — можно менее чем за 1 тыс. руб. с человека. Такие данные второй год подряд декларируют российские турфирмы; по мнению экспертов, они просто саботируют законодательство

Фото: Diego Cupolo / Zuma / Global Look Press

Второй год подряд российские операторы выездного туризма в соответствии с законодательством отчитываются о количестве отправленных за рубеж россиян и стоимости их отдыха. РБК проанализировал поданные в этом году в Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сведения. Оказалось, что, если по данным за 2016 год минимальная средняя стоимость одного тура за границу равнялась 21 руб. с человека, то за 2017-й — менее 2 руб.

В прошлом году данные в Едином федеральном реестре туроператоров были изменены после обращения РБК за разъяснениями. В этом году туркомпания, поставившая ценовой рекорд, объяснила его «ошибкой». Однако эксперты полагают, что игроки отрасли совершают такие ошибки не случайно, а чтобы экономить на отчислениях в специальные фонды.

Как сообщил РБК представитель Министерства культуры, в ведении которого находится Ростуризм, в настоящее время ведомство проводит анализ предоставленных операторами выездного туризма сведений. В случае необходимости будут направлены запросы туроператорам, обещают в министерстве. Пресс-служба Ростуризма на запрос РБК предоставила аналогичный ответ.

Для защиты отдыхающих

Закон «Об основах туристской деятельности в РФ» обязывает с 2017 года все туркомпании, отправляющие клиентов за рубеж, до 16 апреля предоставлять в Ростуризм информацию за отчетный год о числе отправленных за границу туристов и общей стоимости «туристского продукта в сфере выездного туризма». При этом закон определяет «туристский продукт» как «комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену». Таким образом, в стоимость туристского продукта входят как транспортные, так и гостиничные услуги.

От данных о количестве обслуженных клиентов и общей стоимости реализованных им туров зависят отчисления компаний в различные фонды, призванные защитить интересы туристов. К числу отправленных за границу клиентов привязан ежегодный взнос в резервный фонд, из которого финансируется экстренный вывоз туристов с курортов, и размер финансовой гарантии. На основе общей стоимости проданных туров, в свою очередь, рассчитывается взнос в фонд персональной ответственности туроператора — в случае его краха фонд компенсирует клиентам компании понесенный ущерб.

Меньше чем за $100 с человека

Предоставленные год назад операторами выездного туризма сведения за 2016 год не могли не вызвать удивления. Как подсчитал тогда РБК, у десятка компаний стоимость полноценного тура за границу составила в среднем менее 1 тыс. руб. с человека.

По таким ценам не бывает туров даже на день или полдня, комментировала тогда эти данные Ассоциация туроператоров России (АТОР), усомнившаяся в достоверности предоставляемых компаниями сведений. В Ростуризме тогда заявили, что ведомство не наделено полномочиями по надзору и контролю за туристическими компаниями — их проверки может проводить только курирующее Ростуризм Минкультуры.

После уточняющих запросов РБК информация в реестре по отдельным компаниям изменилась. О какой-либо проверке игроков туристического рынка со стороны Минкультуры официально не сообщалось.

Дешевле всего на Дальнем Востоке

По итогам 2017 года от восьми операторов выездного туризма поступили сведения, согласно которым стоимость тура за границу у них не превышает 1 тыс. руб., убедился РБК, проанализировав обновившуюся информацию в Едином федеральном реестре туроператоров.

Среди компаний с самыми дешевыми турами, как и год назад, доминируют дальневосточные туроператоры. Так, по информации Ростуризма, ООО «Континент+» из Находки, отправило за границу в 2017 году 1095 человек, а заявленная «общая стоимость туристского продукта в сфере выездного туризма» составила всего 2 тыс. руб. Таким образом, один тур у компании стоил в среднем 1,8 руб. с человека. Годом ранее этот показатель был у нее более внушительным — 3 тыс. руб. с человека.

Директор «Континент+» Анастасия Семенова в ответ на запрос РБК назвала туры стоимостью менее 2 руб. с человека «ерундой». Компания, по словам Семеновой, «по ошибке» вместо общей стоимости всех реализованных туров за границу подала в Ростуризм сведения о средней цене одного договора с туристом, в который входит только билет в Китай без проживания.

По итогам 2016 года у ООО «Ника-тур ДВ» из Хабаровска одна поездка за границу стоила, исходя из предоставленных в Ростуризм сведений, 94 руб. с человека, по итогам 2017-го — 121 руб.

После того как РБК обратился за разъяснениями в компанию, данные в реестре обновились, и средняя стоимость тура возросла до 1,5 тыс. руб. Сотрудник «Ника-тур ДВ» заявил, что ранее компания по ошибке указала число всех своих клиентов, а не тех, кто приобрел полноценный тур, как того требует закон. Поэтому вместо ранее заявленных 6,21 тыс. человек в реестре теперь фигурирует 1 тыс. человек. Почему в реестре при этом возросла общая стоимость турпродукта (с 741,3 тыс. до 1,6 млн руб.), сотрудник «Ника-тур ДВ» не уточнил.

Речной круиз в Париже, Франция (Фото: Julien Mattia / Zuma / Global Look Press)

По итогам 2017 года о рекордно низкой стоимости туров заявило и столичное ООО «Нисса-Тур», предлагающее, в частности, автобусные туры и речные круизы по Европе. Фирма отправила в прошлом году за границу 3,7 тыс. клиентов почти за 2,9 млн руб. Таким образом, средняя стоимость тура составила всего 767 руб.

Туров за 767 руб. с человека «быть не может», заявили РБК в компании; полученные цифры там объяснили «некорректным отображением данных в реестре туроператоров». В 2017 году самый дешевый тур за границу — двухдневная поездка в Прибалтику — у туроператора стоил около €120 с человека, сообщила РБК руководитель отдела продаж «Нисса-Тур» Марина Сафонова.

Туры стоимостью в среднем менее $100 с человека можно объяснить либо некорректным расчетом, либо тем, что туроператоры до сих пор не поняли, какую информацию надо предоставлять, и считали стоимость не турпродукта, а отдельных услуг, считает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Как считали К 16 апреля 2018 года, когда все операторы выездного туризма должны были предоставить в Ростуризм сведения о результатах работы за прошлый год, в Едином федеральном реестре туроператоров числились 635 компаний, имеющих право отправлять туристов за рубеж. К 19 апреля их число снизилось до 522 — Ростуризм исключил из реестра юрлица, которые вовремя не обновили информацию. В своем реестре Ростуризм не указывает, за какой именно период приведены данные по количеству отправленных за границу клиентов, общей стоимости турпродукта в сфере выездного туризма. РБК заранее, еще в феврале, скачал из реестра всю информацию об операторах выездного туризма. Сейчас, чтобы убедиться, что данные в реестре обновились и информация относится уже к 2017 году, мы сравнили сведения за февраль и за 19 апреля. У 117 юрлиц, имеющих право заниматься выездным туризмом, информация не обновилась, и такие компании не учитывались в расчетах. Таким образом, анализировались прошлогодние показатели 405 компаний, занимающихся выездным туризмом.

Взрывной рост

Крупнейшим оператором выездного туризма, исходя из данных реестра, по итогам 2017 года стал российский офис крупнейшего европейского туристического концерна TUI. Российская компания, в которой 75% сейчас принадлежит структурам Алексея Мордашова, 25% — немецкой TUI (при этом Мордашов — ее крупнейший акционер с пакетом 24%), заявила об отправленных в 2017 году за границу 263 тыс. клиентов и продаже туров на 9 млрд руб. По сравнению с 2016 годом показатели выросли в разы, что подтверждают и в пресс-службе TUI.

У группы Anex Tour, занявшей в составленном РБК топ-10 крупнейших операторов выездного туризма третье место, эти два ключевых показателя выросли на несколько порядков. Год назад юрлица, образующие группу Anex Tour, заявляли только о 79 клиентах, отправленных в 2016 году за границу, по итогам 2017-го их было 191 тыс. человек. Соответственно, заявленная цена общего туристского продукта в сфере выездного туризма увечилась более чем в 1 тыс. раз, с 5,2 млн до 6,2 млрд руб.

Однако этот рост носит исключительно бумажный характер. И в 2016 году, и ранее Anex Tour была одним из ключевых игроков на всех массовых туристических направлениях. Но в прошлом году от имени всей группы отчитались юрлица, которые в 2016 году только начали свою деятельность и через которые было оформлено минимальное количество клиентов. Это позволило группе сэкономить на отчислениях в фонды — резервный и персональной ответственности.

В 2017 году бизнес Anex Tour остался оформлен на два юрлица, которые фигурировали в реестре и годом ранее, что и дало значительный рост официальных показателей и соответствующих отчислений: в резервный фонд по итогам 2017 года юрлица компании перечислили 400 тыс. руб., в фонд персональной ответственности — 20,8 млн руб. В пресс-службе Anex Tour подтвердили корректность приведенных в реестре данных.

Российский рынок выездного туризма в цифрах 1,26 млн человек отправили за рубеж 405 операторов выездного туризма, чьи данные за 2017 год проанализировал РБК; 3,4 тыс. человек в среднем обслужил в 2017 году на международных направлениях каждый проанализированный РБК оператор выездного туризма; 40,3 млрд руб. составила общая стоимость всех туров за границу в 2017 году, которые продали проанализированные РБК компании; 109,2 млн руб. равнялся в среднем оборот на международных направлениях у операторов, предоставивших в Ростуризм сведения за 2017 год; 1,8 руб. с человека — минимальную среднюю стоимость тура за границу в 2017 году — продекларировала компания «Континент+» из Находки. В комментарии РБК гендиректор турфирмы призналась, что по ошибке в Ростуризм были предоставлены некорректные данные; 707,6 тыс. руб. с человека — максимальная средняя стоимость тура оказалась по итогам 2017 года у столичного туроператора Poseidon Expeditions, организующего поездки в Арктику и Антарктиду; 70,8 тыс. руб. с человека — средняя стоимость тура за границу у всех компаний, предоставивших в Ростуризм данные за 2017 год. Все данные рассчитаны по состоянию на 19 апреля 2018 года. Источники: Ростуризм, расчеты РБК

Больше не лидер

По итогам 2016 года наибольшую стоимость всех реализованных заграничных туров задекларировала Национальная туристическая компания «Интурист» (совместное предприятие британской Thomas Cook Group и АФК «Система» Владимира Евтушенкова): почти 3,7 млрд руб. при 78,8 тыс. обслуженных туристах. Но за 2017 год, свидетельствует информация из реестра Ростуризма, «Интурист» не отправил за рубеж ни одного туриста.

Выбывание из лидеров связано с изменениями в самой компании. В 2016–2017 годах туроператорскую деятельность вело ООО «НТК «Интурист». Но с января 2018 года это юрлицо больше не занимается международным выездным туризмом и, следовательно, не должно уведомлять Ростуризм о результатах за прошлый год. Компанией, которая отправляет клиентов за границу, теперь выступает учрежденное только в конце ноября 2017 года ООО «Туроператор «Интурист». За прошлый год эта компания не отправила за границу ни одного туриста, что и отражено в реестре. Соответственно, отчисления нового юрлица в фонд персональной ответственности были минимальны — 100 тыс. руб., как этого требует закон от компаний, ранее туроператорской деятельностью не занимавшихся.

В 2017 году только в турецкую Анталью «Интурист» мог отправить более 410 тыс. человек, следует из расчетов Ekin Group, опубликованных в турецкой отраслевой прессе. Однако если вдруг с «Интуристом» что-то случится, его клиенты могут рассчитывать лишь на минимальную помощь. Помимо отчислений в фонды у туроператора есть финансовая гарантия от «РЕСО-Гарантии» на 50 млн руб. В 2016-м у «Интуриста» один тур за границу стоил в среднем 46,6 тыс. руб. Если этот показатель не изменился, то гарантии хватит примерно на 1 тыс. человек.

Пресс-служба «Интуриста» не ответила на вопрос РБК о том, насколько надежно защищены сейчас клиенты компании.

Скромный фигурант списка Forbes

Второй год подряд в реестре довольно скромные цифры характеризуют бизнес компании «Библио Глобус», которая в последние два года представляет всю туротрасль в составляемом журналом Forbes рейтинге крупнейших частных компаний России. В 2016 году выручка «Библио Глобуса», по версии Forbes, составила 60,6 млрд руб. (132-е место в последнем рейтинге), оценки за 2017 год еще нет. По собственным данным компании, с начала 2018 года она обслужила более 571 тыс. человек — не только на международных, но и на внутренних направлениях.

В 2017 году выездным туризмом в группе «Библио Глобус» занимались ООО «Кристер» и ООО «Туроператор Библио Глобус». Первая компания по итогам 2016 года отчиталась перед Ростуризмом о 1265 отправленных за рубеж клиентах и 29,1 млн руб. оборота на международных направлениях; у второй компании эти показатели были нулевыми.

С конца 2017 года, как указано на сайте компании, отправкой клиентов за границу от имени «Библио Глобуса» занимаются ООО «Кристер» и ООО «Плерома». По первому юрлицу информация в реестре до сих пор не обновилась (указаны все те же, что и год назад, 1265 клиентов и 29,1 млн руб.), второе юрлицо заявляет, что ранее выездным туризмом на занималось.

Управляющий директор «Библио Глобуса» Александр Туголуков не уточнил, какие именно юрлица сейчас отправляют клиентов за рубеж и насколько те защищены в случае, если у туроператора возникнут финансовые проблемы.

Саботаж после прорыва

Эффективность действующего с 2017 года механизма защиты туристов доказана правоприменительной практикой, заявил РБК представитель Минкультуры. По его словам, налицо значительное снижение обращений граждан с жалобами, а также отсутствие банкротств крупных туроператорских компаний после 2014 года. Конкретную статистику министерство не приводит.

Новые требования к операторам выездного туризма не усилили защиту туристов, возражает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его мнению, действующий с 2017 года механизм защиты туристов был навязан туротрасли, которая его саботирует, предпочитая делать минимальные отчисления.

По сравнению с тем, что было раньше, нынешние требования к операторам выездного туризма — колоссальный прорыв, ни в одной другой отрасли так не регламентирована защита интересов потребителей, уверен президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Но он признает, что есть проблемы с тем, как механизм функционирует на практике. В частности, считает Шпилько, необходим больший контроль за теми сведениями, что туроператоры предоставляют Ростуризму.